Бренд «Ингушский шоколад» принимает участие в конкурсе «Вкусы России». ООО «Фатима Галаева» официально ведет свою деятельность с 2014 года и является поставщиком высококачественной шоколадной продукции авторской работы. При производстве продукта используется только сырье самого высокого качества и специальные рецепты. Компания производит до 300 кг авторской продукции в год, имеет свои площади для изготовления продукта, своих кондитеров и шоколатье.

Кроме того, заявку на участие в конкурсе «Вкусы России» уже подали такие бренды из Ингушетии, как «Мед Ингушетии» КФХ Костоев, сорт яблок «Магас» ООО «Сад-гигант», мясная продукция «Курдюк баранины по спецрецепту» КФХ Ярыжев, экологически чистая вода «Эрзи», мясная продукция «Индейка по специальному рецепту» ООО «Эко Муслим продукт», «Ингушский чапильг, чурек, кодар», изделия из кукурузной муки и творога КФХ Картоев М. А., мясная продукция, колбасные изделия «Олиговский».

На сайте «вкусыроссии.рф» 19 ноября будет объявлено народное голосование, в рамках которого каждый человек сможет поддержать любимый региональный бренд. Голосуйте за ингушские бренды!

Организаторы конкурса подчеркнули, что практически в каждом регионе есть свои уникальные бренды продуктов питания. В ряде случаев они стали гастрономической визитной карточкой территории и получили широкое признание у потребителей. По словам Дмитрия Патрушева, Минсельхоз видит потенциал таких брендов не только с точки зрения увеличения объемов производства и реализации, но и в целом для развития сельских территорий, малого и микропредпринимательства, агротуризма.

Директор по развитию фермерского направления розничной сети «Азбука вкуса» Борис Акимов также отметил, что региональные бренды и продукты — это мощные инструменты развития территории.

«Региональные бренды и продукты территориального происхождения — это очень мощные инструменты развития территории. Взять, например шампанское — региональный продукт, в производстве которого заняты 70 тысяч человек. В этом смысле Европа давным-давно нам показывает пример того, как малые предприниматели на местах в кооперации с такими же малыми предпринимателями, производя продукцию территориального происхождения, защищенного наименования по географическому принципу, могут конкурировать с большими агропромышленными предприятиями. Потому что конечному потребителю важен конечный фактор географического происхождения. Производство продуктов, связанных с историей региона, которые втягивают, инкорпорируют в себя большое количество малых производителей — такие продукты становятся инструментами развития территории», — заявил он.

Для участия в первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» поступило свыше 300 заявок более чем из 60 регионов страны. Субъектами представлены самые интересные и перспективные бренды, которые уже являются гастрономическими «визитными карточками» территорий или еще не известны массовому потребителю, но имеют значительный потенциал развития.

Лидерами по количеству заявок являются Республика Башкортостан и Воронежская область. Среди представленных ими брендов не только такие популярные, как башкирский мед, но и, например, башкирский талкан — мука, приготовленная из жареных зерен пшеницы или ячменя, нуримановские экосалаты, лискинские тыквенное масло и клубника, боевские котлеты, колбаски, пельмени и многое другое. В числе наиболее активных регионов также Костромская область с такими брендами, как волгореченская икра и карп, костромской березовый сироп, четверговая черная соль, костромской брусничный кисель и конфитюр из облепихи с медом. Кроме того, в пятерку лидеров по количеству заявок вошли Республика Татарстан и Томская область, которые представили традиционные сладости, напитки, мучную и молочную продукцию, а также мясные деликатесы.

Более половины из общего числа поданных на конкурс региональных брендов приходится на готовую продукцию, производимую из уникальных ингредиентов по рецептам, секрет которых передается на той или иной территории из поколения в поколение.

Прием заявок завершился 9 ноября, и уже в декабре этого года победителей выберет экспертная конкурсная комиссия. Кроме того, с 19 ноября по 2 декабря состоится народное голосование, в ходе которого каждый житель России сможет поддержать любимый продукт и свой регион. По итогам конкурса будут определены финалисты в 8 номинациях, которые позволят максимально полно раскрыть потенциал различных брендов — от широко известных в нашей стране и способных завоевывать зарубежные рынки, до небольших, которые при определенной поддержке могут дать толчок развитию сельских территорий, в том числе стимулировать микропредпринимательство и агротуризм.

В результате проведения конкурса Минсельхоз сформирует масштабную карту вкусов России и запустит программу комплексной поддержки и продвижения уникальных отечественных продуктов питания, что позволит создать новые драйверы роста АПК. Подробная информация — на сайте «вкусыроссии.рф».