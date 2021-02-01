Так получилось, что после смерти мужа Луиза Цамаева осталась с детьми одна наедине со своими проблемами. Она с четырьмя дочками тогда проживала в съемном помещении, едва сводя концы с концами. Крайняя нужда толкнула её обратиться с письмом в правительство Республики Ингушетия. Благо, сигнал не остался без внимания. Понятно, что в казне дотационного региона никогда не бывает достаточно средств, чтобы обеспечить всех нуждающихся. И в таких случаях чиновники находят оригинальные способы адекватно реагировать на обращения социально обездоленной категории населения.

Один из таких способов — это взваливание на плечи предпринимателей дополнительных социальных обременений, с которыми те и должны справиться. И вот, спустя некоторое время после обращения Луизы Цамаевой, на её телефон поступил звонок. Выяснив, что у семьи есть участок в селении Берд-Юрт, звонившие назначили время и место. И туда приехали в сопровождении грузовика, доставившего щитовой домик, бригады рабочих, в обязанности которых входило соорудить фундамент и собрать панели конструкции.

Луиза и сегодня только догадывается, кто конкретно стоит за той помощью, которую ей оказали. Да это и неважно. Главное, что у семьи есть своя крыша над головой.

«Коллектив в моей семье женский, — смеется она, рассказывая, как все её дочери стараются что-то мастерить, орудуя совсем не женскими и тем более не детскими строительными инструментами. — Иногда родственники приходят, чтобы помочь», — говорит Луиза.

Именно в такой момент мы и застали эту семью, когда они, каждый по мере навыков, готовили жилище к заселению. Кстати, таких щитовых домиков по всей республике компанией «РИАК» (генеральный директор М. Тумгоев) уже установлено несколько. А значит, несколько семей по милости Всевышнего стали немного счастливее от того небольшого, но искреннего внимания творящих добро.

Бадрудин Адамов