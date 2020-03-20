Отправляется Магас!

Антирыночный общественный автотранспорт

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Понятие «общественный автотранспорт» в нашей республике — это что-то невообразимо антирыночное. Я бы даже сказал — антинаучное...

Снесли, к чертям собачьим, старый автовокзал в Назрани под предлогом «городского благоустройства», а водители со своими «газелями» по инерции льнут к этому «сакральному» месту, превращая вожделенное «благоустройство» в хаос и бардак. В итоге — ни автовокзала (есть, правда новенький — у черта на куличках, с необнародованной до сих пор «правовой ответственностью»), ни благоустройства как такового. Поди пойми, что тут вокруг творится!

«Отправляется Магас, Магас отправляется!» — слышится в тени этого «благоустройства».

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