От лица всех жителей Назрани Евлоев поблагодарил президента Ассоциации благотворительных фондов Республики Ингушетия Усмана Аушева за добрые намерения и поступки, заслуживающие уважения.

На новоселье градоначальник пришел не с пустыми руками: от администрации города он подарил семье Оздоевых телевизор. Кроме того, он поручил муниципалитету Гамурзиевского административного округа оказать все необходимое содействие в прокладке коммуникаций.

— Говорят, что милостыня гасит гнев Аллаха и ограждает от плохой смерти, — сказал градоначальник, обращаясь к новоселам. — Я очень рад, что еще одна семья Назрани приобрела крышу над головой и проведет зиму в теплом доме.