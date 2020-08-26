Отмечается, что при этом за первые шесть месяцев 2020 года количество расторгнутых браков существенно снизилось на 34,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 297 тысяч до 220,7 тысячи).

Уточняется, что падение показателя по разводам пришлось на период самоизоляции и действия других ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19. Так, небольшое снижение было выявлено в марте, а пик падения пришелся на апрель. В этом месяце в РФ было зарегистрировано 13,8 тысячи разводов. В мае в стране развелись 19 тысяч семейных пар.

По мнению психолога Инны Корягиной, не все супруги смогли справиться с трудностями самоизоляции. В частности, они не смогли круглосуточно находиться вместе в замкнутом пространстве. Она отметила, что в семьях обострились внутренние конфликты и противоречия, которые можно было бы избежать, периодически меняя местонахождение.

Также сообщается, что самый низкий коэффициент разводимости (количество разводов на 1000 человек) в период с мая по июнь был зафиксирован в республиках Северного Кавказа. Так, в Ингушетии и Чечне он составил 0,6%.

Самый высокий коэффициент разводимости зарегистрирован в Республике Алтай (4,3%). На втором месте по этому показателю расположились Ямало-Ненецкий АО и Калининградская область (4,2%), на третьем находятся Амурская и Магаданская области (4,1%).

Ранее аналитики выяснили, что во время самоизоляции ухудшились отношения в 18% российских семей.