«Кадровый состав Минстроя в текущем году значительно обновился. Благодаря увеличению штатной численности ведомства, а также в связи с выходом на заслуженный отдых ряда сотрудников пенсионного возраста, удалось трудоустроить более 20 человек», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как отметил глава Минстроя Микаил Балахоев, в Ингушетии большое количество молодых специалистов, нуждающихся в поддержке и помощи.

«Трудоустройство выпускников различных вузов страны с красными дипломами должно стать хорошей традицией. Важно показать, что те, кто достигает определенных вершин в учебе, имеют хорошую возможность, шанс трудоустроиться. Этим и руководствуемся мы в своей деятельности», — привел слова министра нашему изданию сотрудник пресс-службы.

Балахоев пояснил, что в общей сложности в этом году принято на работу в Минстрой и подведомственные учреждения 24 человека. Этот результат руководство планирует всячески наращивать. Власти будут создавать условия для того, чтобы молодежь смогла найти себе правильное применение.

Все трудоустроенные выпускники-краснодипломники прошли конкурсные мероприятия на замещение вакантных должностей. Конкурсной комиссией были оценены профессиональные знания кандидатов, диплом и личные качества.

«Не секрет, что работодатели больше ценят опыт и профессиональные навыки, чем свежий диплом. А сейчас конкуренция на рынке труда стала ещё более жёсткой. Но мы думаем над тем, чем мы можем помочь молодым ребятам, чтобы они смогли самореализоваться и успешно применить полученные ими знания», — подчеркнул министр строительства.

Развернутая работа по «омоложению» кадрового состава инициирована Главой республики Махмуд-Али Калиматовым. С этой целью в регионе в минувшем году провели первый республиканский конкурс «Ингушетия. Курс на обновление», по итогам которого победители пополнили ряды госслужащих.

Напомним, кадровый проект стартовал 30 августа. За период регистрации для участия в конкурсе было подано более 3,7 тыс. заявок. По итогам первого (заочного) этапа конкурсным комитетом были отобраны 60 конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов — они получили приглашения во второй этап проекта, на котором определили 20 лучших.

Как сообщал Калиматов ранее, свою команду он подбирал исключительно исходя из опыта и профессионализма претендентов. С этой целью в республике и была сформирована кадровая комиссия. Такая система позволила максимально объективно подойти к отбору должностных лиц.

«Конкретно моей задачей было омоложение не только правительства, но и руководства муниципальных образований. Посты должны занимать думающие молодые люди, с характером. Но при этом, я убежден, нельзя не учитывать людей с большим опытом. Мы их сохраняем, но все проходят через конкурс», — заявлял руководитель республики.

Калиматов отметил, что в Ингушетии ощущается потребность в специалистах, особенно технических.