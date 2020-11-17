«В 2021 году в рамках реализации нацпроекта «Образование» планируется строительство девяти новых школ, всего на 7,2 тыс. ученических мест», — сказала Бокова.

Как отметила министр, республиканские власти намерены ввести в эксплуатацию шесть общеобразовательных учреждений общей проектной мощностью 3 тыс. 850 мест до конца текущего года. В частности, по информации Боковой, две новые школы на 1 тыс. 440 посадочных мест построены в Назрани.

«В этом городе самая высокая численность населения, соответственно количество обучающихся больше, чем в других муниципальных образованиях. Благодаря введению в эксплуатацию новых школ мы сможем частично разгрузить общеобразовательные организации этого города», — подчеркнула руководитель ведомства.

Она отметила, что строительство новой школы на 720 посадочных мест завершается в сельском поселении Плиево. На возведение этого здания и его оснащение из федерального и регионального бюджетов направлено свыше 530 млн рублей.

Министр считает, что строительство новой школы не только позволит улучшить качество образования в селе и разгрузить существующие общеобразовательные организации, но и создать более 120 новых рабочих мест.

Как пояснили нашему изданию в пресс-службе Минобрнауки, в республике необходимо построить порядка 25-30 общеобразовательных учреждений до 2030 года, чтобы не допустить возникновения трехсменного режима обучения и все школы перевести на односменный режим.

Изначально республиканские власти просили федеральный центр помочь в строительстве школ до 2025 года, поскольку нацпроект «Образование» был рассчитан до 2025 года. Так как этот проект продлён до 2030 года, регион просит содействия в их возведении до 2030 года.

Новые здания общеобразовательных учреждений в регионе строятся как по линии ряда министерств, так и различных нацпроектов.

В 2019-2020 гг. в Ингушетии созданы 59 центров «Точка роста» на базе общеобразовательных учреждений. В 22 школах в этом году созданы спортклубы. Регион из федерального бюджета получил более 70 млн рублей на создание условий для занятий спортом в 2020 году.

Руководство региона намерено запустить новые детские технопарки «Кванториум» и центры цифрового образования детей «IT-куб» по пяти направлениям к 2025 году при поддержке федеральных властей.