Призыв

Весенний призыв приближается

Автошколы ДОССАФ в Ингушетии готовят хороших специалистов для армии

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Современная армия — это армия на колесах, и тяжелые грузовики — «Уралы», КамАЗы востребованы во всех родах войск. А в том же десанте, как известно, с парашютом прыгают все — даже «водилы».

Приближается весенняя призывная кампания (с 1 апреля). Профессиональное образовательное учреждение «Автошкола ЦМО г. Назрань» ДОСААФ, расположенное в сельском поселении Экажево, уже подготовило к этому призыву 15 человек, водителей категории «С». Эти ребята сделали добровольный выбор — получить профессию водителя тяжелого грузовика — и стали заниматься здесь по направлению из военкомата.

Теоретическая и практическая лабораторная подготовка ведется в современных специально оборудованных классах (в том числе компьютерных) в здании автошколы. Занятия же учебных взводов по практическому вождению проходят на полигоне в районе амфитеатра в Насыр-Корте. Там же расположена и экзаменационная площадка.

В автошколе осуществляется подготовка водителей категорий «В», «С», «D», «Е-С», «Е-В», «ДОПОГ» (перевозка опасных грузов). В общем, и автобусы и прицепы — всё включено. Допризывники же в первую очередь готовятся получить военную специальность по ВУС-837 «военный водитель». Бесплатное получение водительских прав по категории «С» (грузовик от 3,5 тонны) и желание служить в армии водителем являются основной мотивировкой молодых людей.

Впрочем, в автошколе ЦМО г. Назрань обучение военной профессии не замыкается только на изучении автомобильного дела. Ведь в системе ДОСААФ готовят не только водителей, но и солдат. Поэтому в школе находится специализированный класс, где ребята проходят начальную военную подготовку.

«Бесплатное получение профессии водителя для нашей молодежи — это хороший шанс начать взрослую жизнь не с нуля», — подчеркнул директор автошколы Исмаил Зурабов.

По его словам, к осеннему призыву будут подготовлены 17 человек, которые уже набраны.

«Сегодня важно давать молодым ребятам возможность не только освоить военное дело, но и получить востребованную в армии и на гражданке профессию. Выработать силу воли, столь необходимую сегодня и российскому солдату, и любому человеку, готовому жить и работать на благо государства», — отметил опытный преподаватель автошколы Умар Мациев.

Мир меняется, появляются новые угрозы и вызовы, и российская армия меняется вслед за ними. Новый облик Вооруженных сил России разительно отличается от того, что был прежде.

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