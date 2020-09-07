— Фатима Мухарбековна, каковы глобальные задачи проекта по централизации бухгалтерского учета и отчетности?

— Хочется надеяться, что задача централизации — не в сокращении численности специалистов, а в освобождении их от каждодневной рутины. Безусловно, это процесс трудоемкий, требующий огромных затрат и сил, кадров и средств, но в конечном итоге может стать отражением общего подхода, заключающимся в создании единого бюджета, единой кассы и единой бухгалтерии.

Как известно Приказ Федерального казначейства (ФК) от 2 апреля 2020 г. № 17н «Об утверждении Особенностей ведения централизованного бухгалтерского учета» говорит о порядке передачи в казначейство бухгалтерских функций федеральных и региональных министерств. Так, 414 территориальных органов и 120 казенных учреждений передадут ФК полномочия по ведению бухгалтерии.

Однако давайте вспомним, что сеть централизованных бухгалтерий (ЦБ) была хорошо развита в СССР. ЦБ, как правило, обслуживали школы, дошкольные и социальные учреждения, некоторые учреждения здравоохранения, расположенные в пределах одного города или района. Хозяйственная деятельность таких учреждений была однотипной, бухгалтерские операции стандартными.

— А потом стало по-другому?

— В конце 90-х годов прошлого века ситуация резко изменилась. Финансово-хозяйственная деятельность учреждений стала более разнообразной, руководители самостоятельно принимали разные управленческие решения, а в результате совершаемые хозяйственные операции перестали быть типовыми.

На данном этапе важнейшей задачей видится повышение прозрачности процедур бухгалтерского учета. Это известная тема, и ее актуальность связана с необходимостью повышения прозрачности всей финансово-бюджетной сферы.

— Не значит ли это, что многие квалифицированные специалисты потеряют свои места?

— Я сама бухгалтер уже больше 10 лет. Безусловно, мне понятно беспокойство коллег: ведь мы можем лишиться рабочего места, а накопленный за долгие годы опыт может оказаться невостребованным.

Но давайте рассуждать трезво. В случае передачи учреждением полномочий по бухучету в централизованную бухгалтерию руководитель останется перед выбором: приобретать специальные знания самому и вникать во все изменения законодательства или же во всем абсолютно довериться специалистам ЦБ.

Бухучет — дело не для совмещения или попутного изучения, и, думаю, это понимают все. Вряд ли руководитель решится разобраться в хитросплетениях законодательства — у него и других дел хватает. Довериться «чужому» бухгалтеру — тоже решение некомфортное.

— И какие предположения звучат по разрешению этой ситуации?

— Мне представляется, что наиболее оптимальный вариант — это когда руководитель может организовать в учреждении управленческий учет и поручить его ведение своему же главному бухгалтеру.

Так как финансовое состояние учреждения теперь во многом зависит от данных бухгалтерской отчетности, то его руководителю необходимо трезво и обдуманно подходить к подписанию форм отчетности. Желательно проверить основные показатели отчетности, подготовленной специалистами ЦБ, до ее подписания и при необходимости потребовать корректировки отдельных показателей.

Таким образом, при правильной организации управленческого учета опытному бухгалтеру будет куда приложить свои умения и навыки в случае, когда часть полномочий по ведению бухгалтерского учета и формированию отчетности будет передана в централизованную бухгалтерию или в казначейство. Вот тут-то и встает вопрос о необходимости профессионала в учреждении. Так что не стоит унывать, я думаю.

— В какие сроки должна быть проделана работа?

— «Следующий, 2021 год будет последним, завершающим этапом перевода по другим министерствам и ведомствам, и уже общие итоги мы будем подводить в 2022 году» — это слова руководителя Федерального казначейства Романа Артюхина. Значит, и ФАС России, соответственно и наше управление, начнет свой тернистый, но будем верить — добрый путь уже в январе будущего 2021 года.

В связи с этим я хочу пожелать стойкости и терпения коллегам. Да, вначале придется столкнуться с трудностями. Но дальше, уверена, уже будет легче. Успехов и сплоченности, друзья!