Почему строители не жалуют матушку-природу — тема отдельная и очень сложная. В Ингушетии же данная проблема усугубляется отсутствием всякого надзора природоохранных органов над территориями, которые в одночасье стали частной собственностью.

Пока нет информации о том (да и не суть важно), стал ли земельный участок, на котором располагалось здание администрации Назрановского района (на фото), что на улице Осканова в центре Назрани, снесенное бульдозерами на днях, частным владением. Однако жители города не без оснований тревожатся за судьбу хвойных деревьев, что растут перед площадкой, надеясь (скорее — питая иллюзии), что вышеупомянутый тренд здесь даст «осечку» и их не срубят.

Конечно, было бы здорово, если бы их сохранили. В общем, как говаривал знакомый грузин — «Будем посмотреть». В смысле — время (ближайшее) покажет. А то нам тоже сказки рассказывали про парк на месте старого автовокзала.