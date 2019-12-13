Благотворительность

Под крышей дома своего

Ассоциация благотворительных фондов Республики Ингушетия построила в Назрани дом для малоимущей семьи

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Мэр Назрани Урусхан Евлоев, совместно с главой Гамурзиевского административного округа Рустамом Костоевым, принял участие в торжественном открытии дома, построенного для семьи Оздоевых. Дом построен Ассоциацией благотворительных фондов Республики Ингушетия, которая ведет активную работу по строительству жилья для малоимущих семей и семей, в которых воспитываются дети-сироты.

От лица всех жителей Назрани Евлоев поблагодарил президента Ассоциации благотворительных фондов Республики Ингушетия Усмана Аушева за добрые намерения и поступки, заслуживающие уважения.
На новоселье градоначальник пришел не с пустыми руками: от администрации города он подарил семье Оздоевых телевизор. Кроме того, он поручил муниципалитету Гамурзиевского административного округа оказать все необходимое содействие в прокладке коммуникаций.

— Говорят, что милостыня гасит гнев Аллаха и ограждает от плохой смерти, — сказал градоначальник, обращаясь к новоселам. — Я очень рад, что еще одна семья Назрани приобрела крышу над головой и проведет зиму в теплом доме.

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