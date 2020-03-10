— Рамазан, скажите, в чем суть таких публичных обсуждений?

— Каждый квартал мы собираем представителей органов власти, бизнес — сообществ, всех заинтересованных лиц в надежде, что эта встреча их чему- то научит, хотя бы не повторять ошибок своих коллег. Хочу отметить, что в нашей работе первостепенен методический принцип работы.

— Если свести все показатели к статистике, отличился ли первый квартал 2020 года от прошлого года?

— Безусловно. Главное — в положительную сторону. Мы рады констатировать тот факт, что наблюдаем хорошую динамику: в этом квартале было меньше жалоб, меньше выявленных нарушений.

- А если пройтись по каждому направлению коротко, какие сегодняшние цифры вы бы могли озвучить?

— Ну, скажу по госзаказу, образующем огромный пласт антимонопольного законодательства. Так, с 1 января по текущий момент поступило 6 жалоб от участников закупок. Из рассмотренных по существу жалоб 4 поданы на действия федеральных заказчиков либо их комиссий, 1 — на действия заказчиков республики и их комиссии.

- А в каких областях нарушения более часты?

— Ингушским УФАС России выявлен ряд типовых нарушений в сфере государственного заказа. Выделяются ярко три. Первое — это нарушение сроков размещения извещения о проведении закупки. Второе — это нарушение порядка выбора способа определения поставщика. И третье — это нарушения, которые допускаются при превышении лимитов заключении контракта с единственным поставщиком.

— Есть нарушения в сфере антимонопольного законодательства?

— Конечно, нам хотелось бы, чтобы нарушений не было. Но, к сожалению, они есть. Возьмем, скажем, Земельный Кодекс Российской Федерации. Так, за 1 квартал Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Ингушетия рассмотрено в соответствии со статьей 18.1 закона «О защите конкуренции» 4 жалобы на действия организаторов торгов, нарушивших земельное законодательство и Федеральный закона от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». При этом 3 жалобы были отозваны заявителями, а 1 жалоба была перенаправлена по подведомственности в другое территориальное управление ФАС.

— Как часто в регионе встречается такое явление как «доминирование своим положением»?

— Прежде всего отмечу, что доля больших ценообразующих предприятий в Ингушетии немного. Однако и здесь находятся те, кто пытается злоупотребить своим положением.

Так, в 2019 году поступило заявление от ООО «Чистый мир» на действия регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Экосистема» по увеличению тарифа на транспортирование твердых коммунальных отходов — ТКО.

Комиссия рассмотрела это дело и вынесла решение о признании действий регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Экосистема» нарушением закона «О защите конкуренции».

Действия ООО «Экосистема» выразились в злоупотреблении доминирующим положением на рынке оказания услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора путем нарушения установленными нормативными правовыми актами порядка ценообразования. Подчеркну, что результатом подобных действий может являться ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности.

Комиссия Ингушского УФАС России выдала предписание в соответствии с которым ООО «Экосистема» в срок до 25.12.2019 года необходимо было устранить нарушение, путем заключения договоров на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора в соответствии с Постановлением Правительства от 3 ноября 2016 г. N 1133. Административный штраф в размере 175 тысяч был оплачен.

— Каковы итоги первого квартала по закону «О рекламе»?

— К этому направлению у всех повышенный интерес. И он вполне оправдан: ведь реклама это то, что мелькает у нас перед глазами неограниченное количество раз, мы настолько к ней привыкли, что даже не задаемся вопросом, насколько качественная реклама нас окружает. А между тем, с начала этого года и по настоящее время Ингушским УФАС России вынесено 1 решение о нарушении требований законодательства Российской Федерации о рекламе, 2 дела по признакам рекламного законодательства находятся на стадии рассмотрения.

Например, в Ингушское УФАС России поступают заявления граждан других регионов, по признакам нарушения Закона о рекламе, выразившегося в формировании и рассылке SMS — сообщений на мобильные номера физических лиц, без их согласия на получение таких сообщений.

С начала года к нам поступило два подобных обращения. В ходе рассмотрения обращений было установлено, что рекламораспространителями SMS — сообщений являются индивидуальные предприниматели, в отношении которых, Ингушским УФАС России были возбуждены дела по признакам нарушения рекламного законодательства. Данные дела находятся на стадии рассмотрения.

Стоит отметить, что проблема с получением не желательных SMS — сообщений в нашей республике не столь остра. Причина, по большей части кроется в том, что на территории Ингушетии отсутствуют крупные торговые сети, приобретая те или иные товары в которых, покупателю предлагается заполнить анкету со своими данными и номером телефона, для оповещения об особых условиях, на которых можно приобрести товар.

Тем не менее, напомню, что в случае получения не желательного SMS — сообщения на свой мобильный номер, любой житель Ингушетии может обратиться в Ингушское УФАС России и рассчитывать на помощь в решении данной проблемы.

— Какова практика административных взысканий?

- По сравнению с прошлыми годами — чуть лучше. Но, общий результат неутешительный. Ингушским УФАС России с начала 2020 года и по настоящее время, на основании решений управления вынесено 70 постановлений о назначении административных наказаний на общую сумму боле 1,5 млн. рублей.

Мы не раз повторяли и продолжим напоминать, что не преследуем прямой цели наказать: нам важно донести информацию, важно правильное понимание наших решений.

Конкуренция всегда рождает повышение производительности труда, всегда рождает инновации, всегда рождает более высокое качество услуг для потребителей. Это аксиома, которая не требует доказательств.