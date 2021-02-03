«За последние годы вводилось большое количество многоквартирных домов и социальных объектов, при этом должным образом не занимались вопросами очистных сооружений. Самозахват земель в частном секторе, в том числе в водоохранных зонах, и, соответственно, беспорядочные выбросы в наши реки превратились за многие годы в рядовую практику. Каким образом люди, отстроившие хаотично дома, отстаивают в судах право на это строение? Почему у них на руках есть постановления глав муниципалитетов, разрешающих строительство? Очевидно, что основная ответственность за это лежит на главах городов и районов», — заявил Калиматов.

Помимо прочего, в этом вопросе есть место призыва к совести. Каждый руководитель населенного пункта совместно со старейшинами и уважаемыми жителями должен проводить регулярный обход домовладений, общаться с людьми, проводить профилактические беседы и еженедельно отчитываться о проделанной работе, отметил он.

Согласно информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по СКФО, всего в республике поставлено на учет 175 объектов, подпадающих под федеральный государственный экологический надзор, степень износа большинства из них более 80%. Более половины из общего объёма канализационных вод в 10 млн кубометров в год не проходят очистку должным образом.

Калиматов отметил, что для ремонта сетей требуются немалые средства. И именно этот фактор, считает он, не позволяет одномоментно решить существующие трудности. Власти уже подготовили проект по развитию водоочистной и канализационной инфраструктуры для включения в одну из федеральных программ.

«На строительство дополнительных и реконструкцию существующих очистных сооружений канализации и сетей необходимы более 7 млрд руб. Решить данный вопрос за счет собственных источников не представляется возможным, поэтому правительство разработало региональную программу модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в которой в том числе предусмотрены и объекты водоотведения. С соответствующими предложениями мы обратились в федеральный центр», — отметил руководитель субъекта.

По данным руководителя Росприроднадзора по Ингушетии Харона Бекбузарова, среди основных экологических проблем республики остаются: загрязнение водных объектов неочищенными канализационными стоками, размещение коммунальных и строительных отходов в прибрежно-защитных и водоохранных зонах, а также выделение земельных участков в водоохранных зонах водных объектов республики. Еще одной проблемной задачей была названа нехватка полигонов по захоронению твердых коммунальных отходов.

«Прокуратура республики, Роспотребнадзор, Росприроднадзор совместно с местными властями ежегодно осуществляют проверки в части использования водоохранных объектов и береговой зоны, при выявлении нарушений дела передаются в суд. Так, в 2020 году было выявлено 51 нарушение и наложено 20 административных штрафов на общую сумму 1 млн 581 тыс. руб., рассчитано 5 фактов причинения ущерба рекам Назранка и Сунжа на общую сумму более 880 млн руб.», — сообщил руководитель ведомства.

В своем докладе он, в частности, отметил, что материалы по автозаправочным станциям, размещенным в сельском поселении Экажево в водоохранной зоне, переданы в прокуратуру Назрановского района для принятия мер. По его словам, появление двух АЗС на указанной территории является нарушением Водного кодекса России.

«Подобные прецеденты часто создаются ввиду отсутствия должного земельного контроля со стороны администраций муниципальных образований», — пояснил Бекбузаров.

Он добавил, что проблемным участком в части загрязнения водоохраной зоны реки Асса твердыми коммунальными отходами является с. п. Нестеровское. По словам руководителя ведомства, это излюбленное место отдыха жителей республики. В 2020 году основное количество масштабных субботников проведено министерством именно на этой территории. Каждый раз при проведении субботников на участке собирается не менее 250 мешков мусора.

Если говорить по выявленным нарушениям на территории водоохранных зон рек Кенч, Сурхахинка и Ачалучка, то, со слов Магомеда Евлоева, государственными инспекторами Минприроды Ингушетии с 2018 по 2020 годы привлечено к административной ответственности 15 лиц.

В целом же регион пятый год подряд признан самым активным участником Всероссийской экологической акции «Вода России». Результат достигнут благодаря масштабной работе по очистке территории водоохранных зон, прибрежных полос и русел рек.

Решение обсуждаемой проблемы, по мнению Главы Ингушетии, требует системного подхода и координации действий всех правоохранительных, контролирующих органов, природоохранных ведомств и муниципалитетов.

«Необходимо подходить к решению экологических проблем неформально. Да, решения многих из них упирается в отсутствие финансовых средств. Однако для других нужно лишь изменить подход к делу со стороны чиновников. Какие вложения нужны, например, чтобы пресечь загрязнение русел рек навалами строительного мусора, бытовыми отходами? Разве нужны капиталы, чтобы прекратить порочную практику выделения земельных участков в водоохранных зонах или устранить сбросы неочищенных сточных вод в реки из частных домовладений? В многоквартирных домах оборудованы локальные очистные сооружения, но никто не занимается их надлежащим обслуживанием, в реки поступают загрязненные стоки. Думаю, и тут, как и во многих других случаях, дело не в финансах, а в отсутствии ответственности», — сказал Калиматов.

Отдельно Глава региона акцентировал внимание на необходимость поддержания санитарного состояния участка федеральной автодороги «Кавказ», где на текущий момент идут строительные работы. На основе прозвучавших на заседании предложений были сформированы протокольные поручения, исполнение которых призвано улучшить экологическую ситуацию на реках и водоёмах региона.

«Рассчитываю, что сегодня совместными усилиями мы придали импульс проблеме водоотведения, а через несколько месяцев мы обязательно заслушаем информацию о том, как продвигается дело по наиболее острым вопросам отрасли», — заявил в завершение встречи Калиматов.