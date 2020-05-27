Это по-божески

Болезнь сына помогла сохранить семью. Но бывает и наоборот

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Прочитала историю одной семьи. В возрасте одного года у сына обнаружили глухоту. «Было много слёз, самоистязаний, упрёков, отказ принять этот факт, и, самое главное, очень смешанные чувства по отношению к ребёнку», — пишет мама.

С психологической точки зрения такая реакция на сильное потрясение вполне оправданна. Если только она не затягивается и не переходит со временем в нечто более деструктивное. Здесь этого не произошло.

Просто в семье, где был ещё один малыш, происходили постоянные ссоры. Семья была на грани развала до той самой минуты, как врачи объявили им об этом недуге. И как бы это парадоксально ни звучало, потрясение стало для супругов цементирующим фактором. В борьбе за будущее сына, они забыли о своих ссорах и целиком посвятили себя ребёнку. Сыну в два года вживили имплант и с помощью слухового аппарата он начал различать звуки. Сегодня он уже зрелый парень, оканчивает курсы по массажному делу. А в семье родилось после него ещё два сына.

«Болезнь сына укрепила нашу семью, — признаётся мама, — а ведь могло быть всё гораздо хуже».

В связи с этим вспомнился случай из жизни моих знакомых. В 90-х годах ко мне пришёл мой односельчанин, юрист по образованию. Как оказалось, он умыкнул свою практикантку, мою дальнюю родственницу, но её забрали родители. И вот он просил меня поговорить с её родными. Я долго отпиралась, ибо совершенно его не знала, но он был настойчив и убедителен. Как оказалась, к родителям девушки помимо меня, ежедневно ходили разного рода ходоки. В итоге свадьба состоялась.

Я вскоре забыла об этой истории, потому как жили мы в разных концах села и практически не виделись. И вот через пять лет мы увиделись с мамой девушки. Тут я узнала, что они развелись по причине того, что родилась у них недоношенная девочка.

«До рождения ребёнка всё складывалось удачно, — сказала мама, — но после вся его семья, да и сам отец малышки, стали открыто заявлять моей дочери, что она не пригодна для здорового потомства, в котором они якобы нуждаются. Они привезли её домой и больше судьбой девочки не интересовались».

А девочка удалась на славу. Она росла абсолютно здоровой девочкой, к тому же умницей и красавицей. В школе её фотография все 11 лет висела на доске почёта. Сегодня она молодой практикующий врач, радует маму, которая так и не устроила свою жизнь.

А что же отец? Говорят, женился, есть дети. Боюсь порой своих мыслей. Бог ему судья. А история в памяти всплыла, когда прочитала, что физический недуг спас одну семью от развала. Вот это уже по-божески.

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