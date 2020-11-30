Участники заседания обсудили ход реализации национального проекта «Жилье и городская среда», в частности, рассматривались вопросы о показателях ввода жилья, о ходе реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства и программ переселения аварийного жилья в субъектах РФ. Также в ходе совещания обсуждался вопрос о ходе восстановления прав граждан — участников долевого строительства.

В Ингушетии из утвержденного на год плана ввода жилья в рамках федерального проекта «Жилье» уже введено 127,5 тыс. кв. м. В настоящее время Минстроем России готовятся изменения в паспорт проекта, согласно которым, республике планируется снизить показатель по вводу жилья соотносительно возможностей и потребностей. На данные изменения правительством региона направлено положительное согласование в Минстрой России.

В рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства возводятся школа и детский садик в прибрежно-парковой зоне Магаса, а также школа в с. п. Яндаре. Готовность детского сада составляет 100%, идет оформление документов. Ход строительства двух школ в настоящее время ведется в ускоренном темпе.

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» утверждена республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Республики Ингушетия в 2019-2024 годах». Программа реализуется в шесть этапов.

На первом этапе, 2019-2020 гг., уже расселено 102 жителя из 21 жилого помещения, общей жилой площадью 961,51 кв. м. Целевой показатель, установленный паспортом федерального проекта на 2019 год для Ингушетии, достигнут и перевыполнен. В ходе второго, 2020–2021 гг., уже расселено 56 жителей из девяти жилых помещений общей жилой площадью 425,15 кв. м. Целевой показатель на 2020 год достигнут досрочно и перевыполнен с учетом нарастающего итога с начала 2019 года, из федерального бюджета предусмотрены дополнительные средства в размере 25 млн рублей. Для получения финансовой поддержки из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на третий этап Минстроем Ингушетии подготовлена соответствующая заявка.

Также среди показателей региона были отмечены итоги реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы по благоустройству завершены на всех 43 общественных территориях (100%), а также проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году, направленного на комплексное благоустройство территории парка культуры и отдыха имени Орджоникидзе в Малгобеке.

Говоря о государственном контроле и надзоре в сфере долевого строительства, вице-премьер сообщил, что по состоянию на начало ноября 2020 г. на территории региона с привлечением средств дольщиков осуществляется строительство трех объектов. Всего, по его словам, заключено 360 договоров долевого участия.