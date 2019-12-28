Из указанного количества 355 актов составлено в отношении юридических лиц на сумму почти 262 млн рублей. 1 509 фактов нарушения зафиксировано со стороны жителей регионов СКФО на сумму свыше 41 млн рублей.

Больше всего фактов энерговоровства пресечено в Республике Дагестан (909 случаев незаконного потребления ресурса на сумму порядка 204 млн рублей) и в Чеченской Республике (720 фактов почти на 17 млн рублей).

По всем выявленным случаям бездоговорного и безучетного потребления энергоресурса энергетиками составлены акты по нормам законодательства. Документы переданы в правоохранительные органы для дальнейшего принятия мер.

Напомним, компанией «Россети Северный Кавказ» в регионах СКФО максимально активизированы мероприятия по выявлению и пресечению фактов энерговоровства, бездоговорного и неучтенного потребления энергоресурса. В частности, в рамках поручений руководства холдинга «Россети» на территории Дагестана действует специальная рабочая группа «Россети Северный Кавказ», которая в рамках комплексного плана развития энергетической отрасли республики реализует мероприятия по пресечению фактов хищения энергоресурса.

Энергетики предупреждают, что самовольное подключение к сетям, потребление электроэнергии без соответствующих договоров технологического присоединения и энергоснабжения обойдется потребителю в разы дороже, чем оплата по показаниям счетчика. Объем неучтенного потребления электроэнергии определяется, исходя из максимально возможного потребления по обнаруженным незаконным подключениям. Стоимость нанесенного ущерба взыскивается «Россети Северный Кавказ» с каждого нарушителя.