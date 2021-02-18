Подписанный 18 февраля 1919 года декрет «Об организации межведомственной комиссии по охране железных дорог» послужил началом образования структуры органов внутренних дел на транспорте. Транспорт всегда является объектом повышенной опасности, здесь нередки случаи перевозки наркотиков, взрывчатых веществ, оружия. И в том, что мы все имеем возможность свободно перемещаться по стране, есть огромная заслуга сотрудников транспортной полиции.

Сегодня транспортная полиция — одна из важнейших составляющих системы МВД России, обеспечивающая соблюдение законности на объектах транспортной инфраструктуры страны. От компетентности ее сотрудников, ответственности, принципиальности во многом зависит безопасная работа авиа-, железнодорожного и водного транспорта, защита собственности граждан, противодействие коррупционным проявлениям.

— Безопасность пассажироперевозок, в том числе в аэропорту «Магас», обеспечение целостности грузов и охрана общественного порядка являются основными нашими задачами, — делится нюансами работы с газетой «Ингушетия» врио начальника Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте майор полиции Ислам Халухоев. — Вместе с тем их трудно решать без постоянного повышения профессионализма сотрудников отдела, на что нас постоянно наставляет начальник Управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу генерал-лейтенант полиции Николай Николаевич Симаков.

С этой целью все сотрудники, принимаемые на службу, проходят первоначальную военную подготовку в различных ведомственных центрах профессиональной подготовки, расположенных в Ростовской области. Кроме этого, мы сами проводим занятия в системе служебной подготовки.

Особого праздника не будем устраивать из-за ситуации с пандемией. Да и времени, честно говоря, для этого не остается: постоянно приходится бывать на выездах. Тем не менее, мы поздравим отличившихся, вспомним о наших ветеранах, пенсионерах, отдавших немалую часть своей жизни службе в органах правопорядка.