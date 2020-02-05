Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе писать изложение. Сочинение оценивается по системе "зачет"/"незачет«.

Принять участие в итоговом сочинении в дополнительный срок смогут выпускники, получившие неудовлетворительный результат «незачет», не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам в основной срок. Еще один дополнительный срок для участия в итоговом сочинении (изложении) в этом учебном году — 6 мая 2020 года.

Большинство выпускников текущего года уже написали итоговое сочинение (изложение) в основной срок 4 декабря 2019 года: в этот день итоговое сочинение (изложение) писали более 685 тысяч участников, 98% из них получили «зачет».

Наиболее популярным направлением тем сочинений в этом году стала «Надежда и отчаяние», ее выбрали 39% участников. Выбор остальных направлений тем распределился следующим образом: «Добро и зло» (24%), «Он и она» (23%), «Гордость и смирение» (12%), «Война и мир» — к 150-летию великой книги" (2%).

Итоговое сочинение (изложение) началось в 10:00 по местному времени. Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут (235 минут). Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность написания итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.

Рекомендуемый объем итогового сочинения — не менее 350 слов, итогового изложения — не менее 200 слов. По решению органов исполнительной власти субъектов РФ, места проведения итогового сочинения (изложения) могут оборудоваться металлоискателями, средствами видеонаблюдения и средствами подавления сигналов мобильной связи. В местах проведения итогового сочинения в день его написания могут присутствовать общественные наблюдатели, представители СМИ и должностные лица Рособрнадзора.

Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, собственные орфографические и толковые словари. Также участники не имеют права пользоваться текстами литературных источников. За нарушение данных правил участник удаляется с итогового сочинения.

Итоговое сочинение, в случае представления его при приеме на обучение в вузы, действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания. Выпускники прошлых лет, ранее писавшие итоговое сочинение, могут написать его повторно. При этом в вузы они смогут представить итоговое сочинение только текущего года, а сочинение прошлого года аннулируется.