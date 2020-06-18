Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, основной этап ГИА в форме единого государственного экзамена планируется провести в 8 пунктах проведения экзаменов, включая 1 пункт на дому в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Рособрнадзора.

Министр образования и науки Эсет Бокова сообщила, что изучив опыт проведения ЕГЭ прошлых лет, а также с учетом замечаний, озвученных на Всероссийском выездном совещании в Москве, региональным Минобрнауки разработана дорожная карта по подготовке и проведению ГИА на территории республики в 2020 году.

«На сегодняшний день в региональную информационную систему на основной этап сдачи экзаменов внесены данные 2578 участников. В проведении ЕГЭ будет задействовано порядка 1109 специалистов», — рассказала Бокова.

Министр проинформировала, что работа всех пунктов проведения ЕГЭ организуется с соблюдением мер по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции в соответствии с рекомендациями Рособрнадзора, в частности, будет проведена дезинфекция аудиторий, обязательная термометрия на входе, помещения оснастят дозаторами с антисептическими средствами.

Кроме того, участники будут сдавать экзамены в масках и перчатках, а рассадка осуществляться с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров.

Сластенин указал на недопустимость срывов и сбоев в процессе проведения экзаменов. Также премьер подчеркнул важность объективного проведения ЕГЭ и иных оценочных процедур.

По словам министра образования, все пункты сдачи экзаменов оснащены технологическим оборудованием и обеспечены ручными и стационарными металлоискателями, а также системой видеонаблюдения в режиме онлайн и блокираторами сотовой связи.