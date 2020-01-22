Как сообщил газете «Ингушетия» сам автор идеи, он выиграл на «Машуке» грант в размере 200 тыс. рублей, на которые и планируется выпустить первый в республике комикс на ингушском языке под названием «Галгай».

«Сюжет комикса будет основан на старинных ингушских сказках. Я уже начал работать над их иллюстрацией. Изначально же у нас с братом был сюжет о старинных ингушских легендах, о героях нартского эпоса — Колой Канте и Сеска Солсе. Но от этой идеи пришлось отказаться, так как представители одного из ингушских родов вышли с нами на связь, и им не понравилось как мы нарисовали героев. По их словам, лица персонажей были немного в детской манере. Но ведь мы и не рисовали комиксы для взрослых, это комикс на ингушском языке для детей, чтобы они посредством него изучали свой родной язык. В результате этого мы решили больше не использовать нартский эпос в своих комиксах. Ведь мы же не будем ходить к каждому роду и согласовывать с ними эскизы», — говорит Евлоев.

По его словам, уже активно ведётся работа над комиксом на основе ингушских сказок.

«К примеру, уже готова одна сказка, где один богатый ингуш освободил своего пастуха и стал сам следить за своим скотом. Однажды он встретил в лесу волка, который показал ему яму, куда провалились его детеныши. Мужчина спасает волчат, и волк с тех пор следил за его овцами», — делится автор комикса.

По мнению Евлоева, некоторые эскизы получаются страшными для детей, и родители просят сделать их немного добрее.

«Недавно рисовали мы один комикс про дракона (сармак). Но некоторым родителям показался он страшным. Я их и не виню: дракон действительно получился страшным и детализированным. Мы просто постарались передать ту мрачную атмосферу, которая присутствовала в сказке», — говорит автор.

Он отмечает, что проект направлен на популяризацию ингушского языка и народного фольклора среди молодежи республики. Евлоев добавил, что планирует выпустить свой комикс тиражом до 4 тысяч экземпляров.

«Комиксы будут мной розданы бесплатно, я передам их в местные школы, республиканские библиотеки, книжные магазины. Думаю, что до конца декабря я закончу всю работу по созданию комикса, тем более персонажи уже нарисованы, прописаны их роли, диалоги. В январе, после зимней сессии, начну тиражировать свой комикс», — отметил собеседник.

В завершение Муслим Евлоев добавил, что в ближайшее время также планируется выпустить атлас животных на ингушском языке.

«Он подойдет как для детей, так и для взрослых. В середине февраля выпустим уже первые экземпляры», — резюмировал Евлоев.

Отметим, что в 2009 году в обновленной версии «Атласа языков мира, находящихся под угрозой» ЮНЕСКО сообщалось, что 2500 из 6900 языков мира находятся под угрозой исчезновения. Среди них и языки народов Северного Кавказа (кабардино-черкесский, карачаево-балкарский, ингушский, чеченский и другие).

Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» проводится в Пятигорске Ставропольского края с 2010 года. В 2019 году форум проходил с 9 по 30 августа, впервые на «Машуке» была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тысяч.