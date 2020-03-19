Дефицита не обнаружено
Батыр Точиев: «Поставщики товаров работают в обычном режиме»
В связи с поручением Президента России и Центрального аппарата Федеральной антимонопольной службы, начаты выездные проверочные мероприятия на предмет наличия на прилавках в достаточном количестве продуктов питания первой необходимости, а также регулирования ценовой политики в этой области. Об этом газете «Ингушетия» сообщил руководитель Ингушского управления ФАС России Батыр Точиев.
— Обращаем внимание жителей республики: продукты питания первой необходимости имеются в достаточном количестве, все крупные розничные поставщики продовольственных товаров работают в обычном режиме, — подчеркнул собеседник газеты. — Наше управление совместно с республиканским министерством экономики еженедельно проводит мониторинг цен на продукты питания. Хочу отметить, что повышения цен на продовольственные товары первой необходимости и их дефицита не зафиксировано.
Кроме того, антимонопольное ведомство просит представителей органов власти, бизнес и экспертов рынка воздержаться от ценовых прогнозов. Громкие заявления недопустимы, так как могут привести к нарушению закона «О защите конкуренции» и отрицательно сказаться на ситуации в целом, вызвать панику среди населения, ненужный ажиотаж. При обнаружении необоснованного повышения цен на продукты питания любой человек может обратиться к нам в управление.
Хочу подчеркнуть, что подобные мероприятия мы проводим не только из-за пресловутого коронавируса. В последние годы такие меры осуществляются периодически раз в неделю. Проверяем в основном поставщиков и производителей, а также крупные розничные сети.