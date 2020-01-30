— Задачи, поставленные перед личным составом в ходе проведения тактико-специального учения, отработаны в полном объеме, — подвел итоги занятий в беседе с «Ингушетией» начальник инженерной службы подполковник Алексей Гопко. — Отряд показал хорошую профессиональную подготовку, слаженность действий и высокую морально-психологическую готовность.

Добавим, что участники занятий отработали проникновение в здания и комнаты, передвижение в здании и использование пулестойкого щита. Заключительным этапом учений стала имитация освобождения и эвакуации условных заложников.

Руководство управления высоко оценило степень готовности подразделения к вероятным действиям в реальной ситуации.