В связи с этими обстоятельствами общий объем проделанной работы по сравнению с предыдущим — 2019 годом увеличился более чем в два раза. На уровне республики также были приняты серьезные меры поддержки бизнеса. Об этом и другом корреспондент «Ингушетии» беседует с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Ингушетия Муратом Хаматхановым.

— Мурат Даутгиреевич, в чем конкретно выражалась помощь нашим предпринимателям в непростой период?

— Действительно, прошлый год стал настоящим вызовом для российских предпринимателей: им пришлось переформатировать свой бизнес, экстренно искать источники инвестиций и даже уходить в «цифру». И еще, российский бизнес 2020 год научил тому, что верить прогнозам — дело неблагодарное, и надо быть гибким, готовым всегда резко изменить стратегию.

Что касается поддержки предпринимателей республики, то здесь была проделана большая работа. Так, 30 июня 2020 года наши законотворцы приняли закон республики Ингушетия о внесении изменений в некоторые законодательные акты № 29-РЗ, согласно которому ставка налога на имущество организаций для налогоплательщиков занятых в отраслях российской экономики в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции установлена в размере 1,0 процента.

Кроме того, снижен размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода в два раза в отношении налогоплательщиков занятых в пострадавших отраслях экономики, находящихся на патентной системе налогообложения. Что еще... Установлена налоговая ставка в размере 3% для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, или в размере 7% для организаций и индивидуальных предпринимателей, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

Нами было налажено тесное взаимодействие с отделением Банка России в Республике Ингушетия по вопросам реструктуризации кредитов субъектов МСП, кредитов на возобновление деятельности, кредитов выданных «на зарплату» в связи с коронавирусной инфекцией.

— Непосредственно с бизнесменами приходится общаться?

— Естественно. В этом и заключается суть нашей работы. С момента введения ограничительных мер еженедельно Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей предоставляет информацию о фактически оказанных мерах поддержки предпринимателей банковским сектором республики в федеральный аппарат. Только за прошлый год нами рассмотрено 754 обращений, из них 677 устных, 77 письменных. Количество обращений в 2020 увеличилось более чем в три раза по отношению к предыдущему году. Понятно, что связано это в первую очередь с мерами, принятыми государством против распространения коронавирусной инфекции.

— О чем просят предприниматели и на что, в основном, жалуются?

— Основные вопросы в обращениях связаны с действиями или бездействием уполномоченных органов государственной власти при предоставлении государственной поддержки, земельно-имущественными вопросами, неисполнением органами государственной и муниципальной власти своих обязательств по исполнению государственных и муниципальных контрактов.

В последнее время идет увеличение количества жалоб на неисполнение органами государственной и муниципальной власти своих обязательств по государственным и муниципальным контрактам под различными предлогами, после исполнения своих обязательств исполнителями. Мы используем все свои ресурсы, чтобы добиться исполнения законов, соответствующих требованиям федерального Аппарата Уполномоченного и здесь у нас есть ощутимые результаты, о которых можно узнать на сайте федерального уполномоченного.

Вообще, мы занимаем одно из лидирующих мест среди регионов страны по защите субъектов малого и среднего предпринимательства от неправомерных посягательств. Таких побед в прошлом году у нас было десять. Добавил бы, что в ходе осуществления деятельности в постоянном режиме сотрудниками нашего аппарата проводятся опросы предпринимателей, в которых в том числе ставятся вопросы о коррупционной составляющей в органах государственной и муниципальной власти республики при предоставлении услуг. Результаты опроса прилагаются к ежегодному докладу уполномоченного.

В отчетном периоде нами была проведена работа по анализу индекса административного давления (ИАД) по Республике Ингушетия за 2019 г. ИАД — это инструмент для анализа и корректировки правоприменения и деятельности контролирующих органов. В индексе представлены данные по семи основным федеральным контрольным органам: это Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Роструд, МЧС, Ростехнадзор, Росрприроднадзор, Жилинспекция.

Согласно данным индекса за 2019 год Ингушетия находится на 56 месте из 85 регионов, со значением индекса 3,9. Для сравнения по результатам 2018 года Ингушетия находилась на 78 месте из 81 субъектов. Соответственно показатели индекса за 2019 значительно улучшились. По результатам анализа индекса были разработаны и направлены в федеральный аппарат предложения для сокращения административного давления на бизнес.

— В чем они выражались?

— Я могу их перечислить. Это установление на федеральном уровне обязательного требования для всех территориальных подразделений по обязательному применению такого вида наказания как предупреждение для субъектов МСП, усиление профилактической работы, направленной на сокращение правонарушений со стороны подконтрольных лиц, а также предложение сместить отношения между контролирующими органами и подконтрольными лицами с карательных в сторону партнерских.

Информация по индексу за 2020 год будет обобщена и представлена федеральным Аппаратом Уполномоченного к середине текущего года.

Также в 2020 году нами была проведена работа по анализу и применению индекса роста МСП. Индекс роста МСП разработан экспертами Аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации и основан на данных банковской статистики ПАО «Сбербанк». В будущем он может стать основным аналитическим инструментом на базе которого возможно максимально точно и оперативно прогнозировать развитие сектора МСП, как в разрезе регионов, так и в разрезе отраслей, а также проводить мониторинг по оценке эффективности, как отдельных мер поддержки, так и всей государственной политики в части развития МСП в целом.

Особенно важно, что эти данные максимально оперативные, они могут предоставляться практически в режиме «онлайн», что в огромной степени отличает их от данных Росстата, который предоставляет данные, с различной задержкой в зависимости от показателя от месяцев до года. Индекс Роста МСП рассчитывается по 85 субъектам РФ на ежеквартальной основе, квартал к кварталу. Для расчета значений индекса используются такие показатели как данные банковской статистики о состоянии сектора МСП (изменение средних объемов поступлений на р/c одного субъекта МСП, изменение числа рабочих мест по субъектам МСП, изменение объема ФОТ по МСП), а также статистические показатели по данным реестра МСП ФНС России (изменение количества субъектов МСП, изменение количества работников занятых у субъектов МСП, изменение количества вновь зарегистрированных микропредприятий).

В отчетном периоде уполномоченным было инициировано в составе межведомственной рабочей группы, с целью выработки первоочередных предложений для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с ковид, список из 26 пунктов мер поддержки.

Для плавного перехода субъектов предпринимательства с режима ЕНВД (Единый налог на вмененный доход) на иные режимы налогооблажения мы предложили понизить налоговую ставку по упрощенной системе налогообложения по системе «доходы» до 3% и по системе «доходы за вычетом расходов» до 7,5%, а также снизить размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода в два раза по патентной системе налогообложения.

Также мы инициировали создание рабочей группы по маркировке товаров.

На федеральном уровне было предложено внести изменения в Постановление Правительства России № 717, для предоставления равного доступа к мерам государственной поддержки городским фермерам.

— Чего вам не удалось сделать из запланированного?

— К сожалению, в прошлом году нам не удалось переломить ситуацию с прозрачностью конкурсных процедур при отборе получателей грантов по линии Минсельхоза республики, так как для кардинальных изменений необходимо вносить существенные изменения в законодательство на федеральном уровне. Со слов предпринимателей, зачастую государственную поддержку получают предприниматели, заведомо не способные исполнить взятые на себя обязательства в ходе конкурсных процедур. Однако в большинстве случаев, к сожалению, сельхозпредприниматели отказываются обращаться письменно с предоставлением фактов, в силу разного рода причин.

Кроме того, нам не удалось защитить интересы ООО «Технополис Магас» по линии Минэкономразвития, по вопросам софинансирования из федерального Министерства строительства технопарка, на базе которого планировалось создать 175 рабочих мест. В результате были потеряны субсидии из федерального центра в сумме 250 млн рублей и потерян современный высокотехнологичный объект для представителей микро-бизнеса республики.

Зачастую предприниматели в ходе доверительных бесед ставят вопросы коррупционного характера в различных сферах деятельности. Но, увы, повторюсь, отказываются обращаться письменно, из чего следует, что права и законные интересы субъектов предпринимательства фактически нарушаются гораздо чаще.

— Какие у вас планы на текущий год?

— Планов громадье. Для улучшения ситуации в сфере защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства текущем году мы наметили несколько задач. Так, мы планируем выявить количество всех предпринимателей по муниципальным образованиям в разрезе видов экономической деятельности, отобрать из их числа более активных предпринимателей, для привлечения в качестве экспертов, проводить обучающие семинары с привлечением экспертов из налоговой службы, УФАС, Роспотребнадзора, МЧС и т. д.

Хотим еще усилить работу по изучению влияния изменений законодательства в сфере предпринимательства на индекс развития МСП в республике и разработке предложений по улучшению ситуации в случае необходимости, усилить работу с вашими коллегами из СМИ, активнее рассказывать в социальных сетях о деятельности Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ингушетии, происходящих изменениях в сфере предпринимательства. Надеюсь, не мытьем, так катаньем, как говорится, мы добьемся положительных сдвигов в области защиты прав бизнеса. В конце концов это нужно не кому-то отдельно, а всему обществу.