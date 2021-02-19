Сотрудники администрации города по сообщению ЦУР выехали и проверили указанный участок. Ответственные службы сообщили, что требуется замена столба и демонтаж электропровода. В настоящее время ремонтные работы завершены, подача электроэнергии восстановлена.

Не так давно житель Магаса обратился в ЦУР с жалобой на отсутствие уличного освещения по адресу: проспект И. Зязикова, д. 56 Б. Столичная мэрия оперативно отреагировала на жалобу и устранила неисправность.

Один из часто задаваемых вопросов в интернете: по какому телефонному номеру можно позвонить в ЦУР Ингушетии? Центр управления регионом не ведет личный прием граждан и не имеет телефона «горячей линии». Для решения проблем населения Ингушетии, ЦУР использует автоматизированную систему. С помощью нее сотрудники центра фиксируют сообщения жителей. «Ваше содействие нам — это активность в соцсетях. Отмечайте аккаунт @tsur_06 в ваших постах с вопросами и жалобами», — обратились к гражданам в ЦУРе.

Необходимо отметить, что Республика Ингушетия попала в топ регионов России по доле обработки обращений в январе текущего года. Данный рейтинг показывает первичную реакцию на жалобы граждан в соцсетях и дальнейшие действия ЦУР по их решению.

В конце прошлого года власти Ингушетии создали и открыли первый в республике Центр управления регионом (ЦУР), в задачи которого входит анализ обращений жителей в ведомства для понимания и решения проблем в республике.

«Данный центр станет одним из главных, приоритетных инструментов для качественного и оперативного реагирования на проблемы граждан», — цитирует пресс-служба главы региона и. о. вице-премьера республики Микаила Илезова.

Основной задачей ЦУР является анализ обращений и сообщений, которые поступают от жителей в различные ведомства и госучреждения через традиционные каналы, социальные сети, а также внедряемую на территории РФ платформу обратной связи (ПОС).

«Все это происходит для того, чтобы сформировать картину проблем по каждой отрасли и территории, что приведет к повышению эффективности органов власти в решении своих задач. В рабочую группу центра вошли действующие сотрудники из различных министерств и ведомств по сферам здравоохранения, образования, ЖКХ, социальной защиты, транспорта, экологии, строительства, культуры и т. д. Это позволит не только оперативно решать возникающие задачи, но и не допускать их появления в будущем», — отметил руководитель регионального ЦУР Магомед Мальсагов.

Напомним, в январе прошлого года Президент Владимир Путин поручил правительству и губернаторам создать в субъектах центры управления регионом. Сначала они заработали в Мордовии, Калужской, Нижегородской, Рязанской и Ульяновской областях. К концу года ЦУР появились в каждом регионе России.