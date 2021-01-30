Об этом и другом нас информирует инструктор по гигиеническому воспитанию Центра медицинской профилактики Республики Ингушетия Феридэ Богатырева:

«Разработка вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 стала важнейшей задачей для системы здравоохранения в 2020 году в связи с пандемией этого заболевания. В России вакцинация стартовала в декабре 2020 года. Применяются сегодня два вида препарата — «Спутник V» и «Вектор».

«Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»). Вакцина представляет собой человеческий аденовирус, используемый как переносчик генетической информации вируса SARS-Cov-2. Эта вакцина разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Ее вводят двукратно с интервалом в три недели: сперва человек получает один вектор, а потом второй. Эта схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет, который сохраняется до двух лет. Вакцина «Спутник V» находится на третьей стадии клинических испытаний и эффективность составляет 91,4%

«Вектор» («ЭпиВакКорона») - представляет собой вакцину, которая состоит из короткой последовательности аминокислот. Она создана Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Эта вакцина прошла успешно первую и вторую фазы клинических испытаний и получила одобрение Минздрава. Третья фаза клинических испытаний проводится только сейчас, после регистрации препарата. Курс вакцинации предусматривает двукратное введение с интервалом не менее 14-21 дня.

Ни одна из отечественных вакцин против коронавируса не содержит живой вирус или его компоненты.

Прививку от коронавируса в первую очередь рекомендуется обязательно сделать, если вы:

1. Принадлежите к возрастной группе 60 и старше, у которых заболевание протекает наиболее тяжело;

2. Страдаете хроническими заболеваниями;

3. По роду деятельности вынуждены ежедневно контактировать с большим количеством людей, среди которых может оказаться носитель инфекции;

4. Учитесь в высшем или среднем специальном учебном заведении (после 18 лет).

Противопоказания к прививке:

• Переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев;

• Лица с тяжелыми аллергическими реакциями;

• Лица с повышенной чувствительностью к компонентам, которые входят в состав вакцины;

• Болеющие гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями на момент вакцинации;

• Беременные и кормящие женщины;

• Лица, страдающие другими заболеваниями в острой фазе;

• Дети и подростки, которым не исполнилось 18 лет.

В настоящее время в Ингушетии открыто 8 центров вакцинации против COVID-19. Записаться на вакцинацию можно, позвонив в центр вакцинации, где удобно человеку сделать прививку:

— ГБУ «Городская поликлиника» г. Назрань — 8 (962) 648-22-00;

— ГБУЗ «Сунженская центральная районная больница» — 8 (928) 725-88-83;

— ГБУЗ «Назрановская районная больница» — 8 (938) 013-33-87;

— ГБУЗ «Малгобекская центральная районная больница» — 8 (928) 794-15-65;

— ГБУЗ «Карабулакская городская больница» — 8 (928) 732-42-80;

— ГБУЗ «Кантышевская участковая больница» — 8 (928) 921-19-91;

— ГБУЗ «Джейрахская районная больница» — 8 (963) 179-71-73;

— ГБУЗ «Сунженская участковая больница» — 8 (962) 643-94-44.

При себе необходимо иметь один из трех документов: паспорт, СНИЛС или полис ОМС.

Прививочные кабинеты в поликлиниках работают в будние дни, то есть с понедельника по пятницу, с 9 до 16 часов».