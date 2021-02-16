«Кто допустил его к соревнованиям?», «Как такое могло случиться?», «Наказать всех виновных по всей строгости закона!» Таков был приговор. Чудом сурового наказания, которое грозило многим, удалось избежать благодаря вмешательству высокопоставленного кремлёвского чиновника.

Да, для того времени это действительно была сенсация, и не потому что ингуш взошёл на пьедестал (мужеством и силой духа ингуши отличались во все времена), а потому, что в 1949 году они, как депортированные, ещё находились под статусом «спецпереселенцев». А это не только ограничения в получении ими руководящих должностей на всех уровнях, но и разного рода запреты на образование, на продвижение в спорте, культуре и на многое другое.

Кроме того, спецпереселенец, отлучившийся за пределы места своего проживания без специального разрешения комендатуры, нёс уголовную ответственность. Но обо всём по порядку.

Борис Аушев начал свою трудовую деятельность в 16 лет. Уже будучи в ссылке, он стал работать инструктором учебно-спортивного отдела Акмолинского облсовета. В 19 лет он был уже тренером детского спортивного общества «Спартак» в Акмолинском областном спорткомитете Казахстана.

До возвращения на родину, то есть с 1958 по 1962 год, Борис Аушев возглавлял центральный стадион завода «Казахсельмаш». С 1964 года работал тренером в ДСО «Труд» в Грозном. В последующем занимал руководящие должности по спортивной линии. Был директором республиканского стадиона имени Орджоникидзе, директором школы бокса ДФСО профсоюзов, директором спортсооружений республиканского спортклуба «Спартак».

Ему грозило 20 лет каторжных работ

Боксом юноша стал заниматься ещё до депортации. 13-летний Борис увлеченно занимался в спортивной секции в Грозном, где школа бокса была на достаточно хорошем уровне. Для сравнения, Акмолинск представлял тогда собой захолустье. На весь областной центр была всего одна секция бокса, которую возглавлял Асылхан Жумабаев, известный в те годы тренер. Бориса он заприметил сразу. Мальчишка-спецпереселенец подавал большие надежды. У тренера насчёт него были далёко идущие планы. И вот, после нескольких лет занятий, именно Бориса он выбрал представлять область на соревнованиях в Алма-Ате, где проходил турнир. Но везти его было решено тайком, поскольку специальное разрешение комендатуры, без всякого сомнения, ему бы не дали, потому что стоял негласный запрет на любое продвижение детей депортированных. Ну и спортивные функционеры повезли спецпереселенца Бориса Аушева без соответствующего разрешения.

Это было уголовно наказуемо, однако тренеры не рассчитывали, что 18-летний борец возьмёт сразу же такую высоту. Они хотели лишь испробовать дух бойца в соревновательном турнире такого серьёзного значения.

И вот информация об этом достижении, вместе с фотографией, попала на страницы республиканских газет. В комендатуре тут же всполошились: «Как такое могло произойти? Кто допустил? Как спецпереселенец без разрешения поехал в Алма-Ату, да еще стал чемпионом?!»

Победителю путь в большой спорт закрыт

— Отец долгие годы вспоминал эту свою первую победу, — говорит его сын Мухарбик, — которой он, «победитель», не мог не то что нарадоваться, а должен был чувствовать себя, в прямом смысле этого слова, «уголовником».

Такой, говорил, ажиотаж развернулся вокруг этой истории. Просто так бы не отвертелся. Но от тюрьмы его спасло то, что это была первая в истории акмолинского бокса победа, и руководство города, да и всей области просто не могло допустить, чтобы чемпиона посадили. К тому же поговаривали, чтобы отстоять честь Акмолинской области, мол, пришлось подключить высокопоставленного кремлёвского чиновника. Благодаря неизвестному покровителю спорта, чьё имя осталось в тайне, Борис избежал наказания.

Но эта история дала однозначно понять подающему большие надежды спортсмену, что путь ему в большой спорт, как говорится, заказан, а о чемпионских лаврах остаётся только мечтать.

Бокс, хоккей, футбол — судья, тренер, игрок

По совету тренера, кстати, который тоже был спецпереселенцем, немцем по национальности, он переключается на тренерскую работу. А ему в это время было всего лишь 19 лет! Тяжело, конечно, было отказаться от соревнований перед самым разбегом. Но на тот момент по-другому просто нельзя было.

Вскоре времена изменились, с годами стал ослабевать репрессивный прессинг властей. Борис стал совмещать тренерскую деятельность с собственными выступлениями на спортивных площадках. В те годы это было довольно распространенным явлением.

А спортивно подтянутый юноша продолжал делать свои успехи и удивлять окружающих. Он прекрасно овладел несколькими видами спорта. Среди них — русский хоккей (с мячом). Удивительно, что о хоккее до высылки он знал лишь понаслышке, но достиг за короткое время больших результатов и как тренер, и как игрок, и как судья. Об этом свидетельствуют его многочисленные грамоты и награды, дипломы о присвоении звания мастера спорта, классификации тренера и судьи по спорту республиканской категории.

Так, грамота областного комитета по физкультуре и спорту «дана игроку Борису Аушеву за второе место в первенстве Акмолинской области по русскому хоккею в составе команды ДСО «Спартак» (7 января 1953 г.). Такую же грамоту он получил и 10 января 1954 года. Казахстанский республиканский совет ДСО «Спартак» награждает грамотой «Бориса Аушева, тренера команды Акмолинского облсовета ДСО «Спартак», занявшей первое место в розыгрыше первенства республиканского общества «Спартак» по хоккею с мячом в г. Уральске» (1955 г.). Все эти грамоты хранятся вместе с фотографиями и другими наградами в Государственном музее краеведения Ингушетии и в Мемориальном комплексе жертвам репрессий в Назрани.

Среди его многочисленных наград — грамоты футбольной команды Акмолинской области «Спартак», которую тренировал Борис Аушев. «За третье место в первенстве г. Акмолинска по футболу» (1951 г.); «за третье место в первенстве Казахстанского республиканского совета ДСО «Спартак» (1954 г.).

Но бокс оставался любимым видом спорта Аушева. Его знаменитая победа на турнире среди молодёжи Казахстана в Алма-Ате в 1949 году стала своего рода легендой. Передать эмоции, которые испытывали ингуши в те годы, словами невозможно. Эту новость передавали из уст в уста, из дома в дом ингуши и чеченцы, калмыки и балкарцы, все репрессированные народы. Эта победа стала всеобщей. Она стала маленькой надеждой на то, что послабление в отношении репрессированных всё же началось, хотя до реального освобождения было далеко. Ещё был жив Сталин.

«Помню, какой ажиотаж был вокруг имён ингуша Бориса Аушева и чеченца Дуду (Шани) Эльдарханова! И снимок их в газете «Карагандинская правда», — делится своими воспоминаниями пользователь социальных сетей Макшарип Яндиев, — что само по себе уже было сенсацией! Эта победа была своего рода лучом света в нашей тёмной и беспросветной атмосфере выживания в бессрочной ссылке!»

И вот 1956 год — после смерти Сталина и разоблачения культа личности депортированные народы вздохнули. Повеяло ветром свободы. Победа боксёра не заставила себя долго ждать. В 1956 году — первое место по боксу на VI областной спартакиаде.

Воспоминания родных и близких

Все, кто был знаком с ним, и кто хоть раз общался с Борисом Магомедовичем, говорили в один голос о его необычной скромности, уважали его за открытость и готовность подставить плечо.

«Мы дружили с Борисом долгие годы, — писал о нём известный журналист Абу Гадаборшев. — Мне часто приходилось с ним общаться в Грозном по долгу службы, работая в 70-80-х годах завотделом спорта газеты «Комсомольское племя». Он был значимой фигурой в спортивном Акмолинске и Акмолинской области, но вот никогда не говорил о своих спортивных подвигах. Меня поражала эта его природная скромность. Единственное, о чём он говорил с гордостью, так это о своем знакомстве с основателем знаменитого футбольного клуба «Спартак» (Москва), легендарным футболистом и спортивным организатором Николаем Петровичем Старостиным, который был репрессирован по личному указанию Л. Берия и непродолжительное время работал тренером по футболу и хоккею с мячом в ДСО «Динамо» города Акмолинска».

Борис Аушев — основатель спорта в возрождённой Чечено-Ингушской республике

В 1964 году Борис и его семья возвращаются на родину. Он и здесь продолжил своё любимое занятие. Вырастил целую плеяду достойных спортсменов на славу большой и малой родины.

Об этом свидетельствует и ветеран бокса нынешней столицы Казахстана, журналист Бекболат Избаир, о чём он пишет в своей авторской книге «История бокса города Астаны» (Астана, 2013). В этой работе о Борисе Аушеве упоминается почти в каждом спортивном событии Акмолинской области 50-60-х годов.

Так, в книге приводится заметка из областной газеты «Акмолинская правда» (1955 г.) под названием «Тренируются боксеры», где написано, как Борис Аушев проводит тренировки со спортсменами, в числе которых и представители ингушской национальности, тоже подающие надежды спортсмены — Микаил Тангиев и Роберт Альмурзиев.

«Секция бокса при спортивном обществе «Енбек» существует уже более восьми лет, — пишет автор, — за это время они воспитали десятки спортсменов, не раз с успехом защищавших спортивную честь Акмолинска на республиканских и всесоюзных соревнованиях».

В этой же книге о нашем земляке написано: «Бориса Аушева, наряду с Асылханом Жумабаевым, можно смело назвать основоположником бокса в нынешней столице Казахстана». Здесь мы можем безошибочно дополнить, что мастер спорта Борис Аушев был основателем спорта во вновь возрождённой Чечено-Ингушетии. Он был не только тренером, но другом и мудрым наставником для многих поколений спортсменов, не раз поднимавшихся на пьедестал спортивной победы.

В годы первой чеченской военной кампании Борис Магомедович не покинул Грозный. Он оставался там до конца. Выстоял, но не выдержало сердце. Он ушёл из жизни в декабре 1998 года. Похоронили его в родовом селении Базоркино.