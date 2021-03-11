На встрече представители органов власти и предприниматели обсудили темы государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, естественных монополий, надзора в области рекламы, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

С докладом об основных направлениях и результатах деятельности Ингушского УФАС России за первый квартал 2021 года перед собравшимися выступил руководитель антимонопольной службы региона Батыр Точиев.

— В рамках осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Ингушским УФАС России за первый квартал 2021 года было рассмотрено 12 жалоб при осуществлении закупок в сфере закона «О контрактной системе», — сообщил оратор. — По итогам рассмотрения 7 жалоб было признано обоснованными либо частично обоснованными, 4 необоснованными. Основные допускаемые нарушения — это нарушение содержания условий контрактов, необоснованный допуск или отклонение участников закупки, нарушение в части содержания протоколов, описания объекта закупки, нарушение в части установления единых требований к участникам закупки.

Точиев подчеркнул, что нарушение порядка отбора участников закупок является одним из наиболее значимых ввиду того, что влияет на права и интересы участников закупки.

— Обращаем ваше внимание на то, что за нарушение порядка отбора участников закупки КоАП предусмотрены существенные штрафы на комиссии заказчика, — отметил докладчик. — При этом участники закупки могут обжаловать действия комиссий и восстановить свои законные права. В случае выявления нарушения порядка отбора участников закупки УФАС по Ингушетии выдается обязательное для исполнения предписание об отмене протоколов и пересмотре заявок участников.

Перечислил Точиев и другие погрешности, такие как нарушения в части установления требований в документации о закупках, влекущие ограничение количества участников закупок, нарушения порядка заключения контракта или неправомерное изменение его условий, а также заключение контракта с нарушением объявленных условий закупок и т. д. По его словам, в управление по-прежнему поступает мало обращений от заказчиков о включении недобросовестных участников закупки в РНП — реестр недобросовестных поставщиков, а по результатам проведения плановых и внеплановых проверок установлено, что заказчиками крайне редко ведется работа по привлечению поставщиков к ответственности за ненадлежащее исполнение обязательства по контракту.

Поднималась на встрече и такая распространенная проблема, как нарушения в сфере поставки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, когда, например, заказчик при размещении закупки на поставку лекарственных средств, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, не устанавливает настоящие требования, а объектом закупки не является поставка лекарственных средств.

Что касается такого направления ведомства, как контроль в сфере антимонопольного законодательства, то, по словам Точиева, за первый квартал 2021 года управлением было рассмотрено 11 жалоб в соответствии со статьей 18.1 закона «О защите конкуренции» при проведении закупок и торгов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами. По итогам рассмотрения все жалобы были признаны обоснованными либо частично обоснованными.

— В качестве примера могу сказать, что на сайте торгов был размещен конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами по 10 лотам, — сообщил докладчик. — Один лот — это один многоквартирный дом. В управление поступили жалобы от юридического лица, уже осуществляющего управление домами, указанными в торгах, с просьбой аннулировать проведение таких торгов. Организатор торгов пояснил, что выставил на торги данные дома, так как истек срок действия договора. Управлением в рамках рассмотрения жалобы было установлено, что в случае, если договор управления многоквартирным домом истекает, договор пролонгируется на тех же условиях и сроках, установленных изначально в договоре, при условии отсутствия претензий сторон договора — жильцов и управляющей компании. По итогам рассмотрения нами были выданы предписания об аннулировании торгов.

Другое, не менее важное направление в деятельности антимонопольщиков — осуществление государственного контроля за законом «О рекламе».

Прозвучала информация, что в первом квартале 2021 года Ингушским УФАС России возбуждено 2 дела по признакам нарушения требований законодательства Российской Федерации о рекламе по заявлениям, поступившим в управление в декабре 2020 года. По итогам рассмотрения данных дел вынесено 2 решения о нарушении законодательства.

Кроме того, за отчетный период текущего года в управление поступило 1 заявление по признакам нарушения законодательства о рекламе, находящееся на стадии рассмотрения.

— Об одном вынесенном решении стоит поговорить подробнее, так как нарушение, выявленное нами, является злободневным для республики, — акцентировал внимание присутствующих Точиев. — Дело в том, что Ингушским УФАС России в ходе осуществления государственного контроля за исполнением законодательства о рекламе, выявлены признаки нарушения части 1 статьи 7 вышеназванного законодательства, в части распространения рекламы противоэпилептического препарата «Лирика», также известного под названием «Прегабалин», реклама которого запрещена законодательством Российской Федерации. В соответствии с пунктом 1 статьи 7 закона «О рекламе», не допускается реклама товаров, производство и реализация которых запрещены законодательством Российской Федерации.

Ингушским УФАС России был установлен рекламораспространитель, который, в соответствии с частью 7 статьи 38 закона «О рекламе», несет ответственность за данное нарушение. Этим рекламораспространителем оказалось одно из обществ с ограниченной ответственностью, которому принадлежит абонентский номер, по которому можно заказать запрещенный к свободному обороту препарат.

В итоге, нами было возбуждено дело в отношении данного юридического лица и вынесено решение о признании в его действиях нарушений требований рекламного законодательства, выдано предписание об их устранении и прекращении распространения в интернете рекламы противоэпилептического препарата «Лирика».

В другом случае к нам поступило заявление по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона «О рекламе», выразившегося в формировании и рассылке SMS-сообщения без получения предварительного согласия абонента. Проблема с получением нежелательных SMS-сообщений в нашей республике не стоит столь остро в силу того, что у нас совсем недавно только стали функционировать крупные торговые сети, где, приобретая те или иные товары, покупателю предлагается заполнить анкету со своими данными и номером телефона для оповещения об особых условиях, на которых можно приобрести товар.

Хочу подчеркнуть, что в случае получения не желательного SMS-сообщения на свой мобильный номер житель Ингушетии может обратиться в Ингушское УФАС России и рассчитывать на помощь в решении данной проблемы.

Рассказал Точиев и о практике по выявлению административных правонарушений и привлечению к ответственности. В частности, Ингушским УФАС России в первом квартале 2021 года вынесено 81 постановление о назначении административных наказаний на общую сумму 1 млн 511 тыс. рублей. Наиболее частым нарушением является утверждение заказчиком документации, не соответствующей нормам закона о контрактной системе, что предусматривает административную ответственность. Не предоставление информации также является частым нарушением. За указанное правонарушение накладываются штрафы крупных размеров.

— Так, в результате осуществления мониторинга информации, размещенной уполномоченным органом в единой информационной системе о проведении 16 закупок Министерством здравоохранения Ингушетии, установлены нарушения законодательства о контрактной системе при поставке лекарственных препаратов, — привел пример Точиев. — Нарушения выразились в утверждении аукционной документации, не соответствующей закону о контрактной системе. По итогам рассмотрения дела должностное лицо органа исполнительной власти республики привлечено к административной ответственности по части 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ.