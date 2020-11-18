Алибеков Алибек Кулибек-оглы, 1878 года рождения, заслуженный деятель науки, профессор, заведующий кафедрой организации здравоохранения и истории медицины Азербайджанского государственного медицинского института имени Н. Нариманова, свой профессиональный путь начинал в Ингушетии.

После окончания Киевского медицинского института его, молодого специалиста, направили на Юго-западный фронт в составе санитарного отряда ведущим врачом от Красного Креста. Шёл 1915 год. Через два года в составе Кавказского корпуса — на Южный фронт в Терскую область. Февральская революция застала его в Ингушетии. К тому времени Алибек Алибеков уже был известным врачом во Владикавказе.

Время смуты сказывалось в обществе. Шло стравливание народов, особенно кавказцев и казаков. Алибеков, не принимая какую-либо политическую сторону, оказывался там, где он может помочь в спасении человеческой жизни. Его знали и уважали представители разных народов: ингуши, русские, осетины...

В 1918 году в Терской области установилась советская власть. Усилиями Совнаркома стало уделяться большое внимание медицинскому обслуживанию людей. Алибеков выступал с разными инициативами для улучшения обслуживания больных. Во Владикавказе он был знаком и общался со многими ингушами — общественными деятелями и представителями власти. Были созданы летучие отряды, отряд медицинских сотрудников от Красного Креста. Один из таких отрядов возглавил он сам, приняв на себя ответственность за лечение больных в Ингушетии. В это время он жил в селении Насыр-Корт.

В 1919 году он открыл первую больницу в Ингушетии. При его ходатайстве и непосредственном участии были открыты медицинские пункты в селениях Насыр-Корт, Мочхи-Юрт, Галашки и других местах через управление Совнаркома. Он же открыл первый лазарет для раненых во Владикавказе.

Вспоминая горячие дни Долаковского сражения, Раджап Богатырёв рассказывал о молодом в то время враче Алибеке Алибекове, как он, буквально перебегая от одного раненого к другому, старался им помочь. Не думая о себе, он проявлял глубокое врачебное участие, оказываясь то в больничной палате, то в окопах. Открытые к тому времени больничные пункты были переполнены ранеными. Бывало, больничные пункты открывали в больших домах состоятельных людей. Смолкли орудия, А. Алибеков продолжил свой врачебный долг.

«До конца жизни буду с благодарностью помнить, как он меня и других лечил, каким мужественным и человечным был», — вспоминал Раджап.

В своей статье «Красный врач» Хасолт Акиев пишет: «Как-то зашли белогвардейцы в больничную палату и громко спросили: «Кого лечите?» Врач спокойно посмотрел на них. Однако незваные гости, зная, что свирепствует тиф, в том числе и среди раненых, повернулись и ушли».

Алибеку приходилось лечить людей, находясь и в тылу деникинских войск. Он не разделял раненых по политическим мотивам и национальности. Для него главной целью жизни было — лечение больных. Ему удалось вылечить 42 человека, больных тифом. Многих раненых и больных, излечивая от недуга, он ещё и спасал от преследований, отправляя в горы потайными путями. Однако бывало так, что называя его «красным врачом», ему не доверяли. Да и время такое было. И Алибеков вынужденно уходил в горы, к партизанам, где также оказывал медицинскую помощь людям. Он лечил многих жителей сел Мужичи и Даттых и заботливо относился к жителям этих мест.

Многие ингуши уважали именитого врача и, спустя годы, помнили добрым словом его врачебную деятельность, благородство и активное участие в судьбе ингушского общества. Фотография Алибека долгие годы висела на одном из стендов мужичинского музея имени Серго Орджоникидзе со словами: «Алибеков Алибек — врач, красный партизан, работал в назрановской больнице в годы Гражданской войны 1918-1920 гг.».

После установления советской власти, Алибек занимал ряд должностей. И к 1923 году покинул наш край и вернулся в Баку, где занимал должности заместителя Наркома, руководителя Госсанинспекции и др. При этом увлеченно занимался научными исследованиями, глубже вникая в тайны своей профессии. В 1935 году он защитил докторскую диссертацию.

Страна отметила заслуги Алибека и наградила его орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, почетными грамотами руководства Азербайджанской ССР, Чечено-Ингушской АССР.

Умер Алибеков в 87-летнем возрасте, будучи заведующим кафедрой организации здравоохранения и истории медицины Азербайджанского медицинского института имени М. Нариманова.

Среди ингушей память о нём сохранялась долго. Ему писали благодарные письма, и он отвечал, что «самое большое счастье на земле — это благодарная память».

В 1958 году в Баку состоялись юбилейные торжества, посвященные 80-летию Алибека Алибекова. Из бывшей Чечено-Ингушетии в этом торжественном собрании принимала участие солидная делегация, в составе которой были ученые и общественные деятели Тамара Гойгова (Бекбузарова), Хизир Орцханов, Н. Р. Гриценко и другие.

Алибек Алибеков ушел из жизни в 1965 году, оставив о себе добрую память в Ингушетии и Азербайджане.