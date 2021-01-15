Назначение

В энергокомпании новое назначение

Андрей Рюмин назначен исполняющим обязанности генерального директора ПАО «Россети»

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Совет директоров ПАО «Россети» возложил исполнение обязанностей генерального директора компании на Андрея Рюмина, ранее возглавлявшего «Россети Ленэнерго». Соответствующее решение принято сегодня в связи с переходом Павла Ливинского на должность директора вновь созданного департамента энергетики аппарата правительства России.

Рюмин возглавил «Россети Ленэнерго» в январе 2018 года. Ранее работал независимым членом совета директоров «Мосэнерго», генеральным директором «Объединенной энергетической компании» (второй по размеру сетевой организации в Московском регионе), а также ряде других энергетических и инвестиционных компаний.

В 2020 году под его руководством выполнены поручения Президента России в части завершения консолидации 4 крупных электросетевых активов путем их присоединения к «Россети Ленэнерго», а также обеспечен полный возврат сглаживания тарифной выручки на территории Санкт-Петербурга.

Для обеспечения нужд потребителей и развития энергосистем регионов присутствия «Россети Ленэнерго» введено в эксплуатацию 18 современных высокотехнологичных подстанций, 3 348 МВА трансформаторной мощности и 6 733 км новых линий электропередачи. В результате было обеспечено снижение средней длительности перерывов электроснабжения на 30%. Выполнено технологическое присоединение стратегических объектов, в том числе для нужд газопровода «Северный поток — 2».
Начатые в 2018 году мероприятия по оптимизации финансово-экономического состояния компании привели к получению в 2019 году максимальной за всю историю деятельности электросетевой компании «Россети Ленэнерго» чистой прибыли в размере 12,7 млрд рублей. Достигнуто стабильно устойчивое финансовое состояние компании, показатель Долг/EBITDA снижен до 0,9. Рост рыночной капитализации компании за три года составил 23%, при этом стоимость чистых активов увеличилась на 30%.

В результате в 2019 году Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акционерное общество) повысило кредитный рейтинг компании по национальной шкале до уровня ААА(RU) со стабильным прогнозом.

В 2019 году Россия впервые по показателю «Подключение к системе электроснабжения» поднялась на 7-е место в рейтинге Всемирного банка Doing Business — благодаря масштабной перестройке процессов компаниями «Россети Московский регион» и «Россети Ленэнерго» в Москве и Санкт-Петербурге.

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