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Мусора становится все больше

Антисанитария никого уже не волнует?

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Человечество стоит перед жестокой дилеммой: или продолжать копить отходы своей жизнедеятельности, думая только о сегодняшнем дне, или же постараться утилизировать их в надежде, что «наступит день завтрашний».

Всем давно понятно: с каждым годом мусора в нашей жизни становится все больше. И места, куда его можно было бы скидывать, скукоживаются постоянно.

В Назрани, «к счастью», такие территории еще остались. И не абы где — прямо в центре города. Например, безжизненная территория бывшего мукомольного комбината.

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