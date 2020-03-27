Коронавирус

Внимание, коронавирус!

Будьте бдительны и ответственны

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В связи со сложившейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекции пугает безответственность и халатность некоторых людей, которые, игнорируя меры предосторожности, подвергают опасности не только себя, но и членов своей семьи и окружающих. Потому вся сознательная общественность призывает к бдительности.

Так, на своей странице в «Фейсбуке» директор архивной службы Ингушетии Магомед Картоев пишет: «Это ответственность и личный выбор каждого, ответственность за родителей, которых мы можем заразить, за родственников, которых повергаем опасности. К сожалению, мы не знаем точно, есть этот вирус у нас или нет, так как он не сразу себя проявляет, но когда он себя открыто проявит, то могут быть десятки и сотни зараженных, если не тысячи. Поэтому считаю, что полумеры в этом случае сродни халатности и беспечности. Надо свести к минимуму возможность массового заражения, избегать большого скопления людей, где бы оно ни было. Эти меры касаются и пятничной молитвы. Главное сегодня — борьба за будущее здоровое население».

Такого же мнения придерживается и З. Цуров, пользователь сети «Фейсбук»: «Если придёт на пятничную молитву в мечеть один больной, то заразит десятки, а то и сотни людей. А сколько у нас стариков, которые, несмотря ни на какие ваши возрастные запреты, все равно будут приходить и молиться. Да и молодёжь будет возвращаться с этой заразой в те же дома, к старшему поколению. Как ни крути, угроза серьёзная, и действия для спасения предельно просты, в их числе временное закрытие мечетей. Ведь если завтра начнут погибать люди, чем оправдаемся перед Всевышним?!».

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