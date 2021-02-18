Однако, как показывают опросы, многие все еще не знают, как и где принять участие в этом отборе. Именно с целью детального ознакомления россиян с данным проектом Минстроем России совместно с автономной некоммерческой организацией «Диалог регионы» (газета «Ингушетия» вкратце писала об этом) создана единая федеральная онлайн-платформа голосования по выбору объектов, которые будут включены в этот проект.

О его преимуществах, в частности, для жителей нашей республики газете «Ингушетия» рассказала региональный координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, член регионального штаба ОНФ в Ингушетии Зарема Оздоева.

— Во-первых, это открытость всей работы в этом направлении, — отметила собеседница. — На данной платформе можно найти объект на карте, посмотреть результаты голосования, узнать статус исполнения работ. В смысле — как, когда и где все сделано. Общероссийская платформа онлайн- голосования даст возможность выразить свое мнение, максимальному количеству жителей, а органам государственной власти — получить информацию о том, что действительно имеет значение для жителей в благоустройстве общественных территорий. Это эффективный инструмент выявления общественного мнения, и, я уверена, мы не будем на этом останавливаться, а пойдем дальше.

Так, в скором времени мы намерены выстроить прямую коммуникацию с жителями. Хотелось бы отметить, что до сих пор такого «всенародного» проекта в нашей стране не было. Вместе с тем понятно, что без участия наших граждан в его осуществлении он останется «декларацией» на бумаге. Поэтому призываю всех: выражайте свою гражданскую позицию! Сейчас это сделать проще.

Напоминаю, что с 26 апреля по 30 мая все граждане России, кому не безразлично ее будущее, будут голосовать за объекты благоустройства общественных пространств на онлайн-платформе. Информация по подготовке к голосованию есть на всех сайтах муниципалитетов, на официальном сайте министерства строительства республики, большинство СМИ сообщили об этой новости.

Тем не менее, если вдруг возникнут вопросы, любой житель Ингушетии может обратиться к нам по номеру 8-928-747-34-24 или написать в «Инстаграм» (zarema_ozd_06).

Оздоева сообщила, что для выбора объектов, что называется «по душе», которые больше всего нуждаются в благоустройстве, нужно зарегистрироваться на платформе как через сайт госуслуг, так и в соцсетях.

— Объекты, которые получат максимальное число голосов, попадут в адресный перечень благоустройства на следующий год, — подчеркнула она. — Также возможно проведение голосования по дизайн-проектам. Задача платформы — охватить как можно больше граждан из разных групп населения, учесть их мнение при благоустройстве и к 2024 году повысить участие граждан старше 14 лет до 30%. Мы договорились с Минстроем республики о том, что учащихся образовательных учреждений, которые вовлекут как можно больше своих знакомых и родственников в процесс голосования, наградят различными подарками. Это тоже своего рода стимул.