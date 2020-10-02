Энергетики составили в отношении предпринимателя акт о безучетном потреблении. Объем похищенного ресурса превысил 150 тысяч киловатт-часов. Цифра равна 3-летнему энергопотреблению Дома ветеранов в сельском поселении Сурхахи Назрановского района. Ущерб, нанесенный энергокомпании, оценён в 1,1 млн рублей — сумма, достаточная для приобретения восьми километров самонесущего изолированного провода или четырёх трансформаторов мощностью 250 кВА.

«В последнее время мы отмечаем позитивную тенденцию: жители всё чаще сообщают нам об известных им фактах хищения электроэнергии. Многие пришли к осознанию: рассказать энергетикам о нарушении — правильно. Неправильно же самовольно подключаться к электрическим сетям, в разы снижая качество электроснабжения нескольких улиц. Или вмешиваться в работу приборов учёта, в то время как в районах новостроек жители годами ждут электрификации. Сознание людей меняется в правильном русле. И я думаю, это результат, в том числе, грамотной информационно-разъяснительной работы компании. Мы довольно много рассказываем о последствиях энерговоровства — в средствах массовой информации и в ходе рейдовых мероприятий. И потребители нас услышали», — отметил заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

Компания «Россети Северный Кавказ» напоминает об административной и уголовной ответственности за хищение электроэнергии. Согласно статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях РФ, самовольное подключение к сетям, а также самовольное (безучетное) использование электроэнергии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тыс. руб.; на юридических лиц − от 100 до 200 тыс. рублей. Уголовная ответственность за хищение электроэнергии предусматривает меру наказания по ст. 165 УК РФ в виде лишения свободы до двух лет.

Кроме того, неучтённое потребление ресурса напрямую влияет на качество и надежность электроснабжения, в том числе и социальных объектов: детских садов, школ, больниц, и самое главное — оно опасно для жизни как самого нарушителя, так и добросовестных потребителей.