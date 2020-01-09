Это мудрое высказывание Антона Павловича Чехова наиболее ёмко и лаконично характеризует одну из самых почетных профессий в мире, которая имеет массу преимуществ перед другими профессиями. Прежде всего, это чувство собственной значимости, основанное на реальных действиях и поступках (спасение тяжелобольных, помощь в экстренных ситуациях, посильный вклад в общее оздоровление нации и т. д.). Помимо этого, профессия медицинского работника обладает такими преимуществами, как востребованность, ведь независимо ни от чего врачи всегда были и будут нужны.

Врач — одна из самых древнейших профессий, уходящих корнями в глубокую древность. Но если в давние времена один врач (он же знахарь и лекарь) лечил от всех болезней, то в современном обществе эта профессия включает в себя огромнейшее количество узких специализаций, которые выделяются по тем или иным заболеваниям или системам органов человека. По высказываниям многих социологов, среди самых востребованных специализаций в медицине является такое направление, как отоларингология.

Врач-отоларинголог, больше известный в народе как лор-врач, — одна из ключевых фигур в медицине. Именно к нему бегут и взрослые, и дети, когда заболело горло, заложило нос и начало стрелять в ухе. Стоит только промочить ноги, забыть дома шарф или не надеть шапку в холодное время года, как сразу начинаются проблемы, связанные с верхними дыхательными путями.

Следует отметить, что отоларинголог помогает не только в случае с острыми заболеваниями — ангинами, фарингитами, синуситами и отитами, к такому специалисту обращаются и с искривлением носовой перегородки для проведения операции, и с застрявшими в горле косточками рыбы, и проблемой храпа. Одним словом, это врач, который специализируется на диагностике и лечении патологических состояний уха, горла, носа, головы и шеи.

Познакомиться с одним из таких «нужных» врачей довелось и мне совсем недавно. Только это была встреча не по поводу болезни, к счастью, а деловой визит, нанесенный корреспондентом газеты «Ингушетия» к лор-врачу высшей категории Амирхану Гостемирову, который принимает и в Детской республиканской поликлинике, и в «Академии здоровья для детей».

Причиной же такого посещения к доктору стало обращение в нашу газету жителя Пригородного района Северной Осетии Тимура Гайсанова, который на своем личном примере убедился, что Гостемиров относится к той категории целителей, которых с уверенностью можно назвать врачами от Бога. В своем телефонном разговоре благодарный пациент очень лестно отзывался о своем докторе и просил опубликовать в газете хороший материал о жизни и трудовой деятельности Амирхана Гостемирова.

Первое, что бросилось в глаза, войдя в кабинет отоларинголога, это радушие в глазах доктора, который, к слову сказать, уже знал о нашем визите. Но это было не выборочное отношение. Так, по словам пациентов, Амирхан Хамзатович встречает каждого своего больного, который нуждается в медицинской помощи и с надеждой на выздоровление идет на приём к врачу.

Разговор наш с доктором получился такой складный, как будто мы были знакомы сто лет. И это лишний раз доказывает, что он умеет располагать к себе людей, даже если они совсем не знакомы. Решили начать свою беседу с самого главного — про профессию врача, и немного поговорили о том, как изменилось отношение общества к людям в белых халатах по сравнению с прошлым временем.

— Люди моего возраста хорошо помнят, что раньше профессия врача была одной из самых почитаемых, уважаемых и престижных, — начал Амирхан Хамзатович, — да и как могло быть иначе, если именно от них зависело здоровье и долголетие практически каждого человека. Тех, кто поступал в медицинские училища или институты, уважали, к ним испытывали особое отношение, ведь они учились на профессию, которая может спасти человеческую жизнь. А что может быть дороже?!

Но времена меняются. К сожалению, врачи уже не пользуются безоговорочным пиететом, более того, о врачах всё чаще можно услышать нелестные отзывы. В интернете много людей предлагают лечение нетрадиционными методами, лишь бы не пойти на прием к врачу. Это говорит о недоверии людей к докторам и способам их лечения. Тем не менее, радует то, что число абитуриентов, желающих получить эту замечательную профессию, из года в год постоянно растет. Но некоторые из них совершенно не задумываются о том, что врач должен обладать определенными личностными качествами, которыми в конечном итоге и определяют его статус.

Говоря о том, что нужно сделать для того, чтобы соответствовать требованиям, предъявляемым к медицинскому работнику, Амирхан Хамзатович отметил, что, прежде всего, человек, однажды избравший эту профессию, должен обладать такими качествами, как самоотверженность — готовность посвятить свою жизнь во благо людей, даже если это происходит в ущерб себе. Также, по его мнению, врач должен быть храбрым, чутким, коммуникабельным и решительным.

— Если вы спросите, в чём же проявляется храбрость врача, я скажу, что достаточно часто врачам приходится оказывать помощь в экстремальных ситуациях (в том числе на поле боя или в районах эпидемий), где правильно оценить обстановку и принять единственно верное решение может только отважный человек, — отметил доктор. — Далее, пусть вам будет известно, что чуткость и коммуникабельность — это умение расположить человека к себе и внимательно выслушать больного, что в конечном итоге помогает выявить даже незначительную симптоматику того или иного заболевания. И, наконец, решительность — это способность не только принимать быстрые и верные решения, но и нести ответственность за них. Правда, без самообладания все эти вышеперечисленные черты характера не будут действенными, потому как самообладание — спокойствие врача в критических ситуациях, зачастую является основополагающим фактором благоприятного исхода. Но самым главным личностным качеством, которым должен обладать настоящий врач, является любовь к людям, независимо от их социального или материального статуса.

Поговорили мы с Амирханом Хамзатовичем и о том, что профессия врача имеет свои определенные недостатки. И в первую очередь они касаются того, что работа врача очень трудная и ответственная, причем ненормированный рабочий график, когда помощь врача может понадобиться при любой погоде и в любое время суток, лишний раз накладывает на медработника дополнительные нагрузки. Не говоря о невысокой заработной плате (особенно это касается государственных медицинских учреждений), на врачах лежит огромный груз моральной ответственности, ведь известно, что врач, как и сапер, не имеет права на ошибку, поскольку именно от его решения зависит жизнь и здоровье человека. Здесь также можно привести высокий уровень риска «подхватить» инфекцию, так как врачам практически ежедневно приходится сталкиваться с носителями самых разных заболеваний (в том числе неизлечимых и смертельных), а также часто работать в местах массового скопления инфекций.

Но, как бы то ни было и как бы ни ругали в обществе «людей в белых халатах», их нелегкий труд невольно вызывает почитание и уважение.

— Очень отрадно, что в нашей республике за последнее время появилось много грамотных врачей, — говорит Амирхан Хамзатович. — Это узкие специалисты по различным направлениям в медицине, которые хорошо разбираются не только в симптоматике болезней, но и медицинской и электронной технике. Хотя, я бы не сказал, что у нас раньше не было хороших врачей, они были всегда. Только многим людям почему-то кажется, что если выехать за пределы республики, для больного будет намного лучше, несмотря на то, что и в моей практике было довольно много случаев, когда недолеченные в иногородних клиниках пациенты обращались ко мне, и мы, доверяя друг другу, доводили лечение до логического конца.

Как мы знаем, все познается в сравнении, и поэтому надо учитывать то, что сегодня и больные очень требовательно относятся к медработникам. Они обязательно выберут лучшего врача и постараются второй раз не попадать к тому доктору, который плохо лечит. И это уже стало укоренившейся закономерностью.

Ни для кого не секрет, что сегодня для медицинских работников появились большие возможности для карьерного роста, правда, для этого придется долго и упорно трудиться. Также у врачей улучшилась возможность добиться финансового благополучия — помимо заработной платы (которая, чего уж греха таить, не слишком высока), можно оказывать услуги частным образом или работать одновременно в нескольких медицинских учреждениях.

Амирхан Хамзатович тоже решил таким образом разделить свой рабочий день, чтобы он мог брать часы в Детской республиканской поликлинике и после обеда принимать в детском отделении «Академии здоровья», в котором созданы все необходимые условия для медицинского персонала и посетителей. Если в первой половине дня он принимает только маленьких пациентов, то в платной клинике доктор Гостемиров принимает и взрослых и детей.

— Я понимаю, что отзывы о платных клиниках среди людей встречаются разные, — говорит врач, — но я вас уверяю, что врачи из коммерческих учреждений дорожат своими местами и борются за каждого клиента. И поэтому сказать, что здесь лечат хуже, чем в государственных больницах, нельзя. Другое дело — денежная составляющая вопроса. Если мы в государственную поликлинику будем ходить хоть каждый день на прием, с нас не возьмут за это плату. Но в бюджетных учреждениях, как мы знаем, бывает очень большой наплыв людей, особенно в зимний период, когда воздушно-капельным путем происходит заражение вирусами, и больные часами иногда ждут своей очереди, что чрезвычайно неудобно для человека, который неважно себя чувствует. Притом что врачи в государственных поликлиниках, у которых время приема ограничено, помимо своей лечебной практики, выполняют ещё и немалую бумажную работу.

Как рассказал нам доктор, что касается коммерческих учреждений, то здесь каждому больному уделяется столько времени, сколько понадобится до тех пор, пока врач не проведет тщательный осмотр больного и окончательно решит, в каком направлении им двигаться дальше. Плюс, во всех платных клиниках имеется вся необходимая современная аппаратура, позволяющая исследовать любое заболевание и провести полную диагностику. Правда, бывает и так, что больному одного приема бывает недостаточно для того, чтобы поставить заключительный диагноз, и в таких случаях пациент может предпочесть бюджетное учреждение, в силу отсутствия финансовых возможностей.

— К нам очень часто обращаются люди, которые ранее пытались лечиться в бюджетных организациях, — рассказывает доктор. — Но бывает и так, что после платных врачей люди также идут в бюджетные учреждения. По-разному бывает. Хотя мне кажется, что целесообразнее было бы выбрать одного врача, который будет знать изначальную историю болезни человека, чем менять лечащих врачей при каждом случае. Тогда и результат будет намного лучше, и отслеживать динамику врачу будет легче.

Амирхан Гостемиров отметил также, что в последнее время, особенно после смены руководства республики, заметно улучшилось снабжение всех государственных медицинских учреждений, а новый министр здравоохранения Зарема Льянова, как только приступила к выполнению своих обязанностей, позаботилась о том, чтобы в бюджетных лечебницах не испытывали нехватку в медицинском оборудовании и технике. С таким же лестным отзывом отозвался наш герой и о главном враче детской поликлиники Хадижат Нальгиевой, которая достаточно давно руководит этим учреждением и делает всё от неё зависящее, чтобы работа с оздоровлением детского населения нашей республики была поставлена на достаточно высокий уровень.

— Вы знаете, всё зависит от добросовестности человека, — отметил Амирхан Хамзатович, — и неважно, какой пост занимает тот или иной медработник, главное — делать свою работу честно и беспрекословно выполнять клятву Гиппократа. Тогда не надо будет ждать благодарностей от больных, потому как самая большая награда для врача — это здоровье человека, которого ты вылечил.

Желание стать врачом у Амирхана Гостемирова зародилось ещё в детстве, наверное, потому что и старший брат, и сестра тоже были врачами. Но многие сулили ему и военное будущее: папа Амирхана в годы революции входил в сотню ингушских большевиков и являлся близким соратником Серго Орджоникидзе и других идейных вдохновителей Страны Советов. Хамзат Матиевич Гостемиров наравне с прославленными революционерами Юсупом Албогачиевым, Хизиром Орцхановым и другими известными представителями ингушской национальности был из числа тех, кто создавал советскую власть на Северном Кавказе и с честью отстаивал интересы рабочего класса. О том, что Гостемиров Хамзат Матиевич был активным большевиком и входил в один из составов Дикой дивизии, можно удостовериться из архивных справок, которые хранятся в Москве и других городах Северного Кавказа и Закавказья.

— Наверное, потому что папа был военный, большинство родственников думали, что я тоже пойду по его стопам, — говорит Амирхан, — но я выбрал другой путь.

В 1971 Амирхан Гостемиров блестяще окончил Северо-Осетинский медицинский институт, некоторое время преподавал там же, на кафедре, и вёл часы по общей медицине. Был одним из лучших студентов вуза, поэтому и был рекомендован для того, чтобы остаться работать в стенах родного института и продолжить учебу в аспирантуре. Но, как рассказывает Амирхан Хамзатович, направления в аспирантуру в Чечено-Ингушском министерстве здравоохранения ему не дали, ссылаясь на то, что в республике и так не хватает молодых кадров. Со дня начала своей врачебной деятельности А. Гостемиров работал в различных лечебных учреждениях Осетии, затем возглавлял работу скорой помощи в Малгобеке. В трудовой биографии доктора Гостемирова имеется также стаж работы в Грозном, где он врачевал и несколько лет подряд возглавлял работу в городских поликлиниках, больницах и других лечебных учреждениях. А когда впервые было образовано Министерство здравоохранения Республики Ингушетия, Гостемиров Амирхан работал заместителем министра и отвечал за самые ответственные участки управления.

После ухода на пенсию Амирхан Хамзатович вынужден был сделать небольшой перерыв по семейным обстоятельствам, но, как мы поняли, долго отдыхать ему не дали. Поступавшие из различных клиник и медицинских пунктов предложения снова позвали в трудовую дорогу заслуженного ветерана, и в данное время он вкладывает весь свой профессиональный опыт в общее дело оздоровления нации.

За сорок с лишним лет работы Амирхан Хамзатович не помнит случая, чтобы он с сожалением отнесся к своему выбору. А специализация «ухо-горло-нос», которую он выбрал в институте, является одной из самых сложнейших в медицине. И после долгих лет работы в этом направлении Амирхан Хамзатович может только подтвердить эти слова.

— Органы верхних дыхательных путей требуют внимательного отношения к себе, — говорит доктор, — поэтому при первых же симптомах заболевания нужно сразу идти к лор-врачу, а не ждать, пока всё само «рассосется». К сожалению, в большинстве случаев заболевание, если не лечить его вовремя, само по себе не проходит, а просто из острой стадии переходит в хроническую. И тогда лечение становится гораздо более сложным, длительным и, возможно, даже менее эффективным. Так, например, если довести тонзиллит до хронической стадии, то избавиться от него будет невозможно, если только не пойти на радикальные меры — удаление миндалин. Но этот метод ни один уважающий себя отоларинголог не будет назначать без очень серьезных оснований (миндалины являются важнейшим органом местного иммунитета). При грамотном лечении хронический тонзиллит переходит в стадию ремиссии, которую необходимо поддерживать на постоянной основе. Одним словом, хотел бы предостеречь всех, что любая проблема органов дыхания и слуха — это то, с чем обязательно нужно обращаться к лор-врачу.

Ну, кого в наше время может «загнать» к врачу легкий насморк, небольшое першение в горле и незначительное ухудшение слуха? Никого. Зато когда становится невыносимо больно глотать, нос перестает дышать, а в ухе появляется болезненное ощущение, мы соглашаемся с советами врачей и идем у них на поводу.

Как мы поняли из разговора, для этого доктора не имеет никакой существенной разницы, кто сидит у него на приеме: будь-то близкий родственник или самый обыкновенный посторонний человек. Всех он одинаково выслушает, посмотрит и выберет самый оптимальный путь для лечения.

— Когда ко мне идут люди со своими болячками и проблемами, я в первую очередь ставлю себя на их место и тогда, оценивая ситуацию со стороны, стараюсь делать так, чтобы человеку была оказана реальная помощь, — говорит доктор. — Я никогда не забываю, что все мои пациенты одинаково заслуживают моего внимания и сострадания, но при этом я знаю, что как бы человек ни горел желанием излечить других, без необходимых навыков это невозможно. Конечно, некоторые скажут, что это очень здорово, когда врач добрый, заботливый, аккуратный. Но какой в этом толк, если он ничего не умеет? Чем он отличается от родителей, которые, чтобы успокоить ребенка, сбившего коленку, просто гладят его по голове? Именно поэтому профессионализм определяется не количеством документов и отличительных сертификатов. Профессионализм — это умение применять знания на практике в самый подходящий для этого момент.

Участвовавший в нашей беседе Тимур Гайсанов отметил, что для больного очень важно, когда лекарь в трудную минуту становится для него родным человеком, который избавит от тяжелых мук и телесных испытаний не только лекарствами или примочками, а обязательно своим искренним отношением и сочувствием.

— Наверное, у всех в семье болеют дети, и родители знают, что это такое, — говорит Тимур, — лично я врагу не пожелаю, чтобы у кого-то заболел ребенок. Но когда ты находишь такого врача, после посещения которого на душе становится спокойнее и легче, можешь быть уверенным, что ты в надежных руках. Не зря же ведь говорят: бывают врачи от Бога, а бывают — не дай Бог. Вот в этом и есть вся разница.

Как рассказал Т. Гайсанов, несколько месяцев назад он потратил много времени и сил в поисках грамотного и толкового врача-отоларинголога, который смог бы помочь его больному ребенку. В некоторых местах бывало и так, что ему просто отказывали в приеме, так как у него не было прописки, и советовали обратиться в медучреждения Северной Осетии по месту жительства. Но когда он по совету хороших знакомых обратился к Амирхану Гостемирову, тот не стал спрашивать у него никаких бумаг и документов, а сразу приступил к осмотру больной девочки и назначил комплексное лечение. В итоге, за считанные дни ребенок пошел на поправку.

— Когда мы впервые попали к нему на прием, я сразу понял, что Амирхан Хамзатович — очень человечный человек, что в наше время является большим дефицитом, — говорит Тимур. — За то время, что моя девочка и племянник проходили лечение у Амирхана Хамзатовича, мы по-настоящему сроднились с ним, он стал нашим семейным доктором, которому мы полностью доверяем все свои проблемы. Также, учитывая то обстоятельство, что у нашего доктора нет своего родного сына, я стараюсь делать всё, что в моих силах, чтобы он не чувствовал отсутствия надежного сыновнего плеча.

И ещё один интересный момент привел Тимур, который касается научной медицины, гармонично сочетающейся с народной медициной.

— Дело в том, что когда я узнал, что лор-врач Гостемиров Амирхан занимается и научной и народной медициной одновременно, я понял, что таким способом нам удастся победить любую болезнь, потому как я сам отношусь к династии целителей, которые изготавливают смесь для лечения ожогов, — пояснил он.

Действительно, по словам доктора, он уже десять лет совмещает традиционную медицину с народными рецептами, которыми лечились наши прапрадеды. И при таком тщательно сбалансированном подходе он достигает потрясающих результатов.

Также Амирхан Гостемиров на высоком профессиональном уровне делает хиджаму мужчинам, только при этом он не устанавливает цен на проводимую процедуру. Он довольствуется тем, сколько пациент заплатит ему от чистого сердца. Ради Аллаха.

— Мне важно, чтобы мои пациенты уходили от меня довольные, — говорит Амирхан. — Но не я один такой. Я хочу, чтобы наше население знало о том, что у нас в республике есть много врачей, которые могут правильно и грамотно подобрать лечение и вести своих больных. Более того, я вам скажу, что наша медицина, имеется в виду республиканская, находится на достаточно высоком уровне, и, несмотря на то, что многие наши уезжают за пределы в поисках лучших условий, ингушские врачи продолжают совершенствовать свое мастерство. Достаточно вспомнить периоды, когда было совершено несколько покушений на первых лиц республики, и как четко сработали тогда наши медики. Также многие жизни были спасены нашими врачами во время нападения боевиков, и так далее.

Так и получается, если доктор не перестает совершенствоваться в своей сфере деятельности, посещает курсы повышения квалификации, исследует новинки в сфере медицины — это и есть профессионал своего дела.

— А вы знаете, что лучших врачей называют перфекционистами своего дела? — вдруг спросил наш доктор. — Они никогда не будут искать оправдания своим поступкам или их отсутствию. Перфекционист всегда будет стараться совершенствоваться и улучшаться. И неважно, что он делает: будь то простой осмотр или сложная операция на жизненно важном органе. Такой врач никогда и ни в чем не позволит себе вольностей в своем подходе.

На самом деле, посудите сами: когда вы спрашиваете у знакомых, какого специалиста они могут вам порекомендовать, вы надеетесь, что такой доктор не просто сможет поставить правильный диагноз и назначить лечение. Вы ожидаете, что это будет профессионал высокого уровня, который доведет начатое дело до конца. Он проявит все необходимые качества врача, чтобы лечение прошло максимально успешно и быстро. Также считается, что только лучшие врачи всегда знают, что и кому сказать. Более того, они стараются подбирать нужные слова.

— Я вам больше скажу, врачам ещё нужно быть твердыми, но твердость и грубость — это не одно и то же, — поясняет доктор. — Настоящий врач любую информацию преподнесет так, что вам захочется к ней прислушаться. Он приведет такую аргументацию, что противостоять его доводам будет действительно сложно. И это все при том, что он выслушает все ваши жалобы и прислушается к каждому вашему симптому. И вообще, я думаю, что если доктор не умеет слушать и общаться, его нельзя назвать хорошим специалистом. Тем более, если речь идет о меркантильном и мелочном человеке, который никогда не сможет проявить ту самоотверженность, которая необходима для достижения поставленных целей. Поэтому стать врачом — не должно быть решением родителей. Это ни в коем случае не семейный бизнес, не привычка и, тем более, не возможность заработать большие деньги. Стать хорошим врачом — должно быть призванием.

Все мы не раз на собственном опыте убеждались в том, что нет ничего худшего, чем невнимательный врач. Речь идет не только о том, насколько доктор невнимателен на жалобы пациента и его симптомы, но и о том, как хладнокровно он может отнестись к исследованию и анализу полученных биоматериалов, которые нужны для принятия заключительного диагноза. Более того, уже давно установлен факт, что положительный настрой больного ускоряет его выздоровление. Но, согласитесь, сложно быть жизнерадостным, когда тебя лечит унылый и депрессивный врач, на лице которого никогда нельзя увидеть улыбку.

Бесспорно, работа в медицинской сфере всегда очень напряженная. Именно поэтому врачу важно при любых обстоятельствах сохранять не только внешнее спокойствие. Ему нужно следить за тем, чтобы спокойствие было изнутри. Это потому, что настрой врача очень часто передается больному. Если пациент будет видеть, что доктор взвинчен и не может сдерживать своих эмоций, велика вероятность того, что лечение будет длиться гораздо дольше и менее результативно.

По словам Амирхана Хамзатовича, спокойствие ещё нужно для того, чтобы оставаться самим собой даже для невоспитанных людей.

— К сожалению, в силу разных обстоятельств, даже когда все качества врача идеальны, есть люди, которые не умеют себя вести, — сетует он. — Но именно с ними доктор как раз таки и должен быть более мягким и тактичным, а без внутреннего спокойствия это невозможно.

Очень много примеров привел мой собеседник в плане возникающих непониманий между врачом и больными, и в большинстве случаев, по словам доктора, это происходит по причине того, что плохо соблюдается этика больного. Бывают и необоснованные жалобы от больных, ведь этику врача знают все, а про этику больного мало кто слышал. Все мы понимаем, что неблагодарность пациента — это отсутствие культуры его воспитания, которая начинается с семьи, и она (невоспитанность) зачастую может вывести из колеи любого уравновешенного человека. Но врачи не имеют права обижаться на больного, даже если он может необоснованно нагрубить и не поблагодарить за помощь.

Как признался Амирхан Хамзатович, за много лет работы ему тоже довелось испытать на себе нечто подобное, но никогда не было такого, чтобы он себя вёл также некорректно по отношению к больным.

— Вы знаете, я стараюсь меньше думать о негативных вещах и не принимаю близко к сердцу отрицательные эмоции, — говорит Амирхан, — зато я хорошо запоминаю позитивные моменты из своей практики. И один из таких случаев я вам сейчас расскажу. Однажды ко мне на прием привели кудрявую девчушку примерно лет четырёх или пяти. Ей надо было промыть ушки и убрать образовавшуюся пробку. Признаться, довольно долго я пытался проделать эту процедуру, но ушная пробка так и противилась выходить. Тогда, к моему удивлению, девчушка подняла на меня свои глазёнки и спросила: «Воти, а ты «бисмиллах» сказал, прежде чем приступить к процедуре?» На что я честно признался, что забыл произнести эту молитву. И что вы думаете, со второй попытки, но уже со словами молитвы у меня получилось вытащить эту пробку, за что моя маленькая пациентка благодарила меня, как старушка. Она столько благодарностей нам с медсестрой высказала, что мы не знали, что ей ответить, только долго потом смеялись. Конечно, нам было от этого очень приятно.

В заключение беседы мы поинтересовались у доктора Гостемирова, есть ли у него жизненный девиз, и он ответил, что каждое утро после пробуждения он первым делом благодарит Всевышнего за возможность продолжать жить и приносить людям пользу. В своих молитвах он просит у Аллаха дать ему силы, здоровья и возможностей, чтобы он мог как можно дольше лечить людей и помогать им.

Также мы узнали, что Амирхан Хамзатович на днях будет отмечать свой 70-летний юбилей, с чем мы его искренне поздравляем.

— За долгие годы работы в медицине я понял одно: нельзя забывать, что больной идет к врачу с единственной надеждой на исцеление, — говорит Амирхан Хамзатович. — И поэтому мы — люди, однажды надевшие на себя белый халат, не имеем никакого права не обнадёживать своих больных и не давать им шанса поверить в собственные силы. Важно помнить, что любой пациент, какой бы физической силой он ни обладал, бывает взволнован и напуган при недомогании, он не знает, как лучше ему поступить, к кому идти, кому довериться. Особенно тяжело, когда у молодых родителей заболевает ребенок, который не может сказать, что именно его беспокоит. А как все мы знаем, это самый сильный дискомфорт, который может испытывать семья! Поэтому любой врач, оказавшийся на их пути, должен предпринять все меры для того, чтобы избавить больного от телесных и душевных страданий. И в этом заключается священный долг любого здравомыслящего человека, избравшего однажды профессию врача.