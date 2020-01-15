Объявление

Аукцион

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ГБУ «Культурно-технический центр» объявляет о продаже двух единиц автотранспорта. Аукцион состоится 11.02.2020 года по адресу: г. Магас, ул. Озиева, 1. Время проведения аукциона 14:00 мск.

п/п

Наименование, марка

Год

ввода в эксплу-атацию

Государст-венный регистраци-онный знак

Номер

кузова

Номер

двигателя

  
 

1

3

4

5

6

7

 

1

Автомобиль ГАЗ 3102-0121

(VIN)

Х9632213070554487

2006

   К192 АА 

                    31020060152062

*     40620D*63012806*

 

2

Автомобиль ГАЗ 32213-414 VIN    X9632213070554487

2007

   Р484ТК

   32210070329827      

    73101975

 
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