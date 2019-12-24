Мусора становится все больше
Антисанитария никого уже не волнует?
Человечество стоит перед жестокой дилеммой: или продолжать копить отходы своей жизнедеятельности, думая только о сегодняшнем дне, или же постараться утилизировать их в надежде, что «наступит день завтрашний».
Всем давно понятно: с каждым годом мусора в нашей жизни становится все больше. И места, куда его можно было бы скидывать, скукоживаются постоянно.
В Назрани, «к счастью», такие территории еще остались. И не абы где — прямо в центре города. Например, безжизненная территория бывшего мукомольного комбината.