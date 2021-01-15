В энергокомпании новое назначение
Андрей Рюмин назначен исполняющим обязанности генерального директора ПАО «Россети»
Совет директоров ПАО «Россети» возложил исполнение обязанностей генерального директора компании на Андрея Рюмина, ранее возглавлявшего «Россети Ленэнерго». Соответствующее решение принято сегодня в связи с переходом Павла Ливинского на должность директора вновь созданного департамента энергетики аппарата правительства России.
Рюмин возглавил «Россети Ленэнерго» в январе 2018 года. Ранее работал независимым членом совета директоров «Мосэнерго», генеральным директором «Объединенной энергетической компании» (второй по размеру сетевой организации в Московском регионе), а также ряде других энергетических и инвестиционных компаний.
В 2020 году под его руководством выполнены поручения Президента России в части завершения консолидации 4 крупных электросетевых активов путем их присоединения к «Россети Ленэнерго», а также обеспечен полный возврат сглаживания тарифной выручки на территории Санкт-Петербурга.
Для обеспечения нужд потребителей и развития энергосистем регионов присутствия «Россети Ленэнерго» введено в эксплуатацию 18 современных высокотехнологичных подстанций, 3 348 МВА трансформаторной мощности и 6 733 км новых линий электропередачи. В результате было обеспечено снижение средней длительности перерывов электроснабжения на 30%. Выполнено технологическое присоединение стратегических объектов, в том числе для нужд газопровода «Северный поток — 2».
Начатые в 2018 году мероприятия по оптимизации финансово-экономического состояния компании привели к получению в 2019 году максимальной за всю историю деятельности электросетевой компании «Россети Ленэнерго» чистой прибыли в размере 12,7 млрд рублей. Достигнуто стабильно устойчивое финансовое состояние компании, показатель Долг/EBITDA снижен до 0,9. Рост рыночной капитализации компании за три года составил 23%, при этом стоимость чистых активов увеличилась на 30%.
В результате в 2019 году Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акционерное общество) повысило кредитный рейтинг компании по национальной шкале до уровня ААА(RU) со стабильным прогнозом.
В 2019 году Россия впервые по показателю «Подключение к системе электроснабжения» поднялась на 7-е место в рейтинге Всемирного банка Doing Business — благодаря масштабной перестройке процессов компаниями «Россети Московский регион» и «Россети Ленэнерго» в Москве и Санкт-Петербурге.