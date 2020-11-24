Фотофакт

Будем посмотреть

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Печальный негласный тренд современной архитектурно-строительной сферы требует неукоснительного выполнения одного непременного условия — минимализма в СНиПе (строительных нормах и правилах), касающегося такого их пункта, как «озеленение» (точнее его название звучит как «Благоустройство и озеленение»).

Почему строители не жалуют матушку-природу — тема отдельная и очень сложная. В Ингушетии же данная проблема усугубляется отсутствием всякого надзора природоохранных органов над территориями, которые в одночасье стали частной собственностью.

Пока нет информации о том (да и не суть важно), стал ли земельный участок, на котором располагалось здание администрации Назрановского района (на фото), что на улице Осканова в центре Назрани, снесенное бульдозерами на днях, частным владением. Однако жители города не без оснований тревожатся за судьбу хвойных деревьев, что растут перед площадкой, надеясь (скорее — питая иллюзии), что вышеупомянутый тренд здесь даст «осечку» и их не срубят.

Конечно, было бы здорово, если бы их сохранили. В общем, как говаривал знакомый грузин — «Будем посмотреть». В смысле — время (ближайшее) покажет. А то нам тоже сказки рассказывали про парк на месте старого автовокзала.

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