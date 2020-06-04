Конституция

Существенно изменен порядок проведения всероссийского голосования

Центральная избирательная комиссия разработала правила проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию России в условиях пандемии

0

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разработала правила проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию России в условиях сохранения угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказала в ходе совещания с участием Президента России Владимира Путина глава ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, ЦИК продумала, как сделать так, чтобы максимально сократить опасность заражения, в том числе за счет разведения потоков избирателей «как во времени, так и в пространстве». В итоге, отметила Памфилова, через избирательный участок в час будет проходить около восьми человек.

«Это будет даже более безопасно, чем принимать участие в других, уже разрешенных мероприятиях. И точно безопаснее, чем сходить в магазин», — заверила глава ЦИК.

Памфилова отметила, что её ведомство учло опыт проведения выборов в период пандемии в других странах и совместно с Роспотребнадзором разработало жесткие правила проведения голосования в таких условиях. Соответствующие документы уже направлены по линиям обоих ведомств в регионы России.

«Мы существенно изменили порядок проведения всероссийского голосования для того, чтобы минимизировать возможные физические контакты... Все участники голосования будут обеспечены — мы это гарантируем — всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Обязательно маска, обязательно перчатки, и мы всех обеспечим даже одноразовыми ручками», — заверила Памфилова.

По ее словам, перед началом голосования планируется провести повсеместное тестирование членов избирательных комиссий на COVID-19, а на входах на избирательные участки будут измерять температуру. Еще одной мерой сокращения контактов станет разведение потоков голосующих, идущих на избирательный участок и выходящих из него, а также проведение голосования в течение нескольких дней.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Берега реки Асса в Ингушетии очистят от мусора в рамках акции «Вода России»
В Сунженском районе Ингушетии ураган повредил кровли нескольких десятков подворий и соцобъектов
Ингушетия является одним из наиболее перспективных регионов в СКФО в плане развития — полпред Чайка
Батыру Картоеву и Багаудину Сагову присвоены почётные звания народных художников Ингушетии
Нарушенное непогодой энергоснабжение в Ингушетии восстановлено
Назрановский район пострадал от стихии
Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии ко Дню образования республики проведет игру онлайн «Земля моих отцов и дедов»
Роструд сообщил россиянам о двух сокращенных рабочих неделях в июне
Президент России учредил госнаграду для волонтеров
В Малгобеке бригада московских врачей ведёт приём по поводу коронавируса
Министерство культуры Ингушетии проводит благотворительную акцию «Профессия — подвиг» в поддержку медицинских работников

Главное

Яндекс.Метрика

 