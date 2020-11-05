Фотопроект «Я родом из Астрахани» придумали журналисты — члены астраханского регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики. Главными лицами в нем стали представители медиасферы региона, среди которых — победители Всероссийского конкурса «СМИротворец» разных лет. К проекту подключились известные фотографы Руслан Кондрашин, Ольга Усачева и Диана Арье. Для каждого героя был создан собственный образ. Учитывая этнические корни участников, подбирались костюмы, головные уборы, аксессуары и выбиралось место для съемок — в степи, на берегу реки, в поле, в старинном доме. Журналисты не просто позировали для фотосессий, но и рассказывали о своих предках, принадлежности к тому или иному народу, о его самобытности, культуре.

В результате фотопроект вылился еще и в серию видеороликов, многоголосый рассказ о любви к астраханской земле, объединившей десятки народов. Как сказала участница проекта Галина Белолипская, завкафедрой теории и истории журналистики АГУ, «мы чувствуем принадлежность к одной «нации» или идентичности — астраханской». Ее поддерживает Максим Терский, главный редактор портала Ast-News: «Знание своих корней помогает нам жить в согласии, в цивилизованном обществе, где все друг другу доверяют».

Презентация проекта «Я родом из Астрахани» состоялась на церемонии награждения лауреатов окружного этапа конкурса «СМИротворец-2020» по Южному федеральному округу. Телеканал «Астрахань-24», реализовавший проект, получил за эту работу специальный приз этапа «СМИротворец-ЮГ» и вошел в шорт-лист федерального конкурса, победителей которого назовут 30 ноября в Москве.

«Идея астраханских журналистов как нельзя лучше отвечает духу и миссии нашего конкурса, — считает Маргарита Лянге, руководитель оргкомитета «СМИротворец-2020», президент Гильдии межэтнической журналистики. — Символично, что этот проект был показан публике накануне Дня народного единства. Уверена, коллегам из других регионов будет очень интересно создать, а их аудитории — увидеть нечто подобное. И поучаствовать, конечно! «Я родом из Назрани», «Я родом из Вологды», из Костромы, Элисты, Сыктывкара, Владикавказа, любого большого или малого города и села России — жителям каждого из них есть что рассказать о своей родине. А начинать журналистам нужно с себя, с кого же еще. Присоединяйтесь!»

Посетить виртуальную фотовыставку «Я родом из Астрахани» и вдохновиться идеями для собственных проектов можно на сайте канала «Астрахань 24».

Информация об этом и других проектах Гильдии межэтнической журналистики — на сайте «Национальный акцент».

Напомним, конкурс «СМИротворец-2020» на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Гильдией межэтнической журналистики совместно с Федеральным агентством по делам национальностей при поддержке Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ и Общественной палаты России в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики».