— Батыр Бесланович, в общих чертах: каким был прошлый год, что получилось сделать, а что нет за этот период?

— Мы всегда рассказывали не столько о достижениях, которые есть, сколько о недостатках, которые нам надо обязательно преодолеть. И вот минувший год показал слабые и сильные стороны всех участников рыночных отношений.

Хоть мы и не являемся органом власти, ответственным за развитие экономики, тем не менее, мы все равно чувствуем свою ответственность за состояние дел в этой сфере.

Из того, что получилось, отметил бы, что мы наконец-то добились обратной связи, какой-то осознанности со стороны органов власти. Если до сих пор мы полноценно не могли, образно говоря, собрать их в одном зале и рассмотреть практику, то в 2020 диалог все-таки состоялся. Я связываю эти изменения с конструктивной позицией нового Главы республики Махмуд-Али Калиматова.

Четыре проведенных публичных обсуждения, несмотря на тяжелый период пандемии, и присутствие на них уполномоченных и заинтересованных лиц — это хороший показатель вовлеченности всех заинтересованных сторон.

К сожалению, не обошлось и без нарушений. Но радует, что наблюдается динамика их снижения. Очень надеемся, что это не случайность, связанная с пандемией, а осознанное движение к выполнению своих обязательств в строгом соответствии с установленным порядком.

Если в 2018 и 2019 годах наблюдался рост нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и местного самоуправления (в 2017 году было выявлено 75 нарушений антимонопольного законодательства, в 2018 году их количество составило 147), то в 2020 году динамика изменилась в сторону снижения — выявлено 59 нарушений.

Также отмечу, что процент отмененных в суде решений у нас был на уровне статистической погрешности: тут уже команда постаралась, выстроив взвешенную и юридически грамотную позицию ведомства.

Да, все планы осуществить не получилось. Однако связано это с причинами, не зависящими от нас. К примеру, каждый год мы проводили большой межрегиональный экономический форум. Это были встречи огромного масштаба, приносящие пользу бизнесу, органам власти и, вообще, гражданскому обществу. Но из-за пандемии нам не удалось продолжить эти встречи. Однако надеемся возобновить нашу добрую практику в этом году.

— Очень приятно, что антимонопольная служба сегодня не «прячется» от журналистов, как большинство ведомств...

— Спасибо за такую оценку. Если честно, я всегда подчеркиваю, что наше управление открыто к диалогу. К слову, традиционный хештег в соцсетях у нас — #мыоткрытоеведомство. Тут история больше о друзьях, а не о вражески настроенных людях, которые так и норовят кого-то наказать, «штрафануть».

В конце концов, мы находимся не в пустыне «антимонопольного регулирования» и пора осознать ценности конкуренции. Говоря «мы», я имею в виду всех, кто вершит честную конкуренцию, тем самым помогая нам.

Нет у нас баррикад, которые делят на левых и правых: мы все по одну сторону и работаем на одно общее дело улучшения качества жизни наших граждан. Антимонопольное ведомство не ставит цели наказать кого-то. Прежде всего мы хотим быть услышанными. И я думаю, нас слышат или услышат, в том числе благодаря вам — нашим друзьям журналистам.

— Управление подводило итоги года с участием Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова в ходе расширенного правительственного совещания. Какие задачи перед ведомством были поставлены?

— Одна из главных наших задач — увеличение активности методической работы. Это обусловлено реализацией Национального плана развития конкуренции, утвержденного Указом Президента России от 21 января 2017 г. № 618. Согласно этому плану к 2020 году необходимо было снизить в два раза число антимонопольных нарушений, допускаемых органами власти. В связи с этим нами были развернуты большие площадки по информированию, методической помощи, консультации. Скажу прямо: мы прикладывали неимоверные усилия для этого. Даже силком тащили к себе для обучения. И это при том, что у нас всего 11 человек в штате. Без бравады скажу, что отдача от нас идет максимальная на уровне сил и возможностей. Ведь всегда легче предупредить, чем потом выносить решения. Другой вопрос: хотят ли учиться?

Кстати, на совещании была озвучена статистика по всем нашим направлениям за три последних года, названы органы власти — рекордсмены, скажем так, в списке нарушителей. Я считаю такие диалоги — это полезная практика, в ходе которой идет поиск путей решения сложных вопросов, таких как вечные типовые нарушения. И мы заинтересованы в том, чтобы решать проблемы совместно.

Так, например, Распоряжением Правительства Республики Ингушетия от 15 февраля 2019 г. № 92-р утверждена форма акта об антимонопольном комплексе. Согласно представленной информации, всеми органами власти республики принят документ об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

При этом анализ, проведенный управлением, показал, что данная система внутреннего контроля не работает: многие органы власти до сих не могут для себя определить, в каком направлении больше всего допускается нарушений антимонопольного законодательства, утвердить дорожные карты по их минимизации.

Необходимо понимать, что нарушения антимонопольного законодательства со стороны публично-правовых образований это не частное дело. Любое нарушение в этой части, будь то торги на продажу имущества или передачу в аренду экономически интересного земельного участка, напрямую влияет на репутацию региона и на его инвестиционной привлекательности.

— Почему не работает «внутренний контроль», с чем это вы связываете?

— Прежде всего — с халатным отношением к своим трудовым обязанностям и нежеланием учиться. Работники контрактных служб и контрактные управляющие не проходят должным образом повышение квалификации и профессиональную переподготовку в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации или вовсе не имеют соответствующего образования. Закон о контрактной системе — это невероятный часовой механизм, который не останавливается ни на секунду. Закон постоянно претерпевает изменения, за ним надо тщательно следить, если мы хотим проводить свои закупки без нарушений.

К сожалению, нередки случаи, когда контрактный управляющий просто не в курсе, что в законе появились кое-какие изменения, в следствии чего появляется очередное нарушение. Это говорит о невовлеченности в процесс и даже некомпетентности специалиста. Мы стабильно приглашаем к себе в управление уполномоченных лиц четыре раза в год на публичные обсуждения правоприменительной практики, в рамках которых разбираем отдельные случаи нарушений, даем подробную информацию о том, как не нужно делать. Эти встречи проводятся отдельно от дополнительных круглых столов, совещаний, семинаров, где также идет работа.

— Можно ли как-то исправить эту ситуацию?

— Можно. Прежде всего — нужно учиться, набираться знаний. Я понимаю, что обучение сегодня — дело затратное. Но намного экономнее обучить одного человека азам государственного заказа, например, чем потом выплачивать многотысячные штрафы.

И, конечно, важен системный совместный подход. Мы, например, в своей части поможем. И если каждый орган власти в своей части будет компетентен, вот тогда, я уверен, получится минимизировать этот поток однотипных нарушений.

Здесь я отмечу, что в целях оказания методической помощи нашей республике, между ФАС России и Республикой Ингушетия 16 января 2019 года было заключено соглашение о взаимодействии.

Согласно соглашению, органы власти республики являются участниками мероприятий, направленных на активное развитие конкуренции в нашем регионе. Каждому органу власти отведена своя сфера участия в деле развития добросовестной конкуренции и если он (орган власти) будет исправно работать в целях реализации своей части, то результаты будут достойными.

Неутешительные итоги данного соглашения тоже подводились в рамках прошедшего совещания. Но теперь, когда мы уже научились слышать друг друга, думаю, динамика будет более положительной. Главное, что мы начали такую работу.

Общими усилиями нам необходимо создать условия для эффективного функционирования рынков, открытость и прозрачность в сфере закупок, более того, мы стремимся к тому, чтобы органы публичной власти максимально открыто информировали население об оказываемых ими услугах. Все это направлено на улучшение экономики республики, ее инвестиционной привлекательности и в конечном счете благополучие конечного потребителя. Только в тесном взаимодействии власти, бизнеса и общества получится добиться положительных результатов.