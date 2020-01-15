ГБУ «Культурно-технический центр» объявляет о продаже двух единиц автотранспорта. Аукцион состоится 11.02.2020 года по адресу: г. Магас, ул. Озиева, 1. Время проведения аукциона 14:00 мск.

№ п/п Наименование, марка Год ввода в эксплу-атацию Государст-венный регистраци-онный знак Номер кузова Номер двигателя 1 3 4 5 6 7 1 Автомобиль ГАЗ 3102-0121 (VIN) Х9632213070554487 2006 К192 АА 31020060152062 * 40620D*63012806* 2 Автомобиль ГАЗ 32213-414 VIN X9632213070554487 2007 Р484ТК 32210070329827 73101975