— В большинстве случаев лица отбывают данный вид административного наказания, занимаясь благоустройством, уборкой и очисткой улиц, озеленением и другими общественно полезными работами, — пояснила она. — Исполняется этот вид административного наказания в организациях и учреждениях, перечень которых устанавливается по согласованию с органами местного самоуправления в каждом субъекте Российской Федерации. На администрацию таких организаций и учреждений возлагается контроль за выполнением осужденными определенных для них работ, а также уведомление судебного пристава-исполнителя о количестве проработанных часов или об уклонении осужденных от отбывания наказания.

Собеседница отметила, что в Кодексе об административных правонарушениях России закреплено положение, согласно которому за уклонение от отбывания обязательных работ предусмотрена административная ответственность. При этом она не отменяет первоначального наказания, и правонарушитель обязан отбыть обязательные работы.

— Уклонение от отбывания обязательных работ влечёт наложение административного штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч до трёхсот тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток — заключила Чаниева.