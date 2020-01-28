Так, в лицее № 1 г. Назрань сотрудники вневедомственной охраны территориального управления присоединились к акции «Блокадный хлеб». В мероприятии приняли участие воспитанники военно-патриотического общественного движения «Юнармия», педагоги и лицеисты.

В рамках акции росгвардейцы рассказали подопечным о жизни в кольце фашистской осады: как выживали люди долгие 872 дня, как видели смерть, не сдавались, даже когда устоять казалось невозможным, что значили для ребенка в блокадном городе эти несколько граммов хлеба.

«Неказистый, тягучий, словно пластилин. С виду коричнево-черный кирпичик, внутри хлебный мякиш. Но для каждого блокадника он был самым вкусным и долгожданным, ради которого с карточкой тысячи ленинградцев стояли в очередях в надежде продержаться еще хотя бы день», — рассказал лицеистам лейтенант полиции Бекхан Мержоев.

В продолжение мероприятия в подшефных школах прошел час истории «Мужество и стойкость Ленинграда», посвященный Дню полного освобождения города от фашистской блокады.

На уроках мужества росгвардейцы акцентировали внимание ребят на том, что блокада Ленинграда — это одно из тех чудовищных преступлений нацизма, которое никогда не должно уйти из памяти человечества, несмотря на многие десятилетия, прошедшие со времён Великой Отечественной войны. А также рассказали об учреждении в 1942 году советским правительством медали «За оборону Ленинграда», которой удостоены около 1,5 миллиона защитников города.

«Эта медаль и сегодня остается одной из самых почётных наград Великой Отечественной войны. Благодарю, говорю «спасибо» за все, что сделали для нас, чтобы мы жили счастливо», — отметил майор полиции Акрамат Костоев.