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Богословы Ингушетии провели профилактические беседы с прихожанами по соблюдению ПДД

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Сотрудниками отдела участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Назрановскому району были проведены беседы профилактического характера с имамами мечетей населенных пунктов, которые в свою очередь донесли рекомендации правоохранителей до прихожан.

Суть инициативы сотрудников полиции заключалась в том, чтобы имамы донесли до прихожан, как важно соблюдать правила дорожного движения, в том числе дистанцию и порядок выезда на полосу встречного движения. Следовало напомнить водителям о необходимости пристегиваться ремнем безопасности, пристегивать всех пассажиров в автомобиле и пропускать пешеходов на пешеходных переходах.

Также была отмечена необходимость уделить особое внимание недопустимости нарушения транспортной дисциплины при передвижении свадебного кортежа, рекомендовать хозяевам свадебных мероприятий включать в кортежи не более трех автомобилей. Не был обойдён и вопрос о бесцельной стрельбе. Как известно, в свадебных кортежах не обходится без стрельбы, что предусматривает не только административную ответственность по ч. 2 ст. 20.13 (стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах) КоАП России, но и нарушает общественный порядок и покой жителей республики.

Завершая беседу, сотрудники полиции особо подчеркнули, что каждый гражданин, в том числе и представители религиозных объединений, должен внести свой вклад в укрепление правопорядка и безопасности, сделать все от него зависящее для содействия поддержанию законности, мира, добра и стабильности в обществе.

Госавтоинспекция ОМВД России по Назрановскому району призывает всех участников свадебных кортежей соблюдать правила дорожного движения и относиться с уважением друг к другу.

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