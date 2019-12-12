В начале уроков ребята говорили про то, кто такой волонтер, какая у него миссия и как им стать. Следующим для обсуждения стал вопрос о том, что мотивирует волонтера на бескорыстный труд, какие плюсы есть в этой деятельности. Также ребята узнали, с чего начинается работа школьного волонтерского отряда.

Учащиеся обсудили фильм «Волонтеры будущего». В фильме показана деятельность детей-добровольцев, которые способствуют сохранению дикой природы, помогают людям с ограниченными возможностями здоровья, заботятся о бездомных животных, разрабатывают полезные компьютерные решения, разыскивают останки бойцов Великой Отечественной войны, используют социальные сети для распространения добра и созидательной энергии.

После просмотра фильма учащиеся заполнили анкету, размещенную на сайте «волонтерыбудущего. рф», приняли участие в коллективном обсуждении фильма. Ребята не остались равнодушными к данной теме, они активно высказывали свое мнение, выражая желание принимать участие в добровольческом движении волонтеров России.

«Да, действительно, добровольчество делает мир лучше, открывает границы мира, показывает, какой может быть жизнь, делает людей ближе друг к другу», — отмечали участники акции.

Цель акции — популяризация добровольчества, мотивация к социальной самореализации и развитию гражданской активности российских школьников.

Всероссийская акция «Добрые уроки» — традиционный проект Ассоциации волонтёрских центров и Российского движения школьников, визитная карточка программы «Ты решаешь!». За 4 года реализации акции уроки добровольчества прошли в тысячах школ, в которых приняли участие десятки тысяч школьников. В 2019 году акция проводится в период с 1 по 31 декабря, 5 декабря был объявлен «Днем единых действий».

Существует множество причин, по которым люди занимаются добровольчеством. Это и проявление своих способностей и возможностей, общественное признание, чувство социальной значимости. Добровольческая деятельность позволяет человеку, особенно молодому, лучше сориентироваться в различных видах профессиональной деятельности, важным мотивом может быть приобретение полезных социальных и практических навыков. Добровольческая деятельность позволяет приобрести единомышленников, найти значимый для себя круг общения и получить поддержку в дружеском взаимодействии.

Социальная добровольческая деятельность является естественной потребностью человека, его предназначением. Такая потребность свидетельствует о высоком личностном развитии. Кто-то хочет влиять и участвовать в социальных изменениях; желание реализовать себя, свои инициативы, потребность в милосердии, доброте и стремление решать проблемы других людей и свои собственные.