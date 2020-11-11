— Увы, не всегда предприниматели соперничают честно, — признался глава Ингушского УФАС России на вопрос журналистов о моральных качествах представителей бизнеса. — Некоторые, например, вводят потребителей в заблуждение рекламой. Другие вступают в сговоры. А некоторые, используя свое превосходство на рынке, устанавливают только выгодные им цены и так убирают соперников с рынка. Все это нарушает антимонопольное законодательство.

По словам Точиева, антимонопольщиками республики в текущем году по фактам заключения так называемых прямых договоров (без торгов) вынесено 17 постановлений по части 2 статьи 7.29 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) на сумму 850 тыс. рублей.

— Это, когда наблюдается явное ограничение конкуренции в обход всех процедур торгов: заказчик находит подходящего поставщика и, договариваясь с ним, заключает контракт, — пояснил собеседник. — А объяви он общий аукцион — нашлось бы много участников, чьи права не были бы ущемлены. Приведу пример. В ходе проверочных мероприятий специалистами Ингушского УФАС были выявлены нарушения в части закупочной документации контрактов на поставку лекарственных средств, были нарушены сроки оплаты товара, ведь, согласно законодательству, оплата товара осуществляется в течение 30 дней со дня приема.

В случае, о котором идет речь, акт приема подписан 25 июня 2019 года, а оплата осуществлена 6 сентября 2019 года, что составляет более двух месяцев. Это является нарушением норм закона. В аукционной документации требования федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» отражены не в полной мере, а именно — в части предоставления банковской гарантии. Подобные действия должностного лица Минздрава Ингушетии могут причинить ущерб хозяйственным интересам системе здравоохранения региона.

Кроме того, причиной нарушения стал и неправильный способ определения поставщика, в то время как закон о контрактной системе позволяет заключить закупку у единственного поставщика в случае осуществления лекарственных препаратов, а Минздрав посредством прямого контракта закупил медицинские изделия, что недопустимо.

Однако тут главное вот в чем. Если имеется решение врачебной комиссии о срочной необходимости поставки тех или иных лекарственных средств, закон о контрактной системе допускает на период проведения торгов заключить прямой контракт для ускорения процесса поставки необходимых лекарств. В нашем же случае пациенту за 2019 год требовалось 14 упаковок лекарства, но посредством прямого контракта Минздрав превысил объем закупок в разы, закупив 75 упаковок, что не просто ограничивает конкуренцию, а устраняет ее вовсе.

На основании перечисленных фактов нами и было установлено ответственное должностное лицо, допустившее указанные нарушения. Это экс-замминистра здравоохранения, признанный виновным в совершении 81 административного правонарушения. В итоге, были вынесены постановления о наложении штрафов на сумму более 300 тысяч рублей. По 31 постановлению штрафы уже оплачены.

Точиев сообщил также, что за заключение недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством страны антиконкурентных соглашений, Ингушским УФАС России в отношении хозяйствующих субъектов и должностных лиц органов власти вынесено 5 постановлений по частям 2 и 7 статьи 14.32 КоАП РФ (заключение ограничивающего конкуренцию соглашения) на сумму 19 058 336 рублей.

— Неконкурентные соглашения, — пояснил Точиев, — это договоренности между участниками рынка, которые могут привести к ограничению конкуренции. Например, участники отказываются от соперничества друг с другом на каких-то условиях или создают другим конкурентам дополнительные барьеры для входа на рынок. Все, наверное, слышали о картельном сговоре, когда участники одного рынка договариваются о ценах покупки или продажи товаров или услуг, а также об объеме предложения на рынке. С помощью таких соглашений участники картельного сговора могут влиять на цены. Картельный сговор сам по себе вне закона: из-за картелей могут пострадать потребители и конкуренты, которые не участвуют в сговоре. На примере одного дела скажу, что в его процессе были полностью отсечены от участия в торгах неугодные участники: сговорившись Минфин республики и два участника закупки ограничили конкуренцию, нанеся ущерб бюджету.

Журналисты попросили рассказать об этом деле поподробнее.

— Начало громкому делу положила внеплановая проверка Ингушского УФАС России, в ходе которой удалось установить, что Минфином Ингушетии размещен открытый конкурс по предмету закупки «Восстановление и экологическая реабилитация пруда с. п. Орджоникидзевское» с начальной максимальной ценой контракта 118 миллионов рублей, — раскрыл детали дела Точиев. — Заказчиком данной закупки выступал Комитет по экологии Республики Ингушетия. Что примечательно: заявку на участие подали два участника с разницей во времени лишь 10 минут, причем за 15 минут до окончания срока подачи заявок на участие в данном конкурсе, хотя на подачу заявок был определен срок в 21 день.

А теперь самое интересное: согласно выписке по операциям на счете организации с расчетного счета участника № 2 на расчетный счет участника № 1 были перечислены денежные средства в размере 11 120 000 рублей. Согласно назначению платежа, оплата произведена за субподрядные работы. Как видно, договор субподряда между участниками заключен в тот же день, что и контракт между победителем конкурса, то есть участником № 1 и заказчиком.

Согласно практике, одним из признаков картельного сговора является заключение контракта на субподрядные работы победителем закупки со своим конкурентом в данной закупке сразу после того, как будет подписан контракт между победителем и заказчиком закупки. Более того, из имеющихся сведений о движении денежных средств по расчетным счетам фигурантов антимонопольного дела установлено, что участники проводили операции по переводу денежных средств на счета друг друга.

Напомним также, что один из участников дела ранее появлялся в поле зрения Ингушского УФАС. Наказанием за участие в сговоре послужил штраф в 2 млн рублей. Таким образом, учитывая минимальное снижение начальной максимальной цены контракта, заключение контракта на выполнение субподрядных работ между конкурентами закупки, их финансовые связи, совпадение дат составления заявок на регистрацию клиентов в банке, отсутствие состязательности, а также то, что одно физическое лицо являлось получателем дохода одновременно в обеих фирмах, Ингушское УФАС сделало вывод о признаках антиконкурентного соглашения между данными компаниями с целью завышения цены контракта заключенного по итогам проведения открытых торгов.

Рассказал Точиев много интересного и о сомнительных делах в сфере энергетики республики.

— По факту злоупотребления доминирующим положением, Ингушским УФАС России в отношении ПАО «МРСК» вынесено 2 постановления по части 2 статьи 14.31 КоАП России (злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке) на сумму 26 090 868 рублей.

— Монополисты — это компании, которые предлагают уникальный товар, не имеющий альтернатив для потребителя, или занимают доминирующее положение на рынке, то есть его основную часть, — уточнил он. — Благодаря своему положению монополисты могут контролировать рынок: например, устанавливать цены без оглядки на спрос. Конкурентов, способных им помешать, нет.

Из-за компаний-монополистов потребители могут переплачивать за некачественный товар просто из-за того, что другого такого нет. Конкуренты монополистов могут моментально банкротиться, например, из-за демпинга: монополист может продавать товар по ценам ниже рыночных, а новая компания в таких условиях не выживет. Сама по себе монополия не абсолютное зло. Быть монополистом не преступление, запрещается лишь злоупотреблять своим доминирующим положением. Однако нередко компании-гиганты начинают вести себя недобросовестно. Для иллюстрации приведу пример дела, где монополистом в нашем регионе является МРСК «Северного Кавказа»: другого энергопоставщика у нас нет, поэтому он монополист.

Так, в управление с жалобой обратилось ООО СК «Неон». Заявитель считает, что поставщик электроэнергии «Ингушэнерго» незаконно начислил обществу задолженность более 26 млн. рублей. Согласно пояснениям «Ингушэнерго», в ходе проверки электрооборудования заявителя было выявлено несанкционированное программирование электронной памяти прибора учета. На розничном рынке электрической энергии на территории Ингушетии в 2019 году действовала одна сетевая организация, что является показателем доминирующего положения. В соответствии с законом о защите конкуренции запрещаются действия хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, результатом которых может явиться ущемление интересов в сфере предпринимательской деятельности.

Таким образом, изучив материалы дела, комиссия нашего управления установила, что проверка в отношении СК «Неон» не проводилась. Исходя из этого, нами было принято решение признать в действиях «Ингушэнерго» злоупотребление доминирующим положением, выразившееся в составлении незаконного акта о безучетном потреблении и ограничении режима потребления электрической энергии на объекте потребителя и выдать предписание об устранении нарушений.

Точиев поведал и о других случаях недобросовестной конкуренции, парализующей предпринимательскую активность и веру в справедливость.

— Хочется надеяться, что рано или поздно все люди придут к осознанию того, что честная конкуренция — это общее благо. Не для кого-то одного, кто снимает «сливки» от сиюминутной выгоды и разного рода конъюнктуры, от которых ни ему, ни его потомкам, по большому счету, ничего не выпадет. Именно ФАС охраняет честную и добросовестную конкуренцию. Ведомство выявляет монополистов и пресекает их злоупотребления: выдает предписания, штрафует, а в некоторых случаях даже передает дела в следственный комитет. А вообще, российская ФАС лидирует среди всех антимонопольных регуляторов мира и по количеству возбужденных дел, и по списку полномочий. Российское ведомство входит в 20-ку лучших органов антимонопольных органов мира по рейтингу Всемирного обзора по конкуренции, мировой рекордсмен по расследованиям. Этим можно гордиться.