Её отец, Магомет Биботович Котиев, был председателем сельсовета селения Редант-Балта. Мама — Дугурхан Хадрисовна Яндиева, домохозяйка, воспитывала детей и берегла свой семейный очаг. В семье у них было четверо детей, последняя Айшет родилась в ссылке. В 1955 году семья Котиевых переехала в город Алма-Ату. Средний курс общеобразовательной школы Айшет Магомедовна уже окончила в Грозном, где они поселилась после возвращения на родину.

Будет неправдой сказать, что Айшет Магомедовна грезила строительным делом. Продолжив учёбу в вечерней школе рабочей молодёжи № 3 города Грозного, девушка вышла на работу на предприятие а/я № 34 в качестве слесаря-сборщика. Это был Грозненский радиотехнический завод, где производилась не только гражданская радиоэлектроника, но и детали военного плана. Он в своё время был одним из самых «продвинутых» приборостроительных предприятий Советского Союза. Здесь трудилось более трёх тысяч человек, а продукция имела спрос не только в Союзе, но и за рубежом.

Там же главным инженером работала ингушка Мальсагова, и Айшет очень гордилась этим. Не секрет, что возвращающихся из ссылки ингушей и чеченцев в те годы власть не очень-то баловали работой и должностями. Она приходилась снохой известному ингушскому учёному Дошлуко Мальсагову, была очень грамотной, ответственной и дипломатичной женщиной, на которую стоило равняться подрастающему поколению. Проработав здесь год, к тому времени окончив вечернюю школу, Айшет твёрдо решила, что пойдёт учиться по радиотехническому направлению.

«Так, — подумала она, — две сестры стали врачами, одна сестра педагог, значит, надо разнообразить семейный профессиональный состав. Буду поступать в радиотехнический вуз».

Но поскольку такой возможности в самом Грозном не было, а родители не согласились отпускать её из города, Айшет подала документы на строительный факультет. С того самого дня она посвятила себя этой далеко не женской, но достойной профессии. Мечтала стать радиотехником, а стала строителем. К учёбе она подходила со всей ответственностью. Днём студенты строительного факультета работали в учебной лаборатории ГНИ — малярами, штукатурами, а вечером шли на лекционные занятия в институт. Вот так, через практические знания, они фактически с первых дней осваивали азы будущей специальности.

В 1966 году Айшет готовила к защите дипломную работу. И это было серьёзное и ответственное занятие, совсем не схожее с тем, как сегодня это делают студенты-выпускники. Дипломная работа была по машиностроительному цеху, а машиностроительный завод находился в Липецке. Туда и поехала девушка собирать материал.

После защиты дипломированного молодого специалиста направляют на работу в Дагестан, в управление строительства «ЧиркейГЭСстрой». Но добрые люди поняли, что тяжело девушке-ингушке будет работать вдалеке от семьи и дали ей открепление, после чего она вышла на работу в проектный институт «Грозгипросельхозстрой».

Во время собеседования директор института Осипов увидел в девушке хорошо подготовленного специалиста и предложил ей должность инженера-строителя в строительном отделе, а потом даже заручился, что даст квартиру после того, как она выйдет замуж, чтобы сохранить её на работе. Так оно и вышло. Через пару лет она получила должность старшего инженера. А в 1970 году Айшет Магомедовна вышла замуж за Башира Кодзоева. Он был первым деканом юридического факультета Ингушского государственного университета.

Башира Кодзоева с нами нет уже тринадцать лет, но люди запомнили его достойным, мужественным и благородным человеком. А супруга Айшет Магомедовна благодарна ему за то, что он дал достойное воспитание и образование своим детям — двум сыновьям и дочерям. Они занимают сегодня руководящие должности в разных отраслях и пользуются уважением среди знакомых, друзей и коллег. Благо и внуки пошли по стопам родителей, радуют бабушку своими отличными успехами и достижениями.

Проработала в проектном институте Айшет Кодзоева одиннадцать лет. Работая над разными проектами по жилищному строительству, по строительству объектов социальной и животноводческой сферы, имея богатый опыт работы, Айшет Магомедовна перешла на педагогическую деятельность, готовить будущих строителей.

В 1978 году она переводом идёт работать в профессионально-техническое училище № 10, где как раз и готовились молодые строительные кадры. Директор учебного заведения В. П. Барыкин сразу же оценил профессиональные качества своего сотрудника. Айшет Магомедовна начала работать мастером производственного обучения в группе по специальности «Чертёжник-конструктор». Затем перешла на должность преподавателя черчения. В 1983 году ей присвоили звание старшего преподавателя. В 1985 году она награждена медалью «Ветеран труда». Последующие пять лет Айшет Кодзоева была председателем выпускной квалификационной работы студентов профессионально-технического училища № 9. Это был показатель высокого доверия к профессиональным качествам и гражданской позиции Айшет Кодзоевой.

В 1987 году Айшет Магомедовна вместе с мастерами Г. Завадской и В. Саламатиной направляется в город Ленинград (ныне Санкт-Петербург) на обучение по специальности «изолировщик» (в СССР такая специализация давалась только в двух городах). Это стало большим подспорьем в обучении этому ремеслу студентов строительного факультета.

В 1988 году Айшет Кодзоева награждена значком «Отличник профессионально-технического образования РСФСР». В ноябре 1991 года она перешла работать заместителем директора по учебно-производственной работе профессионально-технического училища № 6. В начале 1995 года в связи с произошедшими военными событиями, в Грозном начались восстановительные работы, в которых до 1998 года принимала участие и Айшет Магомедовна. Это было нелёгкое время и небезопасное. Но такова судьба строителей, чтоб продолжалась жизнь, им надо быть всегда на передовой.

Но в 1999 году обстановка в Чеченской Республике ухудшилась. Начиналась новая военная кампания, и семья Кодзоевых переехала в Ингушетию. Зная профессиональный опыт Айшет Кодзоевой, директор профессионально-технического училища № 2 г. Назрани Асхаб Зязиков предложил ей должность заместителя директора по учебно-производственной работе.

«Надо отдать должное этому руководителю, — говорит Айшат Магомедовна. — Он сильно болел за своё учебное заведение. В тяжёлые 90-е сумел сохранить материальную и техническую базу училища, учебную литературу, наглядные пособия. Это был настоящий патриот, профессионал своего дела. Сотрудников ценил за профессионализм, умение качественно работать. Стремился, чтобы училище соответствовало высоким показателям. Результатом того служил факт, что студенты не раз становились победителями в различных конкурсах и мероприятиях».

В 2005 году Айшет Кодзоевой присвоено звание «Заслуженный учитель Республики Ингушетия». С 2014 года она работает в Ингушском политехническом колледже, делится своим опытом и знаниями со студентами строительного профиля, а в выпускных группах является руководителем дипломной работы.

«В 2020 году наш колледж отмечает своё 20-летие, — говорит Айшет Магомедовна. — Это детище Юсупа Арапиева. Учебное заведение достойно своего основателя. Оно построено благодаря его настойчивости и трудолюбию. Колледж всегда на передовых позициях. Здесь ежегодно проводятся региональные чемпионаты «Молодые профессионалы». Наши студенты участвуют и занимают первые места во многих соревнованиях, конкурсах и фестивалях разного уровня».

В 2017 году Айшет Магомедовна получила благодарность от министра образования Республики Ингушетия за участие в организации и проведении регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills.

«Я счастливый человек, — говорит она, — мне всегда везло с людьми, которые были рядом. Это семья, коллеги, друзья. Хочу, пользуясь случаем, пожелать им всего самого доброго. А своим студентам желаю учиться хорошо, делать честно и профессионально всё, за что бы вы ни брались, и выполнять порученное дело со всей ответственностью, тогда республика наша будет процветать, и народ будет гордиться вами».