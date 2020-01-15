Аукцион
ГБУ «Культурно-технический центр» объявляет о продаже двух единиц автотранспорта. Аукцион состоится 11.02.2020 года по адресу: г. Магас, ул. Озиева, 1. Время проведения аукциона 14:00 мск.
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№
п/п
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Наименование, марка
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Год
ввода в эксплу-атацию
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Государст-венный регистраци-онный знак
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Номер
кузова
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Номер
двигателя
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1
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3
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4
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5
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6
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7
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1
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Автомобиль ГАЗ 3102-0121
(VIN)
Х9632213070554487
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2006
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К192 АА
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31020060152062
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* 40620D*63012806*
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2
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Автомобиль ГАЗ 32213-414 VIN X9632213070554487
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2007
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Р484ТК
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32210070329827
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73101975
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