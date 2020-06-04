По ее словам, ЦИК продумала, как сделать так, чтобы максимально сократить опасность заражения, в том числе за счет разведения потоков избирателей «как во времени, так и в пространстве». В итоге, отметила Памфилова, через избирательный участок в час будет проходить около восьми человек.

«Это будет даже более безопасно, чем принимать участие в других, уже разрешенных мероприятиях. И точно безопаснее, чем сходить в магазин», — заверила глава ЦИК.

Памфилова отметила, что её ведомство учло опыт проведения выборов в период пандемии в других странах и совместно с Роспотребнадзором разработало жесткие правила проведения голосования в таких условиях. Соответствующие документы уже направлены по линиям обоих ведомств в регионы России.

«Мы существенно изменили порядок проведения всероссийского голосования для того, чтобы минимизировать возможные физические контакты... Все участники голосования будут обеспечены — мы это гарантируем — всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Обязательно маска, обязательно перчатки, и мы всех обеспечим даже одноразовыми ручками», — заверила Памфилова.

По ее словам, перед началом голосования планируется провести повсеместное тестирование членов избирательных комиссий на COVID-19, а на входах на избирательные участки будут измерять температуру. Еще одной мерой сокращения контактов станет разведение потоков голосующих, идущих на избирательный участок и выходящих из него, а также проведение голосования в течение нескольких дней.