«Мы уже устали от этой несправедливости. Работаем вместо дворника. Красим, подметаем и многое другое делаем. При этом зарплата у нас самая низкая. Если мы интересуемся, почему у нас маленькая зарплата, директор говорит «пишите заявление». Что делает наше министерство труда? Пожалуйста, разберитесь!» — говорится в обращении-жалобе.

Для выяснения всех обстоятельств дела активист ОНФ в Ингушетии, руководитель регионального отделения общественной организации «Ветераны боевых действий» Беслан Илиев выехал на место и встретился с директором социального учреждения Русланом Нальгиевым. Тот заверил общественника, что зарплату сотрудники получают в соответствии с распоряжением правительства Ингушетии от 2018 года. Кроме того, коллективу регулярно выплачивается премия на федеральные и региональные праздники.

— Ознакомившись со списком премированных сотрудников, я убедился, что слова руководителя соответствуют действительности, — сообщил Илиев «Ингушетии». — Тем не менее выяснилось, что персонал действительно получает небольшую заработную плату. Самая низкая — у поваров, за смену (15 дней) им выплачивают 11 тыс. руб.

Что касается жалобы на то, что повара, санитарки и остальные сотрудники центра вынуждены в принудительном порядке заниматься побелкой стен, уборкой снега и другой работой, не имеющей отношения к их прямым должностным обязанностям, то, по словам Нальгиева, все это происходит на добровольных началах, в рамках субботников. Он подтвердил: в учреждении отсутствует дворник и садовник. В штате сотрудников есть только завхоз, но ему одному не под силу содержать в порядке весь оздоровительный центр, ведь площадь «Дома ветеранов» составляет более двух гектаров.

Вместе с тем, пообщавшись с сотрудниками оздоровительного центра, я узнал, что субботники проводятся в период, когда в санатории нет отдыхающих и персонал не занят своими непосредственными обязанностями. Однако, несмотря на то, что никто из коллектива «Дома ветеранов» не подтвердил появившееся в социальных сетях обращение, это не снимает с руководства центра ответственность за отсутствие в штате дворника. Работники не должны заниматься субботниками, кому-то из них физический труд может быть совсем противопоказан.

Учитывая это, мы будем настаивать, чтобы в штатное расписание санатория внесли дополнительную единицу дворника. До этого момента наши активисты, а также волонтеры, с которыми ОНФ тесно сотрудничает, будут помогать руководству социального центра с уборкой территории.

И еще. На случай, если автор анонимного обращения захочет обсудить с нами ситуацию тет-а-тет, я оставил свой контактный номер в книге жалоб и предложений оздоровительного центра. Пока же руководство регионального исполкома ОНФ и «Дома ветеранов» определяют дату первого совместного субботника.

Добавим, что активисты Общероссийского народного фронта в Ингушетии после проверки «анонимки» решили привлечь волонтеров для помощи в уборке территории социально-оздоровительного центра «Дом ветеранов» в селе Сурхахи.