Как сделать покупки в Сети максимально безопасными, как избежать кражи денег с банковской карты и, вообще, как не стать жертвами кибермошенников? Об этом и другом газете «Ингушетия» рассказал руководитель Отделения-Национального банка по Республике Ингушетия Магомед-Бек Ужахов.

— Магомед-Бек Магомедович, давайте начнем с простого — что, прежде всего, должен знать каждый владелец банковской карты?

— Я думаю, ни для кого уже не секрет, что пин-код карты должен знать только ее владелец. Поэтому весьма опрометчиво записывать эти четыре цифры на самой карте или держать в кошельке или сумке бумажки с записанными пин-кодами. Даже в телефоне хранить их не рекомендуется. И сумку, и телефон могут украсть. Но вот если вместе с ними воры получат доступ и к вашим сбережениям, вы потеряете значительно больше.

— Большая часть мошеннических операций с банковскими картами (около 80%) происходит именно в интернете. С каждым годом количество таких преступлений растет. Что посоветуете любителям онлайн-магазинов?

— Действительно, сегодня многие делают покупки через интернет, поэтому очень важно, делая покупки, заходить в свой интернет-банк или мобильный банк только с личного компьютера, планшета и смартфона. Обязательно ставьте на них пароль. Обязательно поставьте антивирус на всех своих устройствах, включая мобильные, и регулярно обновляйте их. Хороший антивирусный пакет всегда включает защиту от фишинга и вирусных программ. Фишинг — это выуживание конфиденциальных данных у пользователей: паролей, реквизитов карты или счета для кражи денег с карты или из интернет-кошелька.

На обратной стороне карты есть три цифры, это — трехзначный CVC-код. Этот код обязательно предъявляется при оплате товаров в интернете. И только в этом случае код может быть запрошен у вас.

Никогда не переходите по ссылкам из писем и СМС от неизвестных отправителей. Даже если сообщение пришло от знакомого вам человека или организации, не спешите открывать их. Возможно, у мошенников появился доступ к их аккаунтам, и они хотят получить доступ и к вашим данным.

Выбирайте известные интернет-магазины и сервисы. Изучите отзывы о них от других пользователей. Лучше всего посмотреть отзывы на нескольких независимых сайтах. Добросовестный продавец всегда дает полную информацию о себе: телефон, адрес и прочие контактные данные.

— А что делать, если аферисты уже каким-то образом узнали необходимые данные и проводят какие-то операции с картой?

— Подключите услугу «мобильный банк», и вы всегда будете знать обо всех операциях с вашей картой. К вам на телефон тут же начнут приходить смс-сообщения о снимаемых суммах или производимой оплате по карте. Если эти действия выполнены не вами (читайте внимательно смс-сообщения), то, стало быть, орудуют мошенники. Необходимо тут же позвонить в банк по номеру горячей линии, который вы найдете на обратной стороне карты, и попросить заблокировать карту. Кстати, этот номер банка желательно сохранить у себя в телефоне, на случай, если карты под рукой не окажется.

— Так называемый «звонок из банка» несет в себе большой эффект неожиданности и, как правило, имеет сильное действие на потенциального клиента. Мы ведь не ждем обмана и слушаем того, кто хочет нам помочь.

— Этот способ часто применяется мошенниками и называется он социальная инженерия — метод доступа к информации, основанный на психологии людей. Как пример, приведу такую схему обмана пользователей карт. Вам звонят и сообщают, что «службой безопасности банка» зафиксировано списание с вашей карты некой суммы за неизвестную покупку. Если списание произведено не вами, то нужно приостановить операцию. Для этого достаточно, например, сообщить кодовое слово из смс-сообщения или предпринять еще какие-то действия: позвонить по неизвестному номеру или перейти по ссылке. Как только вы это сделаете, мошенники получат доступ к вашим деньгам и в считанные секунды уведут их с карты. Убедительно рекомендуем, прежде чем что-то сделать, перезвоните в банк и выясните все сами.

— Итак, давайте еще раз пройдемся по основным, самым простым правилам защиты от действий кибермошенников...

— Первое и самое главное — никому и никогда не сообщайте пин-код, CVC-код (три цифры на обратной стороне карты) и коды или кодовые слова, поступившие на телефон по СМС.

Любые телефонные звонки из банка, от службы безопасности или иных организаций перепроверять простым способом. Отключиться от текущего звонка и позвонить в банк в службу поддержки по номеру на обратной стороне карты. Никогда не перезванивайте на незнакомые номера телефонов и не переходите по сомнительным ссылкам. Никому не передавайте свои личные данные.

Остерегайтесь сайтов-двойников. Мошенники могут создать копию сайта онлайн-магазина. Введенные там ваши персональные данные: пароль, код и номер карты могут попасть в руки мошенников. Помните, аферисты постоянно изобретают новые схемы кражи средств с банковских карт. Будьте внимательны.

— А что вы посоветуете, если деньги все-таки украли?

— Если с карты списали деньги без вашего ведома, позвоните в банк и заблокируйте карту. Номер горячей линии банка указан на оборотной стороне карты. Запишите этот телефон и храните в отдельном кармане — на случай, если украдут телефон или кошелек. Так же нужно поступить, если вы потеряли карту или даже просто подозреваете, что ее данные стали известны посторонним людям.

В тот же день, когда вы получили уведомление о незаконной операции, максимум — на следующий, обратитесь в отделение банка. Запросите выписку по счету и напишите заявление о несогласии с операцией, которую не совершали. Экземпляр заявления с отметкой банка, что оно принято, оставьте у себя.

Если банк докажет, что вы нарушили правила использования карты, то вернуть деньги не получится. Например, когда вы сами сообщили кому-то реквизиты своей карты, CVC-код с ее оборотной стороны или пин-код.

Обратитесь в полицию. Расследованием преступлений в интернете занимается бюро специальных технических мероприятий МВД России. Подайте заявление в территориальное учреждение этого бюро. Можно просто написать заявление в отделение полиции по месту жительства. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов найти преступников и вернуть деньги.