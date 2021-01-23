УФССП

Труд облагораживает

Более 80 жителей республики отбыли административное наказание в виде обязательных работ

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В минувшем году судебными приставами-исполнителями подразделений управления ФССП России по Ингушетии фактическим исполнением окончено 89 исполнительных производств, возбужденных на основании постановлений судей о назначении административного наказания в виде обязательных работ. Об этом газете «Ингушетия» рассказала заместитель начальника отдела организации исполнительных производств ведомства Залина Чаниева.

— В большинстве случаев лица отбывают данный вид административного наказания, занимаясь благоустройством, уборкой и очисткой улиц, озеленением и другими общественно полезными работами, — пояснила она. — Исполняется этот вид административного наказания в организациях и учреждениях, перечень которых устанавливается по согласованию с органами местного самоуправления в каждом субъекте Российской Федерации. На администрацию таких организаций и учреждений возлагается контроль за выполнением осужденными определенных для них работ, а также уведомление судебного пристава-исполнителя о количестве проработанных часов или об уклонении осужденных от отбывания наказания.

Собеседница отметила, что в Кодексе об административных правонарушениях России закреплено положение, согласно которому за уклонение от отбывания обязательных работ предусмотрена административная ответственность. При этом она не отменяет первоначального наказания, и правонарушитель обязан отбыть обязательные работы.

— Уклонение от отбывания обязательных работ влечёт наложение административного штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч до трёхсот тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток — заключила Чаниева.

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