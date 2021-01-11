Память

Имена из прошлого

Алихан Сагов был хорошим журналистом и большой души человеком

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Алихан Сагов

Кто не знает Алихана Сагова, тот не знает Ингушетию. Дело в том, что этот человек десятилетиями колесил по всей территории республики в поисках хороших людей и добрых дел для своих публикаций. Не случайно я вспомнил его именно в эти дни. В феврале текущего года ему исполнилось бы ровно 80 лет. Почему я говорю в сослагательном наклонении? К большому сожалению, сегодня Алихана нет среди нас, он ушёл из жизни в возрасте 67 лет, оставив на письменном столе ручку и бумагу с незаконченными очерками, статьями и репортажами. Алихан был журналистом от Бога.

Родился он 24 февраля 1941 года в селе Альтиево Назрановского района в семье Султана Сосламбековича Сагова и Дибихан Исаковны Ужаховой. Родители были обычные выходцы из крестьянской среды. Да и когда было-то постигать грамоту, время им досталось довольно суровое. При царской власти в ингушских сёлах не было даже самых примитивных школ, где учили светской грамоте. Затем революция, пламенные годы Гражданской войны, коллективизация, ну а дальше — больше. Великая Отечественная война и, наконец, выселение с родных земель. Порой удивляешься, как этот маленький народ смог выжить после всех этих лихолетий. Но выжил же. Значит, духом сильные люди были наши деды и отцы, одолевшие сплошные черные полосы, не видя при этом света в конце тоннеля. Как говорится, жили в нужде, но с надеждами на лучшие времена. И они, как ни странно, все же наступили.

Жить долгие 13 мучительных лет семье Саговых пришлось на станции Кушмурун Семиозерного района Кустанайской области Казахстана. Здесь и поступил Алихан в первый класс. Зная характер и способности этого человека, я могу с уверенностью сказать, что учился он если не отлично, то уж, бесспорно, хорошо. После возвращения на родину в 1957 году он закончил семь классов назрановской школы № 2, после чего поступил в Серноводский сельскохозяйственный техникум. Окончил он это учебное заведение в 1962 году.

Теперь нужно было работать, добывать хлеб насущный, кормить и себя и семью. Алихан это понимал и потому, не мешкая, устроился на работу в училище Пригородного района Северной Осетии. Начинать трудовую деятельность пришлось с мастера производственного обучения. Работа ладилась, да и сам молодой специалист одновременно учился педагогическим навыкам, набирая опыт практической работы. Проработав там с 1962 года по 1966 год, он решил перебраться поближе к дому. И такая возможность у него появилась. Его с большой охотой взяли старшим мастером в СГПТУ-14 города Назрани.

Данное училище было построено под патронажем завода «Электроинструмент» имени Г. Ахриева. Первоначально там готовили специалистов для упомянутого предприятия, в основном токарей и слесарей. Затем учебное заведение стало универсальным, принимали туда и трактористов, и бухгалтеров, и шоферов-мотористов. Здесь Сагов был не только на хорошем счету, а, прямо скажем, уважаемым человеком. Параллельно сотрудничал со средствами массовой информации, писал для них разного рода заметки, корреспонденции, очерки о хороших людях района. Получалось неплохо. И Алихан решил рискнуть, чего бы это ни стоило. Подал свои документы в Московский университет имени М. Ломоносова на факультет журналистики.

Все, кто слышал об этом краем уха, восклицали: «Вот на что замахнулся-таки!» Многие не верили в реальность воплощения мечты провинциального парня, но сам Сагов не сомневался в своих силах. И что же вы думаете? Поступил-таки. На удивление всем, стал студентом самого престижного вуза в стране. Это было нечто сверхъестественное. Поступив в 1967 году, полный курс этого университета Алихан освоил в 1972 году, и начал путь в новой профессии литературным сотрудником газеты «Омсукчанский рабочий». Вы даже не представляете, куда занесло нашего земляка, в посёлок Омсукчан Магаданской области. Вот как! Круто да? Знаю, знаю, что подумали некоторые читатели. За золотишком, мол, поехал. А вот и нет. В те времена после вуза молодой специалист должен был отработать несколько лет именно в том месте, куда его направят. Алихана направили в Омсукчан, и он, может быть, и нехотя, но поехал отрабатывать свой диплом.

Проработав на Севере два года, он вернулся домой. Таких кадров среди наших соотечественников в то время было очень мало, раз-два и обчёлся. В газетах в основном работали филологи, историки, выпускники сельхозинститутов и т. д. Разумеется, на профессионального журналиста мало кто из них тянул. Но, как говорил Антон Павлович Чехов, «на селе и Фома господин».

Специалиста своего дела, молодого журналиста с большим радушием встретили в редакции республиканской газеты «Сердало» («Свет»). Взяли корреспондентом органа Чечено-Ингушского обкома партии. Звучит солидно. Газета была с богатой историей и неплохой репутацией. Выходить газета стала с 1923 года, главными редакторами печатного органа в разные годы были основоположник ингушской письменности Заурбек Мальсагов, Магомед Аушев, Джабраил Хаматханов, Ахмед Дахкильгов, Сосламбек Куркиев, Мустафа Льянов и многие другие.

К приходу новоиспечённого корреспондента редактором национальной газеты был Тебоев Туган Абазбекович. Учитывая то обстоятельство, что Сагов проживает в Назрани, решили определить его собственным корреспондентом по Назрановскому и Сунженскому районам. Джейрахского района в ту пору не было, горная местность была придатком Назрановской равнины. В Малгобекском районе собкором работал Адам Харсиев.

После университета филолог по образованию, отработав год в школе, я тоже решил податься в газету. Прошёл испытательный срок, справился с заданием редактора и заведующего отделом. И меня взяли корреспондентом освещать вопросы культуры. Вот здесь-то я и познакомился с Алиханом. Он часто по заданию отдела готовил материалы, связанные с образованием, культурой и спортом. Человек этот был до удивления простым, добродушным, коммуникабельным. С ним очень легко было работать. Какой бы трудный материал ему ни заказывали, он без всяких капризов и проволочек старался в нужный срок представить отделу необходимый репортаж или статью.

Мог писать на двух языках: на ингушском и русском. Такое явление тоже было большой редкостью среди ребят, учившихся за пределами республики. Обычно знали русский язык, а на родном и двух предложений связать не могли. Алихан мог и это. И в этом была его уникальность. Ему не нужен был переводчик. В те годы газета выходила только на ингушском языке. Материалы, написанные на иных языках, приходилось перелагать на родной. У Сагова таких проблем не было. А вообще он знал четыре языка: чеченский, ингушский, русский, испанский (со словарём). Так написано в его листке по учёту кадров.

Проработал он в «Сердало» добрых десять лет. Затем по некоторым причинам ушёл в районную газету «Путь Ленина». Так назывался печатный орган Назрановского района. После развала Чечено-Ингушетии и мне пришлось перебираться в родной район, где рос, окончил школу, откуда уехал учиться в Грозный, где прожил 15 лет. Судьба опять свела меня с добрым человеком. Мы вновь работали не только в одном коллективе, теперь уже и в одном кабинете. Он был заместителем редактора, я — корреспондентом.

Время было лихое. Сами знаете, какими были 90-е годы, особенно для жителей Назрани. Сотни и тысячи беженцев, безработица, рост преступности, без вести пропавшие. Даже работать в газете было очень опасно. В республике был введен комендантский час. Журналистам, в том числе и нам, были выданы пропуска за подписью коменданта, позволявшие передвижение по району в любое время суток. Алихану, как представителю администрации газеты, доставалось больше. Вместе с делегациями миротворцев, представителей власти он выезжал в небезопасный Пригородный район и город Владикавказ. Готовил самые разные публикации, в которых в те дни жители района и республики нуждались как в воздухе.

Особенно запомнилась мне публикация Алихана «Состоялась пресс-конференция», появившаяся в № 18 газеты «Голос Назрани» (к этому времени районная газета именовалась именно так) от 23 октября 1993 года. Несмотря на её объём, давайте прочитаем от начала до конца. Материал того стоит.

«Недавно в городе Владикавказе глава Временной администрации на территориях СОССР и Ингушской Республики, заместитель председателя Совета министров — Правительства Российской Федерации В. Д. Лозовой, при участии его первого заместителя Н. Шенцева и пресс-секретаря главы Временной администрации Ю. Солдатенко, провёл пресс-конференцию для журналистов Ингушетии и Осетии, а также представителей центральных и региональных средств массовой информации.

Выступая перед собравшимися со вступительным словом, он отметил, что в осетино-ингушском конфликте больше всего пострадали ни в чём не повинные дети, в тяжёлых условиях живут беженцы, остается неизвестной судьба заложников, по выявлению которых работает специальная следственная группа. В деле разрешения конфликта больным вопросом является наличие незаконных вооружённых формирований. Все эти проблемы нужно решать совместно руководствам двух республик с помощью Временной администрации, а возвращение депортированных — смешанной комиссии, которая будет образована.

Глава Временной администрации подчеркнул, что с Президентом Ингушской Республики Р. Аушевым, согласно Кисловодским соглашениям, подписан совместный протокол по урегулированию осетино-ингушского конфликта. На предстоящем втором съезде народов Северной Осетии с участием Президента ИР Р. Аушева и депутатов-ингушей эта проблема будет рассмотрена.

Корреспондентами было задано множество вопросов, касающихся возвращения беженцев, выполнения Закона «О реабилитации репрессированных народов», на что получили ответы, в которых трудно было разобраться».

Вот так приходилось ездить в горячие точки, рискуя жизнью, и готовить не очень приятные для некоторых представителей власти публикации, за которые могли дать журналисту по шапке. Но Алихан воспитан был в таком духе, главное для него была правда, несмотря на то, что часто колет глаза людей, от которых зависят судьбы сотен и тысяч соотечественников.

В те дни он не забывал выразить свою благодарность на страницах газеты землякам, безвозмездно помогавшим беженцам из соседней республики. В № 95 за 22 декабря 1992 года Алихан опубликовал две такие благодарности. В первой из них, под заголовком «Откликнулись земляки», читаем такие строчки: «В первых числах ноября из Кокчетава в Махачкалу прибыл самолёт с медикаментами. Оплатил этот воздушный рейс Кодзоев Атарбек из своих личных средств. Груз стоимостью около 1 млн рублей был сдан в больницу Сунженского района...»

Или другая информация в том же номере газеты под заголовком «Инициатива поддержана», которая повествует, что «... многие наши соотечественники, проживающие в разных уголках СНГ, России откликнулись на беду. И среди них — руководитель общества «Вайнах» с Камчатки Баталов Мурад Якубович, проживавший в с. Базоркино, который привёз и раздал 4-м тысячам беженцев из Пригородного района и Владикавказа 726189 рублей...»

Вместе с тем журналист не забывал о повседневных проблемах района, старался не упускать из вида вопросы, связанные с санитарным состоянием города и района, с трудоустройством беженцев. Его волновали интернациональные отношения между представителями разных этнических групп, вопросы здравоохранения, культуры, образования и многое другое.

Последним местом работы Алихана была телерадиокомпания «Ингушетия» в Назрани. Начиная с 1992 года и до последних своих дней он работал в этом коллективе.

Ушёл из жизни замечательный человек и хороший журналист 13 лет назад, оставив после себя добрые воспоминания друзей и знакомых. Он вместе с супругой Розой Хаджибикаровной Толдиевой воспитал двух сыновей и двух дочерей. Хусен работает в банковской системе, Саид — программист, Фатима окончила факультет журналистики Ростовского государственного университета, в одно время работала на телевидении «Ингушетия», читала последние известия на русском языке. Луиза, самая младшая дочь Алихана, преподает иностранный язык, то бишь, является педагогом.

Сали Арчаков

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