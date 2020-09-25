Но хотя первый опыт переливания завершился удачно, в дальнейшем положительный результат чередовался у Бланделла с провалами. Метод требовал доработок. В последующие двадцать лет официально проведены лишь 75 случаев переливания крови. Но уже к 1875 году число удачных гемотрансфузий выросло до 347. В России пионером гемотрансфузии стал 20 апреля 1832 года петербургский акушер Андрей Вольф. Он спас жизнь роженице с кровотечением, сделав переливание от ее мужа по методикам Бланделла. А Первая мировая война дала толчок к массовому применению гемотрансфузии и спасла жизнь тысячам солдат.

Справедливости ради надо сказать, что в 1628 году англичанин Уильям Гарвей впервые описал систему кровообращения в человеческом теле, что позволило следующим поколениям исследователей начать разработку методики гемотрансфузии.

Попытки проведения гемотрансфузии предпринимались и в XVII веке — ученые переливали кровь от собак собакам. В 1667-м неудачные опыты переливания крови от животного человеку были запрещены на законодательном уровне. В 1795 году переливание от человека к человеку провел американец Филипп Синг Физик. В сочинениях древнеримских писателей упомянуты случаи, когда пожилые патриции выпивали кровь умирающих гладиаторов в надежде омолодиться. В эффективности лечения душевнобольных людей с помощью крови был убежден Гиппократ. В Средневековье были отмечены случаи приема чужой (нередко — детской) крови для улучшения самочувствия.

Сегодня переливание крови один из основных методов лечения больных с потерей крови и другими гематологическими заболевания. Сбором крови занимается целая отрасль медицины под названием «станция переливания крови». Это сеть учреждений здравоохранения по всей стране, предназначенная для заготовки донорской крови, компонентов и препаратов крови, кровезамещающих жидкостей.