По словам Точиева, управлением было возбуждено 50 дел о нарушении антимонопольного законодательства, по результатам рассмотрения которых ответчики по 47 делам были признаны нарушившими требования антимонопольного законодательства. Также в 2019 году выдано 40 предупреждений, одно предостережение по признакам нарушения требований Федерального закона «О защите конкуренции», одно предупреждение по признакам нарушения части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции» ООО «Газпром межрегионгаз Назрань».

«Главный вопрос, который мы задаем себе: каковы результаты нашей работы, чего мы добились? — подчеркнул Точиев. — Есть ли толк от выдаваемых нами предупреждений? В качестве ответа я приведу примеры.

Исполняя предупреждение Ингушского УФАС России, ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» разработало порядок взаимодействия с АО «Газпром газораспределение Назрань» при поступлении заявки на заключение договора о поставке газа.

Согласно порядку, газораспределительная организация по запросу газоснабжающей организации проверяет достоверность документов покупателя и соответствие их нормативно-правовым документам, что в дальнейшем не допустит создания дискриминационных условий со стороны монополиста».

Рассказал руководитель Ингушского УФАС и о других делах. Так, в 2019 году ведомством было возбуждено и рассмотрено одно дело по статье 11 закона «О защите конкуренции» в части сговора между участниками торгов при проведении открытого аукциона на восстановление пруда в Сунже с ценой контракта — 118 млн руб. По результатам рассмотрения дела установлено, что два участника открытых аукционов заключили антиконкурентное соглашение. В результате реализации данного соглашения контракт был заключен с минимальным снижением цены.

Также в 2019 году выдано 2 предупреждения хозяйствующему субъекту по статье 14.2 упомянутого закона, об устранении действий, в части введения в заблуждение потребителей. Предупреждения исполнены в установленный управлением срок. В ходе осуществления государственного контроля в сфере антимонопольного законодательства на территории Ингушетии, было возбуждено и рассмотрено 2 дела по признакам нарушения статьи 15 закона «О защите конкуренции» в отношении органов государственной власти и муниципальных образований.

По результатам рассмотрения, по всем делам приняты решения о наличии нарушений антимонопольного законодательства. Также, за отчетный период выдано 34 предупреждения органам государственной власти и муниципальных образований, из них 20 исполнены в срок, остальные в стадии исполнения.

Указанные нарушения, по словам Точиева, допущены со стороны должностных лиц органов государственной власти и муниципальных образований, нарушения выразились в действии либо бездействии органов государственной власти субъектов, которые привели или могли привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции на определенных товарных рынках.

Кроме того, Ингушским УФАС России было возбуждено и рассмотрено одно дело по признакам нарушения статьи 16 закона «О защите конкуренции»: это сговор между республиканским Минобразования и хозсубъектом.

В ходе осуществления государственного контроля в сфере антимонопольного законодательства на территории республики было возбуждено и рассмотрено 43 дела по признакам нарушения статьи 17 данного закона. Речь идет об ограничение конкуренции на торгах. По результатам рассмотрения, по всем 42 делам приняты решения о наличии нарушений антимонопольного законодательства.

Основные нарушения допущены должностными лицами органов местного самоуправления при проведении торгов по аренде и продаже земельных участков. Говоря о количестве поступивших жалоб, Точиев сообщил, что в прошлом году рассмотрено 23 жалобы по статье 18.1 закона «О защите конкуренции». Из них 19 жалоб были признаны обоснованными, выдано 19 предписаний об устранении нарушений. Предписания исполнены в срок.

«Итог жалоб может быть только один — рассмотрение и наказание виновных лиц, — считает руководитель антимонопольного ведомства республики. — Так, по результатам рассмотрения дел и согласно принятым решениям о нарушении закона «О защите конкуренции», было вынесено 118 постановлений по КоАП РФ о наложении штрафов на общую сумму более 8,5 млн рублей.

Кроме того, я хотел бы отметить, что в 2019 году мы по своей инициативе обратились с 5 исками в суд о признании заключенных с нарушениями государственных контрактов ничтожными. Все исковые заявления были удовлетворены».

Журналистов интересовала и тема низкого качества рекламы на улицах и осуществления государственного контроля за исполнением закона «О рекламе».

«В 2019 году Ингушским УФАС было возбуждено и рассмотрено 11 дел по признакам нарушения Федерального закона «О рекламе», по результатам рассмотрения которых было выдано 9 предписаний об устранении выявленных нарушений, — проинформировал Точиев. — В основном нарушения закона о рекламе, выявленные на территории республики, касаются требований к рекламе лекарственных препаратов, медицинских услуг, в части отсутствия предупреждения о наличии противопоказаний к их применению и использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов.

Также были нарушения, связанные с направлением СМС абонентам без предварительного согласия. По результатам рассмотрения дел и согласно принятым решениям о нарушении закона о рекламе было вынесено 9 постановлений по статье 14.3 КоАП РФ, из них по 3 делам выданы предупреждения в соответствии со статьей 4.1.1 КоАП РФ. По 6 делам виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Сумма наложенного штрафа составила 504 тыс. рублей».

Большой пласт работы ведомства, по словам собеседника, в прошлом году касался защиты конкуренции в сфере госзаказа.

«В 2019 году нами рассмотрено 140 жалоб при осуществлении государственного контроля в сфере государственного заказа, — рассказал Точиев. — По итогам их рассмотрения выявлено более 300 нарушений. Также было проведено 2 плановых контрольных мероприятия по проверке соблюдения требований закона о контрактной системе. По результатам осуществления данных контрольных мероприятий, было возбуждено и рассмотрено 25 дел об административном правонарушении. Кроме того, в прошлом году проведено 19 внеплановых проверок совместно с правоохранительными органами, в ходе проверочных мероприятий выявлено более 350 нарушений».

Отметил в своей речи руководитель Ингушского УФАС и такое направление, как внесение нарушителей в так называемый реестр недобросовестных поставщиков.

«К сожалению, этот реестр пополняется, — заметил Точиев. — За отчетный период в Ингушское УФАС России поступило 9 обращений заказчиков о включении сведений о хозяйствующих субъектах в реестр недобросовестных поставщиков. По факту поступления обращений нами были проведены внеплановые проверки, по результатам которых внесено 7 решений о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.

В прошлом году Ингушским УФАС России в отношении должностных лиц заказчиков и членов конкурсных, аукционных, котировочных комиссий было возбуждено 387 дел об административном правонарушении, общая сумма наложенных штрафов составила порядка 5,5 млн рублей, при этом сумма уплаченного штрафа составила 4,5 млн рублей».

Подведя итоги проделанной работы по применению мер административной ответственности в соответствии с требованиями КоАП, Точиев сообщил, что в 2019 году вынесено более 500 постановлений о наложении штрафов. Общая сумма штрафов составила 14 млн рублей, из них должностные лица органов власти и органов местного самоуправления привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 5 млн рублей. На сегодняшний день оплачено 8 млн рублей. В федеральный бюджет перечислено 3 млн рублей, в региональный — 5 млн рублей.