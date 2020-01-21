Сумма пособия по временной нетрудоспособности теперь составляет 2 301,36 рубля в день. В итоге, максимальный больничный в месяц составляет в текущем году чуть больше 69 тысяч рублей.

После болезни сотрудник приносит на работу оформленный врачом больничный лист. За дни отсутствия ему выплачивается пособие, рассчитанное исходя из среднего заработка за два предыдущих года. При этом максимальный размер оплаты больничного ограничен, лимит меняется ежегодно. Сумму, превышающую предельное значение, ФСС не возмещает, поэтому работодателю нужно учитывать действующее ограничение при начислении пособия по нетрудоспособности в 2020 году.

От чего зависит предел больничных выплат?

Предельное значение облагаемой базы по взносам на соцстрахование правительством РФ пересматривается ежегодно. Индексацию производят в зависимости от роста средней заработной платы в стране.

Для начисления больничных в 2020 году будут применяться действовавшие в предыдущие периоды пределы облагаемой базы: за 2018 г. — 815 000,00 руб. (утв. постановлением от 15.11.2017 г. № 1378); за 2019 г. — 865 000,00 руб. (утв. постановлением от 28.11.2018 г. № 1426).

Свыше указанных сумм годового заработка работодатель взносы на случай болезни и материнства не уплачивает. Поэтому при ограничении пособия по нетрудоспособности, которое начисляют исходя их облагаемых доходов сотрудника за 2 предыдущих года, учитывают эти лимиты. Сравнивать фактический заработок работника с лимитами нужно отдельно за каждый год (п. 3.2 ст. 14 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Максимальный размер больничного листа в 2020 году, каков он?

Сумма по дневному больничному пособию в общем случае определяется делением фактического заработка за 2 расчетных года на 730 дней. Облагаемые доходы, включаемые в расчет, берут за 2 предыдущих года перед годом открытия больничного листа. То есть при начислении больничных за 2020 год учитывается облагаемая страхвзносами зарплата за 2018 и 2019 годы.

Максимальный размер больничного в 2020 году в расчете на один день болезни вычисляется так же — сумма предельных баз за предшествующие 2 года делится на 730:

(815 000 + 865 000). 730 = 2301,37 руб. То есть, размер дневного пособия по нетрудоспособности не должен быть больше 2301,37 руб.

Напомним, что минимально возможный размер дневного пособия в 2020 г. составит 398,79 руб. (МРОТ 12130×24 мес.. 730). Фактический средний дневной заработок работника сравнивают с установленными минимальным и максимальным размерами дневного пособия. Рассчитанное пособие выплачивается в размере, зависящем от общего трудового стажа сотрудника (100% пособия выплачивается при стаже более 8 лет, 80% — от 5 до 8 лет, 60% — менее 5 лет).

Пособия на детей в этом году изменятся

В 2020 году часть пособий на ребенка и прочих положенных семьям льгот изменится в сторону роста.

Маткапитал уже с 1 января этого года будут выдавать семьям с первенцами. Он составит 466 617 рублей. При рождении второго ребенка выдадут уже 616 617 рублей. Но есть нюанс: семьи, которые только планируют родить первого малыша, а затем второго, получат за первого ребенка 466 тысяч, а за второго — еще 150 тысяч рублей. В общей сложности выйдет около 616 тысяч рублей. Программа маткапитала будет действовать не менее чем до 31 декабря 2026 года. Как стало известно ранее, получить средства «по-новому» родители смогут уже в марте 2020 года. При рождении третьего ребенка семье дадут 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

Семьям, в которых есть дети, положены и «путинские» пособия. Поддержку могут получить семьи с детьми до трех лет с доходом меньше двух прожиточных минимумов на одного члена семьи. Сумма пособия приравнена к прожиточному минимуму конкретного региона.

С 1 января уже этого года семьям с детьми от 3 до 7 лет также положены «путинские» пособия. Половину прожиточного минимума на ребенка выплатят, если среднедушевой доход не выше одного прожиточного минимума на человека. С 2021 Путин пообещал, что выплаты могут вырасти вдвое.

С 1 февраля вырастет пособие беременным, которые встали на учет на ранних сроках, оно составит 680 рублей 40 копеек. Пособие мамам новорожденных составит 18 144 рубля.

Помимо пособий родители могут получить и налоговые льготы. Мамы и папы могут оформить ежемесячные вычеты на каждого ребенка: на первого и второго — по 1400 рублей, на третьего и последующих — 3000 рублей. Можно также оформить вычеты на обучение и лечение детей.