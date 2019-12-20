Он родился 19 декабря 1909 года в крестьянской семье в селении Кантышево. Учиться Х. Осмиев начал в религиозной школе на арабском языке, но весной 1922 года продолжил образование в светской школе. В 1924 году одним из первых поступил на подготовительное отделение Ингушского педагогического техникума, а спустя год вел активную корреспондентскую работу в газете «Сердало».

Как и для многих других ингушских писателей второго поколения его умными наставниками и добрыми старшими друзьями в этот период были преподавательница педтехникума Виктория Константиновна Абрамова, которая вела у них русский язык и литературу, и преподаватель ингушского языка, основоположник ингушской советской литературы Тембот Дордаганович Беков. В числе своих первых учителей Хамзат Осмиев называл также основоположника ингушской письменности Заурбека Мальсагова, который, в принципе, и помог ему определиться с будущей профессией.

Хамзат всю жизнь безгранично был благодарен всем своим наставникам и в религиозной школе, и в светской. По его словам, именно благодаря их педагогическому профессионализму и доброму сердцу выросла такая плеяда ингушских писателей, как Идрис Базоркин, Салман Озиев, Багаудин Зязиков, Хаджи-Бикар Муталиев и другие, которые были в числе первого выпуска Ингушского педагогического техникума.

После окончания техникума в течение трёх лет, начиная с 1929 года, Х. Осмиев работал специальным корреспондентом Северокавказского краевого бюро ТАСС по Ингушской автономной области и ответственным секретарем газеты «Сердало». Затем некоторое время заведовал заочным отделением ингушского языка педагогического техникума.

Будучи делегатом IV Всесоюзного съезда рабселькоров, Хамзат Осмиев слушал пламенные речи М. И. Калинина, К. Е. Ворошилова, Н. К. Крупской, А. В. Луначарского и других известных деятелей Советского Союза.

Начало литературного творчества X. С. Осмиева относится к 1927 году, когда в рукописном журнале Ингушского педагогического техникума «Красные ростки», а потом и в областной газете «Сердало» («Свет») стали появляться его рассказы и очерки: «Семь дней борьбы», «За власть Советов», «От тьмы к свету» и т. д. Здесь же была опубликована написанная им совместно с Багаудином Зязиковым маленькая повесть «Отцы и дети». Но одним из значительных и серьезных произведений Осмиева тех лет надо признать рассказ «Фадиман», написанный им в 1930 году.

В годы Великой Отечественной войны Х. Осмиевым были написаны художественный очерк «За Родину», рассказ «Звери» и множество других произведений, призывающих на смертный бой с фашизмом и воспевающих героические дела простых советских людей на фронте и в тылу. Был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

До выселения Хамзат Осмиев возглавлял Галашкинское районо, несколько лет работал учителем и завучем Кантышевской семилетней школы и заведовал сектором литературы Чечено-Ингушского научно-исследовательского института истории, языка и литературы. Но где бы Хамзат Сосиевич ни работал, он не расставался с писательской деятельностью, и его произведения печатались в таких журналах, как «Дружба народов», «Дон», «Огонек», «Нева», «Наш современник» и т. д.

В начале 70-х на одной из встреч со студентами Чечено-Ингушского университета Хамзат Осмиев вспоминал: «За месяц до депортации в селе Кантышево военные наспех построили железнодорожный мост через реку Камбилеевку, используя для этого строительный материал из разобранной школы. Люди тогда ещё недоумевали, зачем надо было строить мост, разобрав единственную школу в селе? Но вскоре выяснилось, что мост нужен был для того, чтобы без лишней суматохи вывезти северную часть села и погрузить людей в товарные вагоны для отправки в ссыльный Казахстан».

Везли их 14 суток. По дороге пришлось увидеть и голод, и трупы, наспех захороненные в снегу, и случаи, когда люди прятали тела в вагонах, чтобы предать их земле по мусульманскому обычаю.

Семью Осмиевых привезли в город Петропавловск. Оттуда на санях в тридцатиградусный мороз их отвезли в село Волошино Ленинского района, где проживали представители разных национальностей, в основном русские, среди которых много было ссыльных. Коренные жители села, несмотря на то, что их предупреждали, что мол, едут варвары, людоеды, приняли их доброжелательно.

Грамотных и образованных людей не хватало и там. Поэтому Хамзата вскоре взяли на работу в Волошинскую школу учителем начальных классов. Одновременно он стал возглавлять комсомольский дозор. А в этой школе как раз размещалась камера для заключенных (в основном это были чеченцы и ингуши, которых арестовывали даже за пустячные дела, например, за собранные в поле колосья).

Хамзат Сосиевич каким-то образом узнал, что по указанию руководства тюремных лагерей представители местной власти жестоко издеваются над нашими соотечественниками и под пытками выбивают у них признательные показания. И тогда Хамзат Сосиевич придумал такой план: на ночь, для усиления милицейской охраны, он, как глава комсомольской ячейки, стал выставлять в караул двух своих комсомольцев, которые по его заданию фиксировали в письменном отчёте все пытки над арестованными. В один прекрасный момент, приложив все эти отчеты, Х. Осмиев, на свой страх и риск, отправил письмо в Москву, хотя в глубине души не верил, что справедливость восторжествует.

Но случилось чудо: недели через две по жалобе Х. Осмиева из центра была назначена проверка, и всё руководство района было снято с должностей и арестовано. Узнав о том, кто является инициатором и автором обращения в Москву, сомнительными личностями против Хамзата Сосиевича было сфабриковано уголовное дело, но комсомольцы поддержали Осмиева на суде, представив письменные отчёты, и его оправдали. После этого случая Хамзат Осмиев стал весьма почитаемым человеком в области, и многие мужчины, здороваясь с ним, снимали шляпы.

Как только в политической и общественной жизни страны наступила «оттепель» и ингушские литераторы получили возможность публиковаться, Х. Осмиев с октября 1956 по май 1957 года работает литературным консультантом по ингушской литературе при Союзе писателей Казахстана.

А после реабилитации все военные комендатуры на местах для так называемых представителей идеологического фронта в числе первых выписывали разрешение на оформление и перевозку багажа. Для семьи Хамзата Осмиева был выделен один вагон, но он, пользуясь своим авторитетом, добился ещё одного вагона, в котором приехала на родину почти вся его родня по матери.

По приезде домой люди не могли нарадоваться, никто не говорил о личных проблемах — только о народе, о том, как возрождать разрушенную структуру. В то время Чечня и Ингушетия представляли одну республику, но эта общая автономия не устраивала многих политиков, которые хорошо разбирались в создавшемся положении. Поэтому Хамзат Осмиев больше всего на свете мечтал восстановить ингушскую автономию. Хотя в то время об этом и думать-то было нельзя, не то что говорить.

Несмотря на то, что Хамзату Осмиеву не раз поступали предложения занять тот или иной государственный пост, он не стал этого делать, потому как в корне не был согласен с действующей политикой. Другое дело — литературное творчество, с которым писатель не расставался даже в годы ссылки. Он работает переводчиком, литсотрудником и ответственным секретарем газеты «Сердало». Его знания по родному языку высоко оценивали в республике, и из различных учреждений к нему часто приезжали за переводом официальных текстов на ингушский язык. И он никому не отказывал. Не оставлял он в стороне и свою журналистскую деятельность. А в свободное время любил посидеть с друзьями, часто сам навещал близких родственников и друзей, которые проживали по всему Северному Кавказу.

Хамзат Сосиевич Осмиев является автором десятка прозаических и поэтических сборников, а также школьных учебников и хрестоматий по ингушской литературе. Его труды, написанные в разные годы, наравне с другими выдающимися писателями и поэтами, вошли в золотой фонд ингушской литературы.

Надо сказать, что произведения этого автора до сих пор пользуются большой популярностью не только в нашей республике, но и за ее пределами. Об этом говорит и тот факт, что лучшие из творений Хамзата Осмиева в разные годы переводились на казахский, осетинский, финский, аварский, кубачинский, кабардинский, балкарский и другие языки. Также он многое сделал и в деле перевода на ингушский язык произведений выдающихся русских классиков, таких как Пушкин, Горький, Чехов, Тургенев и т. д.

И все же основным жанром его творчества остаются небольшие лирические произведения, насыщенные тонкой образностью и выражающие взволнованные чувства его современников, строителей нового общества. В большинстве своих произведений поэт затрагивает вопросы войны и мира, воспевает величие нашей необъятной Родины, борется против ее врагов, ратует за дружбу между народами. В своих стихотворных воспоминаниях Хамзат Сосиевич задается вопросом и пишет: «Немало испытаний в жизни было, даёшься диву: как же вынес их? Как время сердце не остановило, как зло не замутило дум моих?» А такие произведения автора, как «Летняя ночь», «Осень», «Это моя родина» — это незаурядные явления ингушской пейзажной лирики.

Помимо всего этого, писатель много сил отдал работе по сбору и публикации ингушского фольклора. Совместно с писателем Х-Б. Муталиевым им в 1940 году был выпущен в свет первый том ингушского фольклора.

Большое место в творчестве Осмиева Х. занимают художественные фельетоны «Темарко», которые он писал совместно с Мухтаром Мальсаговым и Хаджи-Бекиром Муталиевым. Все они были остры, лаконичны и конкретны, направлены против всего того, что осталось в родном народе чуждого новой действительности.

Многие стихи поэта Осмиева переложены на музыку. Особенно большой популярностью пользуется песня на его слова «Мехках ваьнна арахь лелаж», в которой поется о тоске по родине, с которой был депортирован весь ингушский народ в 1944 году.

На пике славы Х. Осмиев выпускает такие сборники стихов, как «Дега оаз», «Са Даьхе», «Заман сибат», «Дека, са илли», а также книги рассказов и поэм «Боккхача новкъа» и «Къахьегама ираз». Больше всего он любил писать на своем родном языке, и эти издания, вышедшие в свет на ингушском языке, лишнее тому подтверждение.

Пожалуй, нигде так не чтут память Хамзата Осмиева, как в школе сельского поселения Кантышево, где ежегодно отмечается день рождения писателя. И само образовательное учреждение носит его имя. Дело в том, что эта школа является правопреемницей начальной школы, в которой до выселения работал Хамзат Осмиев.

На одной из недавних встреч творческой интеллигенции, вспоминая Хамзата Осмиева, не менее выдающийся просветитель современности Исса Кодзоев внёс одно предложение, которое с одобрением было воспринято присутствующими.

«Очень хорошо, что именем Xамзата Сосиевича названа и школа и одна из улиц в родном селении писателя. Но покуда живы потомки Осмиева, люди, знавшие его лично, пока еще в наших руках остаются предметы, принадлежавшие ему и имевшие к нему прямое отношение, почему бы на территории школы или на том месте, где стоял дом, в котором Хамзат жил до выселения, не построить небольшой домик и не открыть в нем музей писателя? Мне кажется, что это необходимо сделать, и как можно скорее», — подчеркнул Исса Аюпович.

Из воспоминаний многих учеников Х. С. Осмиева видно, что он был человеком высокой нравственности. Говорят, что от него всегда исходило удивительное спокойствие, и эта черта характера притягивала к нему людей.

«Два раза я встречал его в окружении известных поэтов и писателей, в том числе и Джемалдина Яндиева, и оба раза я про себя отмечал, с каким уважением и почтением к нему относились знаменитые и уважаемые люди, — рассказывает Исса Кодзоев. — Что касается лично меня, то могу сказать, что сборники Хамзата Осмиева со студенческой скамьи неотлучно со мной. Из-под его пера вышли очень красивые строки. Несмотря на жесткие рамки тоталитарного режима, лишавшего возможности самовыражения, он сумел оставить наследие, которое живет в поколениях и которым народ дорожит».

Как и все творческие люди, Хамзат Осмиев был очень ранимым человеком, но свою боль он умело скрывал в своем большом сердце, и на людях делал вид, что у него всё хорошо. Свои глубокие переживания он мог выразить только в стихах, где очень образно умел говорить о своей судьбе, неотъемлемой от народа.

Член Союза писателей СССР с 1939 года, Хамзат Осмиев до самой своей кончины находился в расцвете творческих сил, много писал, издал два тома избранных произведений, готовил к изданию свой новый поэтический сборник, выступал с литературно-критическими статьями и продолжал верить в светлое будущее своего народа.

Хамзата Сосиевича Осмиева не стало в январе 1981 года. В возрасте 72 лет он покинул этот бренный мир, оставив богатое творческое наследие.

Несомненно, очень приятно видеть, как на чествование Хамзата Осмиева с огромным удовольствием приходят не только старики, чтобы рассказать о своем прославленном современнике, но и молодежь. Поэтому можно быть уверенным в том, что светоч памяти Хамзата Осмиева не погаснет и будет продолжать гореть ещё долго для будущих поколений.